F2 Belçika Sıralama Turları: Aron pole'de, Bortoleto ikinci
Formula 2’nin Belçika'daki gerçekleştirilen sıralama turlarında, Paul Aron pole pozisyonun sahibi oldu.
Paul Aron, Hitech Pulse-Eight
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Formula 2'nin Belçika'da düzenlediği sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim, Paul Aron oldu.
0.168 saniye geride Gabriel Bortoleto ikinci sırada bitirirken, Isack Hadjar ise üçüncü sırada sıralama turunu tamamladı.
Onu sırasıyla, Jak Crawford, Kimi Antonelli, Zane Maloney, Franco Colapinto, Richard Verschoor, Dennis Hauger ve Zak O'Sullivan takip etti.
Paul Aron, Hitech Pulse-Eight
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Sıralama Turu Raporu:
Seansta ilk turu atan isim Paul Aron oldu ve 2.23.579'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Onu sırasıyla Barnard, Durksen, Stanek ve Verschoor takip etti.
Seansın 24. dakikasında kırmızı bayraklar çıktı. Bunun nedeni ise Victor Martins'in aracında mekanik bir sorunun olmasıydı. Seans, 24. dakikada yeniden devam etti.
Seansın bitimine 18 dakika kala Barnard, Aron, Hadjar sırasıyla tur attılar. Aron 1.57.905'lik derecesiyle zirveye çıktı, ancak Hadjar daha hızlı bir tur atarak, 1.57.803'lük derecesiyle liderliğe yükseldi.
Bitime 14 dakika kala Antonelli 1.58.026'lık derecesiyle dördüncü sıraya yerleşti. Takım arkadaşı Bearman de, 11. sırada kalmaya devam etti.
Bitime 10 dakika kala sürücüler en hızlı turlarını atmak adına yeniden piste yumuşak lastikleriyle turladılar.
Sıralama turunun bitimine 3 dakika kala Dennis Hauger zirveye yerleşen ilk isim oldu, ancak Crawford Hauger'i geçerek zirveye çıkan diğer bir isim oldu. Son olarak Aron 1.56.959'luk turuyla liderliğe yeniden yükseldi.
Hadjar sıralamada ikinci sıraya çıktı, ancak Bortoleto 1.57.127'lik derecesiyle ikinci sıraya yükseldi. Aron yeniden turunu geliştirmek adına pisti turladı ve 1.56.959'luk derecesiyle zirveye yükseldi.
Sıralama turunun sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|10
|
1'56.959
|215.583
|2
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|10
|
+0.168
1'57.127
|0.168
|215.274
|3
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|9
|
+0.282
1'57.241
|0.114
|215.064
|4
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|10
|
+0.423
1'57.382
|0.141
|214.806
|5
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|10
|
+0.438
1'57.397
|0.015
|214.778
|6
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|9
|
+0.547
1'57.506
|0.109
|214.579
|7
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|11
|
+0.724
1'57.683
|0.177
|214.256
|8
|R. Verschoor Trident
|22
|10
|
+0.789
1'57.748
|0.065
|214.138
|9
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|11
|
+0.815
1'57.774
|0.026
|214.091
|10
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|11
|
+0.823
1'57.782
|0.008
|214.076
|11
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|10
|
+0.842
1'57.801
|0.019
|214.042
|12
|K. Maini Invicta Racing
|9
|10
|
+0.845
1'57.804
|0.003
|214.036
|13
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|11
|
+0.862
1'57.821
|0.017
|214.005
|14
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|10
|
+0.954
1'57.913
|0.092
|213.839
|15
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|11
|
+1.020
1'57.979
|0.066
|213.719
|16
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|9
|
+1.104
1'58.063
|0.084
|213.567
|17
|
P. Martí Campos Racing
|21
|9
|
+1.161
1'58.120
|0.057
|213.464
|18
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|11
|
+1.230
1'58.189
|0.069
|213.339
|19
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|10
|
+1.829
1'58.788
|0.599
|212.263
|20
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|10
|
+2.113
1'59.072
|0.284
|211.757
|21
|R. Staněk Trident
|23
|9
|
+2.500
1'59.459
|0.387
|211.071
|22
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|1
|
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