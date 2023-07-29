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FIA F2 / Spa Haberler

F2 Belçika sprint yarışı: Fittipaldi serideki ilk galibiyetini aldı

Uzun süredir ilk galibiyetini arayan Enzo Fittipaldi, bitime üç tur kala Richard Verschoor'u geçmeyi ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Theo Pourchaire ise podyumu tamamladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Enzo Fittipaldi, Carlin

Sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan ve henüz ilk iki turda farkı açan Jehan Daruvala, üçüncü turda bir anda pite yönelerek yarışa bıraktı.

Araca detaylı bakıldığında, Daruvala'nın kafa desteğinin yerinden çıktığı ve yeniden takılamayacağı görülüyordu, dolayısıyla yarışa devam etme imkanı bulunmuyordu.

Daruvala'nın yarış dışı kalması, Verschoor'u liderliğe yükseltti, onu Fittipaldi ve Pourchaire takip etmekteydi.

Yarış boyunca rakibini yakından kovalayan ve bir kez bile DRS mesafesinden kopmayan Fittipaldi, 15. turda atağını gerçekleştirdi ve liderliğe yükseldi.

Kalan üç turda liderliği kaybetmeyen Fittipaldi, böylece galibiyete uzandı ve uzun süredir beklediği ilk galibiyetine sonunda kavuştu.

Verschoor ikinci olarak bu sezon ikinci kez podyuma çıkarken, üçüncü sıra şampiyonadaki farkı yedi puana indiren Pourchaire'e gitti.

Dennis Hauger son turlarda Pourchaire'i kovalasa da geçemedi ve dördüncü olarak podyumu az farkla kaçırdı.

Alpine akademi sürücüleri iyi bir yarışı geride bıraktı, peş peşe geçişlerle yarışa renk katan Victor Martins beşinci olurken, Jack Doohan altıncı sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Frederik Vesti iyi bir startın ardından tempo kaybetti ve yedincilikle yetinerek Pourchaire'in farkı biraz kapatmasına izin verdi.

Günün son puanı Ayumu Iwasa'ya gitti.

Bu hafta sonu koltuğunu kaybeden Brad Benavides'in yerine kariyerinin ilk F2 yarışına çıkan Josh Mason, formasyon turunda çakılarak ekstra formasyon turuna sebep oldu. Mason sonradan yola devam edebildi.

Daruvala'nın dışında üçüncü tur spin atan Amaury Cordeel de yarışı tamamlayamadı.

 

Sıra No Sürücü Takım Fark
1 4 BRA Enzo Fittipaldi Rodin Carlin  
2 22 HOL Richard Verschoor Van Amersfoort Racing 2.300
3 5 FRA Théo Pourchaire ART Grand Prix 5.100
4 1 NOR Dennis Hauger MP Motorsport 5.900
5 6 FRA Victor Martins ART Grand Prix 6.700
6 14 AUS Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 12.700
7 7 DEN Frederik Vesti PREMA Racing 15.300
8 11 JPN Ayumu Iwasa DAMS 15.500
9 25 SUI Ralph Boschung Campos Racing 16.200
10 12 MON Arthur Leclerc DAMS 18.400
11 3 Zane Maloney Rodin Carlin 22.800
12 10 FRA Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 23.000
13 8 GBR Oliver Bearman PREMA Racing 26.000
14 16 ISR Roy Nissany PHM Racing by Charouz 26.900
15 9 USA Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 27.600
16 20 CZE Roman Staněk Trident 29.200
17 23 ECU Juan Manuel Correa Van Amersfoort Racing 31.300
18 21 GBR Clement Novalak Trident 55.600
19 24 IND Kush Maini Campos Racing 57.400
20 17 GBR Joshua Mason PHM Racing by Charouz 1'42.400
- 2 IND Jehan Daruvala MP Motorsport  
- 15 BEL Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing  
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F2 Belçika: Yağmurlu seansta pole pozisyonu Bearman'a gitti, Prema 1-2

F2 Belçika ana yarış: Doohan 11. sıradan kazandı, Pourchaire şampiyona liderliğini aldı!

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