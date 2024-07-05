F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!

Formula 2 Britanya antrenman seansı yağmurlu bir günde başladı. Seansın ilk dakikalarında sürücüler yağmur lastikleriyle piste çıktılar.

Tur atmaya başlayan Colapinto, 2.02.326'lık derecesiyle zirveye yerleşti. Daha sonra Paul Aron 1.59.526'lık turuyla zirveye çıkan ikinci isim olurken, Verschoor ise 0.898 saniye geride ikinci sıraya yükseldi.

Seansın yarısında birçok sürücü yağmur nedeniyle tur atmamayı tercih etti. Paul Aron hâlâ zirvedeyken, O'Sullivan 0.358 saniye geride ikinci sıraya yerleşti. Crawford da 0.358 saniye geride üçüncü sıraya çıktı.

Seansın ortalarında ilk kez piste çıkan Bearman, tur atmaya başladı. Aynı zamanda Antonelli de ilk turunu attı ve Antonelli 1.59.493'lük saniyeyle zirveye yerleşti. O sırada Bearman de, 1.59.474'lük derecesiyle liderliğe yükselen isim oldu.

Seansın bitimine 11 dakika kala, Marti 1.58.693'lük saniyeyle Bearman'in önüne geçti. O sırada tur atan Durksen de en hızlı turunu atarak 1.58.064'lük derecesiyle zirveye yerleşen üçüncü isim oldu.

Seansın son dakikalarında pist kurumaya başladı. Böylece sürücüler pite girdi ve sert lastik takarak piste çıktılar. Ancak pistin kurumayan yerlerinde sürücüler tur atmakta zorlandı.

Seansın bitimine 1 dakika kala, Durksen'in turuna ulaşan bir sürücü ortaya çıkmadı. Böylece Durksen, seansı bitiren ilk isim oldu. Onu sırasıyla Marti, Barnard, Bearman, Antonelli, Aron, O'Sullivan, Crawford ve Stanek takip etti.

Seansın sonucu: