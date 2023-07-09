Kayıt Ol
Önceki / F2 Britanya sprint yarışı: Yağmurlu yarışı Vesti domine ederek kazandı
FIA F2 / Silverstone Haberler

F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

Silverstone'daki yarışa pole pozisyonundan başlayan Victor Martins, beş saniye zaman cezasına rağmen gereken farkı yaratmayı ve Formula 2 kariyerinin ilk galibiyetine uzanmayı başardı.

Altay Gök
Ekleyen:
Victor Martins, ART Grand Prix

Pole pozisyonundan istediği startı alamayan Martins normalde ilk virajda Ayumu Iwasa'ya geçilmişti, ancak ikinci virajda dıştan hafifçe avantaj kazanarak üçüncü virajda liderliği geri aldı.

Bu olayından ötürü inceleme altına alınan Martins'e yarışın ilerleyen bölümlerinde beş saniye zaman cezası çıkmıştı ve üç Güvenlik Aracı periyodu nedeniyle farklar tamamen azalmıştı.

Ancak ikinciliğe kadar yükselen Zane Maloney'e nefes aldırmayan Martins, farkı yedi saniyeye kadar çıkarttı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek F2 kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

Yarışın en hızlılarından Maloney ikinciliğe ulaşarak serideki üçüncü podyumunu kaparken, Theo Pourchaire üçüncü sırada yer aldı.

Pourchaire'in üçüncülüğü memnuniyetle karşıladığı söylenebilir, nitekim şampiyona lideri Frederik Vesti yarışı tamamlayamadı!

İlk güvenlik aracı periyodundan önce pite gelen ve bu nedenle geri düşen Vesti, yarış yeniden başlarken Dennis Hauger ve Roman Stanek ile temas yaşadı.

Hauger yarışa devam edebildi, ancak Vesti ve Stanek'in araçlarındaki hasar büyüktü, dolayısıyla iki ismin de yarışı erkenden noktalandı.

Victor Martins, ART Grand Prix

Victor Martins, ART Grand Prix

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Dördüncü sıra iyi performansına rağmen podyumu kaçıran Jack Doohan'a, beşinci sıra ilk turlardan sonra momentum kaybeden Iwasa'ya, altıncı sıra Oliver Bearman'a gitti.

Jehan Daruvala yedinci, Enzo Fittipaldi sekizinci sırada yer aldı.

Günün son iki puanı Arthur Leclerc ve Jak Crawford'a gitti.

Aslında Leclerc yarışı kazanabilecek bir konumdaydı, nitekim Amaury Cordeel'in sebep olduğu ilk Güvenlik Aracı periyodunda pite gelmemiş ve avantaj kazanarak pit yaptıktan sonra dördüncülüğe kadar yükselmişti.

Ancak yumuşak lastikleri çok hızlı tüketen Leclerc, kazandığı sıraları kaybetti ve dokuzunculukla yetindi.

Tıpkı Leclerc gibi pite girmeyen Isack Hadjar uzun bir süre lider gitti, ancak Hi-Tech'in yavaş piti sonucu son sıralara kadar geriledi. 

 

Sıra Sürücü Takım Zaman
1 France Victor Martins France ART Grand Prix  
2 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 2.0
3 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 4.7
4 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 6.6
5 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 12.6
6 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 18.2
7 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 18.9
8 Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 18.9
9 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 24.1
10 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 24.5
11 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 27.9
12 Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 29.7
13 France Clement Novalak Italy Trident 30.6
14 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 30.9
15 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 32.9
16 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 34.5
17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing 34.6
18 India Kush Maini Spain Campos Racing 14 laps
19 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 14 laps
20 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 18 laps
21 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 20 laps
22 Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 24 laps
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

F2 Britanya sprint yarışı: Yağmurlu yarışı Vesti domine ederek kazandı
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Tsunoda: "Yarış boyunca hiçbir şey yapamadık"

Tsunoda: "Yarış boyunca hiçbir şey yapamadık"

Formula 1
Britanya GP

Tsunoda: "Yarış boyunca hiçbir şey yapamadık" Tsunoda: "Yarış boyunca hiçbir şey yapamadık"

Hamilton, kendi evinde podyuma çıktığı için çok mutlu

Hamilton, kendi evinde podyuma çıktığı için çok mutlu

Formula 1
Britanya GP

Hamilton, kendi evinde podyuma çıktığı için çok mutlu Hamilton, kendi evinde podyuma çıktığı için çok mutlu

Canlı anlatım: Britanya GP

Canlı anlatım: Britanya GP

Formula 1
Britanya GP

Canlı anlatım: Britanya GP Canlı anlatım: Britanya GP

Son Haberler

Perez: "Takımdakiler potansiyelimi biliyor ve beni destekliyorlar"

Perez: "Takımdakiler potansiyelimi biliyor ve beni destekliyorlar"

F1 Formula 1
Britanya GP

Perez: "Takımdakiler potansiyelimi biliyor ve beni destekliyorlar" Perez: "Takımdakiler potansiyelimi biliyor ve beni destekliyorlar"

Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu"

Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu"

F1 Formula 1
Britanya GP

Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu" Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu"

Alonso: "Gelişim yarışı hakkında endişeli değilim"

Alonso: "Gelişim yarışı hakkında endişeli değilim"

F1 Formula 1
Britanya GP

Alonso: "Gelişim yarışı hakkında endişeli değilim" Alonso: "Gelişim yarışı hakkında endişeli değilim"

Leclerc: "Şanssız değiliz, sadece tempomuz yok"

Leclerc: "Şanssız değiliz, sadece tempomuz yok"

F1 Formula 1
Britanya GP

Leclerc: "Şanssız değiliz, sadece tempomuz yok" Leclerc: "Şanssız değiliz, sadece tempomuz yok"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol