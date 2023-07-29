F2 Belçika sprint yarışı: Fittipaldi serideki ilk galibiyetini aldı
Uzun süredir ilk galibiyetini arayan Enzo Fittipaldi, bitime üç tur kala Richard Verschoor'u geçmeyi ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Theo Pourchaire ise podyumu tamamladı.
Sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan ve henüz ilk iki turda farkı açan Jehan Daruvala, üçüncü turda bir anda pite yönelerek yarışa bıraktı.
Araca detaylı bakıldığında, Daruvala'nın kafa desteğinin yerinden çıktığı ve yeniden takılamayacağı görülüyordu, dolayısıyla yarışa devam etme imkanı bulunmuyordu.
Daruvala'nın yarış dışı kalması, Verschoor'u liderliğe yükseltti, onu Fittipaldi ve Pourchaire takip etmekteydi.
Yarış boyunca rakibini yakından kovalayan ve bir kez bile DRS mesafesinden kopmayan Fittipaldi, 15. turda atağını gerçekleştirdi ve liderliğe yükseldi.
Kalan üç turda liderliği kaybetmeyen Fittipaldi, böylece galibiyete uzandı ve uzun süredir beklediği ilk galibiyetine sonunda kavuştu.
Verschoor ikinci olarak bu sezon ikinci kez podyuma çıkarken, üçüncü sıra şampiyonadaki farkı yedi puana indiren Pourchaire'e gitti.
Dennis Hauger son turlarda Pourchaire'i kovalasa da geçemedi ve dördüncü olarak podyumu az farkla kaçırdı.
Alpine akademi sürücüleri iyi bir yarışı geride bıraktı, peş peşe geçişlerle yarışa renk katan Victor Martins beşinci olurken, Jack Doohan altıncı sırada yer aldı.
Şampiyona lideri Frederik Vesti iyi bir startın ardından tempo kaybetti ve yedincilikle yetinerek Pourchaire'in farkı biraz kapatmasına izin verdi.
Günün son puanı Ayumu Iwasa'ya gitti.
Bu hafta sonu koltuğunu kaybeden Brad Benavides'in yerine kariyerinin ilk F2 yarışına çıkan Josh Mason, formasyon turunda çakılarak ekstra formasyon turuna sebep oldu. Mason sonradan yola devam edebildi.
Daruvala'nın dışında üçüncü tur spin atan Amaury Cordeel de yarışı tamamlayamadı.
|Sıra
|No
|Sürücü
|Takım
|Fark
|1
|4
|Enzo Fittipaldi
|Rodin Carlin
|2
|22
|Richard Verschoor
|Van Amersfoort Racing
|2.300
|3
|5
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|5.100
|4
|1
|Dennis Hauger
|MP Motorsport
|5.900
|5
|6
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|6.700
|6
|14
|Jack Doohan
|Invicta Virtuosi Racing
|12.700
|7
|7
|Frederik Vesti
|PREMA Racing
|15.300
|8
|11
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|15.500
|9
|25
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|16.200
|10
|12
|Arthur Leclerc
|DAMS
|18.400
|11
|3
|Zane Maloney
|Rodin Carlin
|22.800
|12
|10
|Isack Hadjar
|Hitech Pulse-Eight
|23.000
|13
|8
|Oliver Bearman
|PREMA Racing
|26.000
|14
|16
|Roy Nissany
|PHM Racing by Charouz
|26.900
|15
|9
|Jak Crawford
|Hitech Pulse-Eight
|27.600
|16
|20
|Roman Staněk
|Trident
|29.200
|17
|23
|Juan Manuel Correa
|Van Amersfoort Racing
|31.300
|18
|21
|Clement Novalak
|Trident
|55.600
|19
|24
|Kush Maini
|Campos Racing
|57.400
|20
|17
|Joshua Mason
|PHM Racing by Charouz
|1'42.400
|-
|2
|Jehan Daruvala
|MP Motorsport
|-
|15
|Amaury Cordeel
|Invicta Virtuosi Racing
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