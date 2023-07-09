F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

Pole pozisyonundan istediği startı alamayan Martins normalde ilk virajda Ayumu Iwasa'ya geçilmişti, ancak ikinci virajda dıştan hafifçe avantaj kazanarak üçüncü virajda liderliği geri aldı.

Bu olayından ötürü inceleme altına alınan Martins'e yarışın ilerleyen bölümlerinde beş saniye zaman cezası çıkmıştı ve üç Güvenlik Aracı periyodu nedeniyle farklar tamamen azalmıştı.

Ancak ikinciliğe kadar yükselen Zane Maloney'e nefes aldırmayan Martins, farkı yedi saniyeye kadar çıkarttı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek F2 kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

Yarışın en hızlılarından Maloney ikinciliğe ulaşarak serideki üçüncü podyumunu kaparken, Theo Pourchaire üçüncü sırada yer aldı.

Pourchaire'in üçüncülüğü memnuniyetle karşıladığı söylenebilir, nitekim şampiyona lideri Frederik Vesti yarışı tamamlayamadı!

İlk güvenlik aracı periyodundan önce pite gelen ve bu nedenle geri düşen Vesti, yarış yeniden başlarken Dennis Hauger ve Roman Stanek ile temas yaşadı.

Hauger yarışa devam edebildi, ancak Vesti ve Stanek'in araçlarındaki hasar büyüktü, dolayısıyla iki ismin de yarışı erkenden noktalandı.

Victor Martins, ART Grand Prix Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Dördüncü sıra iyi performansına rağmen podyumu kaçıran Jack Doohan'a, beşinci sıra ilk turlardan sonra momentum kaybeden Iwasa'ya, altıncı sıra Oliver Bearman'a gitti.

Jehan Daruvala yedinci, Enzo Fittipaldi sekizinci sırada yer aldı.

Günün son iki puanı Arthur Leclerc ve Jak Crawford'a gitti.

Aslında Leclerc yarışı kazanabilecek bir konumdaydı, nitekim Amaury Cordeel'in sebep olduğu ilk Güvenlik Aracı periyodunda pite gelmemiş ve avantaj kazanarak pit yaptıktan sonra dördüncülüğe kadar yükselmişti.

Ancak yumuşak lastikleri çok hızlı tüketen Leclerc, kazandığı sıraları kaybetti ve dokuzunculukla yetindi.

Tıpkı Leclerc gibi pite girmeyen Isack Hadjar uzun bir süre lider gitti, ancak Hi-Tech'in yavaş piti sonucu son sıralara kadar geriledi.