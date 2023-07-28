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FIA F2 / Spa Haberler

F2 Belçika: Yağmurlu seansta pole pozisyonu Bearman'a gitti, Prema 1-2

Henüz sekizinci dakikasında sağanak yağmurun bastırdığı ve bir daha kimsenin tur atamadığı seansta pole pozisyonu, ilk turunda takım arkadaşı Frederik Vesti'ye yarım saniye fark atan Oliver Bearman'a gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
Oliver Bearman, PREMA Racing

Seans başladığında pist yavaş yavaş kuruyordu, hatta yarış çizgisi bile görünmeye başlamıştı, ancak halen geçiş lastiklerinin kullanılması gerekmekteydi.

Seans başladıktan üç dakika sonra PHM Charouz'un çaylak sürücüsü Josh Mason kendini çakıl havuzunda buldu ve kırmızı bayraklara sebep oldu.

Yaklaşık 6-7 dakika süren kırmızı bayrak periyodunda kara bulutlar piste yaklaşmaya başladı, bu da herkesin hızlı olmasını gerektiriyordu.

İlk turların ardından Bearman yarım saniye farkla liderdi, onu Vesti, Victor Martins, Zane Maloney ve Theo Pourchaire takip etmekteydi.

Ancak ilk turlar tamamlandıktan kısa süre sonra şiddetli bir yağmur bastırdı ve tüm sürücüler piste dönerek şartların iyileşmesini beklemeye başladı.

Ancak yağmur seansın tamamına damga vurdu ve şiddetini arttırarak devam etti, seans aslında tek turun ardından sona ermişti. 

Tek turunu iyi değerlendiren Bearman böylece pole pozisyonunun sahibi oldu, çaylak pilot bu sezon üçüncü kez pole pozisyonuna ulaşarak 

Vesti, Martins, Maloney ve Pourchaire ilk beşi tamamladılar, şampiyonluk için savaşan Vesti ve Pourchaire yarın birbirlerine epey yakın olacaklar.

Dennis Hauger altıncı olurken, uzun süre sonra önlerde gördüğümüz Ralph Boschung yedinci, Enzo Fittipaldi sekizinci sırada yer aldılar.

İlk onu ise Richard Verschoor ve Jehan Daruvala tamamladılar. Bu ikili, sprint yarışına ilk çizgiden başlayacaklar.

 

Dereceler geliyor...

 

 

 

 

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F2'de oyuncu değişikliği: Benavides kovuldu, yerini Josh Mason aldı

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