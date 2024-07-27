F2 Belçika sprint yarışı yağmur nedeniyle ertelendi!

Beklenen yağmur cumartesi günkü Formula 1'in 3. antrenman seansında Spa pistini vurdu.

Formula 2'de ise sprint yarışının yapılacağı öğlen saatlerinde yağmur şiddetini gittikçe artırdı.

Yağmur şiddetini artırmaya devam ettirdiği için FIA, sprint yarışını ilk önce saat 15.30'da yapılmasına karar verdi.

Bir süre beklendikten sonra 15.45'de ve 15.50'de tekrar yarışın yapılacağı söylendi, ancak yağmurun sürekli yağması ve pistin oldukça ıslak bir zemine sahip olması sebebiyle sprint yarışı ertelendi.

Formula 2 Belçika sprint yarışının hangi saatte yapılacağı henüz kesin olarak bilinmiyor.