F2 Britanya: Hadjar kazandı ve Silverstone'da şampiyona lideri oldu

Pole pozisyonundan başlayan Isack Hadjar kötü start aldı ve üçüncü sıraya geriledi. Victor Martins ise bu sayede liderliği ele geçirdi. 5. sıradan başlayan Bearman de, 2. sıraya yükseldi. İlk turda Antonelli, mekanik problem yaşaması nedeniyle yarıştan çekildi. Böylece güvenlik aracı devreye sokuldu.

2. turda yarışın yeniden başlatılmasıyla Joshua Durksen, Paul Aron'u geçmeye çalışırken Aron'a temas etti ve pist dışına çıktı. Durksen yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Bu nedenle yeniden ikinci kez güvenlik aracı çıktı.

6. turda yarış tekrar başlatıldı. Victor Martins liderliğini korumayı sürdürürken, Bearman ve Hadjar onu takip etti. O sırada Bearman ve Hadjar arasında ikincilik mücadelesi bulunuyordu. Lastiklerinde sorun yaşayan Bearman'ı, Hadjar kolayca geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Ancak iki sürücü de pite çağrıldı ve Hadjar pitten daha hızlı çıkan isim oldu.

Hadjar 17. sırada yarışa katılırken, Bearman ise geç pit-stop nedeniyle 18. sıradan yarışa devam etti.

10. turda, yarış lideri Victor Martins pite çağırıldı. Böylece, yeni yarış lideri Dennis Hauger oldu. Onu sırasıyla Correa ve Colapinto takip etti.

Dennis Hauger de pite çağırıldı ve Colapinto liderliği ele geçirdi. Correa ise ikinci sırada yarışa devam ederken, Stanek üçüncü sıraya yükseldi.

12.turda Isack Hadjar, DRS'ini açıp Victor Martins'i dışarıdan geçmeye çalıştı. Ancak Hadjar pist dışına çıktı ve yeniden piste geri döndü. Bu seferde Martins, Hadjar'a geçit vermeyerek konumunu korudu.

Bitime 15 tur kala, Colapinto liderliğini korumaya devam etti. Colapinto'nun arkasında Correa, 1.572 saniye gerideydi.

19. turda Hadjar yeniden Martins'i zorlayarak hata yapmasını sağladı. Hadjar, hızlıca Martins'i ve Maloney'i geçerek 13. sıraya yükseldi.

Ön sırada Colapinto yarışa harika bir şekilde devam ediyordu. Colapinto, arkasındaki Correa'ya yaklaşık 7 sn'lik bir fark açtı. Ancak Colapinto ve Correa pite çağrıldı. O sırada Paul Aron bundan yararlanarak liderliği ele geçirdi.

Colapinto 8. sıradan piste geri dönerken, Correa ise 17. sıradan yarışa devam etti.

25. turda Bearman ve Bortoleto arasında sekizincilik mücadelesi vardı. Ancak Bortoleto, Bearman'a karşı savunma yaptı ve sırasını vermedi.

28. turda Paul Aron pite çağrılınca, sıralamada yükselen Crawford liderliği ele geçirdi. Aron piste 14. sıradan çıktı.

Son turda Crawford yeni yarış lideri olurken, Hadjar Crawford'un 2.911 saniye gerisindeydi. Crawford birinci sırada yarışı bitirse de, 5 saniye ceza aldığı için Isack Hadjar yarışı kazanmış oldu. Böylece, F2 Şampiyonasının yeni şampiyona lideri Isack Hadjar oldu.

Yarışın sonucu: