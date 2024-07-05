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Antrenman raporu
FIA F2 Silverstone

F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!

Formula 2'nin Britanya hafta sonunda gerçekleştirilen antrenman seansının lideri Joshua Durksen oldu.

Rümeysa Öztürk
Joshua Durksen, AIX Racing

Joshua Durksen, AIX Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula 2 Britanya antrenman seansı yağmurlu bir günde başladı. Seansın ilk dakikalarında sürücüler yağmur lastikleriyle piste çıktılar.

Tur atmaya başlayan Colapinto, 2.02.326'lık derecesiyle zirveye yerleşti. Daha sonra Paul Aron 1.59.526'lık turuyla zirveye çıkan ikinci isim olurken, Verschoor ise 0.898 saniye geride ikinci sıraya yükseldi.

Seansın yarısında birçok sürücü yağmur nedeniyle tur atmamayı tercih etti. Paul Aron hâlâ zirvedeyken, O'Sullivan 0.358 saniye geride ikinci sıraya yerleşti. Crawford da 0.358 saniye geride üçüncü sıraya çıktı.

Seansın ortalarında ilk kez piste çıkan Bearman, tur atmaya başladı. Aynı zamanda Antonelli de ilk turunu attı ve Antonelli 1.59.493'lük saniyeyle zirveye yerleşti. O sırada Bearman de, 1.59.474'lük derecesiyle liderliğe yükselen isim oldu.

Seansın bitimine 11 dakika kala, Marti 1.58.693'lük saniyeyle Bearman'in önüne geçti. O sırada tur atan Durksen de en hızlı turunu atarak 1.58.064'lük derecesiyle zirveye yerleşen üçüncü isim oldu.

Seansın son dakikalarında pist kurumaya başladı. Böylece sürücüler pite girdi ve sert lastik takarak piste çıktılar. Ancak pistin kurumayan yerlerinde sürücüler tur atmakta zorlandı.

Seansın bitimine 1 dakika kala, Durksen'in turuna ulaşan bir sürücü ortaya çıkmadı. Böylece Durksen, seansı bitiren ilk isim oldu. Onu sırasıyla Marti, Barnard, Bearman, Antonelli, Aron, O'Sullivan, Crawford ve Stanek takip etti. 

Seansın sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 17

1'58.064

   179.627
2
P. Martí Campos Racing
 21 9

+0.629

1'58.693

 0.629 178.676
3
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 11

+0.856

1'58.920

 0.227 178.335
4 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 8

+1.410

1'59.474

 0.554 177.508
5 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 8

+1.429

1'59.493

 0.019 177.479
6
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 6

+1.462

1'59.526

 0.033 177.430
7 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 10

+1.820

1'59.884

 0.358 176.901
8 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 7

+1.820

1'59.884

 0.000 176.901
9 Czech Republic R. Staněk Trident 23 12

+1.857

1'59.921

 0.037 176.846
10 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 9

+1.938

2'00.002

 0.081 176.727
11 Netherlands R. Verschoor Trident 22 7

+2.360

2'00.424

 0.422 176.107
12 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 7

+2.760

2'00.824

 0.400 175.524
13 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 9

+2.778

2'00.842

 0.018 175.498
14
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 7

+2.803

2'00.867

 0.025 175.462
15 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 9

+2.857

2'00.921

 0.054 175.383
16 India K. Maini Invicta Racing 9 6

+3.383

2'01.447

 0.526 174.624
17 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 10

+3.397

2'01.461

 0.014 174.604
18 France V. Martins ART Grand Prix 1 10

+3.634

2'01.698

 0.237 174.264
19 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 7

+3.672

2'01.736

 0.038 174.209
20 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 7

+4.262

2'02.326

 0.590 173.369
21 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 6

+5.081

2'03.145

 0.819 172.216
22 France I. Hadjar Campos Racing 20 3

+45.789

2'43.853

 40.708 129.430
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