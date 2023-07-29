F2 Belçika sprint yarışı: Fittipaldi serideki ilk galibiyetini aldı

Sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan ve henüz ilk iki turda farkı açan Jehan Daruvala, üçüncü turda bir anda pite yönelerek yarışa bıraktı.

Araca detaylı bakıldığında, Daruvala'nın kafa desteğinin yerinden çıktığı ve yeniden takılamayacağı görülüyordu, dolayısıyla yarışa devam etme imkanı bulunmuyordu.

Daruvala'nın yarış dışı kalması, Verschoor'u liderliğe yükseltti, onu Fittipaldi ve Pourchaire takip etmekteydi.

Yarış boyunca rakibini yakından kovalayan ve bir kez bile DRS mesafesinden kopmayan Fittipaldi, 15. turda atağını gerçekleştirdi ve liderliğe yükseldi.

Kalan üç turda liderliği kaybetmeyen Fittipaldi, böylece galibiyete uzandı ve uzun süredir beklediği ilk galibiyetine sonunda kavuştu.

Verschoor ikinci olarak bu sezon ikinci kez podyuma çıkarken, üçüncü sıra şampiyonadaki farkı yedi puana indiren Pourchaire'e gitti.

Dennis Hauger son turlarda Pourchaire'i kovalasa da geçemedi ve dördüncü olarak podyumu az farkla kaçırdı.

Alpine akademi sürücüleri iyi bir yarışı geride bıraktı, peş peşe geçişlerle yarışa renk katan Victor Martins beşinci olurken, Jack Doohan altıncı sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Frederik Vesti iyi bir startın ardından tempo kaybetti ve yedincilikle yetinerek Pourchaire'in farkı biraz kapatmasına izin verdi.

Günün son puanı Ayumu Iwasa'ya gitti.

Bu hafta sonu koltuğunu kaybeden Brad Benavides'in yerine kariyerinin ilk F2 yarışına çıkan Josh Mason, formasyon turunda çakılarak ekstra formasyon turuna sebep oldu. Mason sonradan yola devam edebildi.

Daruvala'nın dışında üçüncü tur spin atan Amaury Cordeel de yarışı tamamlayamadı.

Sıra No Sürücü Takım Fark 1 4 Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 2 22 Richard Verschoor Van Amersfoort Racing 2.300 3 5 Théo Pourchaire ART Grand Prix 5.100 4 1 Dennis Hauger MP Motorsport 5.900 5 6 Victor Martins ART Grand Prix 6.700 6 14 Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 12.700 7 7 Frederik Vesti PREMA Racing 15.300 8 11 Ayumu Iwasa DAMS 15.500 9 25 Ralph Boschung Campos Racing 16.200 10 12 Arthur Leclerc DAMS 18.400 11 3 Zane Maloney Rodin Carlin 22.800 12 10 Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 23.000 13 8 Oliver Bearman PREMA Racing 26.000 14 16 Roy Nissany PHM Racing by Charouz 26.900 15 9 Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 27.600 16 20 Roman Staněk Trident 29.200 17 23 Juan Manuel Correa Van Amersfoort Racing 31.300 18 21 Clement Novalak Trident 55.600 19 24 Kush Maini Campos Racing 57.400 20 17 Joshua Mason PHM Racing by Charouz 1'42.400 - 2 Jehan Daruvala MP Motorsport - 15 Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing