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Yarış raporu
FIA F2 Silverstone

F2 Britanya: Hadjar kazandı ve Silverstone'da şampiyona lideri oldu

2024 Formula 2 Şampiyonası'nın Britanya'da gerçekleştirilen ana yarışını Isack Hadjar kazandı. Böylece Hadjar, F2 Şampiyonası'nın yeni şampiyona lideri oldu.

Rümeysa Öztürk
Isack Hadjar, Campos Racing

Isack Hadjar, Campos Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Pole pozisyonundan başlayan Isack Hadjar kötü start aldı ve üçüncü sıraya geriledi. Victor Martins ise bu sayede liderliği ele geçirdi. 5. sıradan başlayan Bearman de, 2. sıraya yükseldi. İlk turda Antonelli, mekanik problem yaşaması nedeniyle yarıştan çekildi. Böylece güvenlik aracı devreye sokuldu.  

2. turda yarışın yeniden başlatılmasıyla Joshua Durksen, Paul Aron'u geçmeye çalışırken Aron'a temas etti ve pist dışına çıktı. Durksen yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Bu nedenle yeniden ikinci kez güvenlik aracı çıktı. 

6. turda yarış tekrar başlatıldı. Victor Martins liderliğini korumayı sürdürürken, Bearman ve Hadjar onu takip etti. O sırada Bearman ve Hadjar arasında ikincilik mücadelesi bulunuyordu. Lastiklerinde sorun yaşayan Bearman'ı, Hadjar kolayca geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Ancak iki sürücü de pite çağrıldı ve Hadjar pitten daha hızlı çıkan isim oldu.

Hadjar 17. sırada yarışa katılırken, Bearman ise geç pit-stop nedeniyle 18. sıradan yarışa devam etti.

10. turda, yarış lideri Victor Martins pite çağırıldı. Böylece, yeni yarış lideri Dennis Hauger oldu. Onu sırasıyla Correa ve Colapinto takip etti.

Dennis Hauger de pite çağırıldı ve Colapinto liderliği ele geçirdi. Correa ise ikinci sırada yarışa devam ederken, Stanek üçüncü sıraya yükseldi.

12.turda Isack Hadjar, DRS'ini açıp Victor Martins'i dışarıdan geçmeye çalıştı. Ancak Hadjar pist dışına çıktı ve yeniden piste geri döndü. Bu seferde Martins, Hadjar'a geçit vermeyerek konumunu korudu. 

Bitime 15 tur kala, Colapinto liderliğini korumaya devam etti. Colapinto'nun arkasında Correa, 1.572 saniye gerideydi. 

19. turda Hadjar yeniden Martins'i zorlayarak hata yapmasını sağladı. Hadjar, hızlıca Martins'i ve Maloney'i geçerek 13. sıraya yükseldi. 

Ön sırada Colapinto yarışa harika bir şekilde devam ediyordu. Colapinto, arkasındaki Correa'ya yaklaşık 7 sn'lik bir fark açtı. Ancak Colapinto ve Correa pite çağrıldı. O sırada Paul Aron bundan yararlanarak liderliği ele geçirdi. 

Colapinto 8. sıradan piste geri dönerken, Correa ise 17. sıradan yarışa devam etti. 

25. turda Bearman ve Bortoleto arasında sekizincilik mücadelesi vardı. Ancak Bortoleto, Bearman'a karşı savunma yaptı ve sırasını vermedi. 

28. turda Paul Aron pite çağrılınca, sıralamada yükselen Crawford liderliği ele geçirdi. Aron piste 14. sıradan çıktı. 

Son turda Crawford yeni yarış lideri olurken, Hadjar Crawford'un 2.911 saniye gerisindeydi. Crawford birinci sırada yarışı bitirse de, 5 saniye ceza aldığı için Isack Hadjar yarışı kazanmış oldu. Böylece, F2 Şampiyonasının yeni şampiyona lideri Isack Hadjar oldu.

Yarışın sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 France I. Hadjar Campos Racing 20 29

-

            
2 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 29

+1.600

1.6

 1.600          
3 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 29

+1.800

1.8

 0.200          
4 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 29

+11.900

11.9

 10.100          
5 France V. Martins ART Grand Prix 1 29

+12.200

12.2

 0.300          
6
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 29

+14.500

14.5

 2.300          
7 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 29

+17.400

17.4

 2.900          
8 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 29

+17.900

17.9

 0.500          
9 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 29

+23.100

23.1

 5.200          
10
P. Martí Campos Racing
 21 29

+26.700

26.7

 3.600          
11 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 29

+32.600

32.6

 5.900          
12
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 29

+33.200

33.2

 0.600          
13 Netherlands R. Verschoor Trident 22 29

+34.900

34.9

 1.700          
14
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 29

+37.200

37.2

 2.300          
15 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 29

+42.300

42.3

 5.100          
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 29

+45.600

45.6

 3.300          
17 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 29

+46.500

46.5

 0.900          
18 Czech Republic R. Staněk Trident 23 29

+50.700

50.7

 4.200          
19 India K. Maini Invicta Racing 9 29

+1'02.300

1'02.3

 11.600          
20 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 29

+1'32.400

1'32.4

 30.100          
dnf
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 2

27 laps

         Kaza  
dnf Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 28

 

         Yarış dışı  
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