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Sıralama turları raporu
FIA F2 Spa-Francorchamps

F2 Belçika Sıralama Turları: Aron pole'de, Bortoleto ikinci

Formula 2’nin Belçika'daki gerçekleştirilen sıralama turlarında, Paul Aron pole pozisyonun sahibi oldu.

Rümeysa Öztürk
Paul Aron, Hitech Pulse-Eight

Paul Aron, Hitech Pulse-Eight

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula 2'nin Belçika'da düzenlediği sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim, Paul Aron oldu.

 0.168 saniye geride Gabriel Bortoleto ikinci sırada bitirirken, Isack Hadjar ise üçüncü sırada sıralama turunu tamamladı.

Onu sırasıyla, Jak Crawford, Kimi Antonelli, Zane Maloney, Franco Colapinto, Richard Verschoor, Dennis Hauger ve Zak O'Sullivan takip etti. 

Paul Aron, Hitech Pulse-Eight

Paul Aron, Hitech Pulse-Eight

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sıralama Turu Raporu:

Seansta ilk turu atan isim Paul Aron oldu ve 2.23.579'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Onu sırasıyla Barnard, Durksen, Stanek ve Verschoor takip etti.

Seansın 24. dakikasında kırmızı bayraklar çıktı. Bunun nedeni ise Victor Martins'in aracında mekanik bir sorunun olmasıydı. Seans, 24. dakikada yeniden devam etti.  

Seansın bitimine 18 dakika kala Barnard, Aron, Hadjar sırasıyla tur attılar. Aron 1.57.905'lik derecesiyle zirveye çıktı, ancak Hadjar daha hızlı bir tur atarak, 1.57.803'lük derecesiyle liderliğe yükseldi. 

Bitime 14 dakika kala Antonelli 1.58.026'lık derecesiyle dördüncü sıraya yerleşti. Takım arkadaşı Bearman de, 11. sırada kalmaya devam etti.

Bitime 10 dakika kala sürücüler en hızlı turlarını atmak adına yeniden piste yumuşak lastikleriyle turladılar.  

Sıralama turunun bitimine 3 dakika kala Dennis Hauger zirveye yerleşen ilk isim oldu, ancak Crawford Hauger'i geçerek zirveye çıkan diğer bir isim oldu. Son olarak Aron 1.56.959'luk turuyla liderliğe yeniden yükseldi.

Hadjar sıralamada ikinci sıraya çıktı, ancak Bortoleto 1.57.127'lik derecesiyle ikinci sıraya yükseldi. Aron yeniden turunu geliştirmek adına pisti turladı ve 1.56.959'luk derecesiyle zirveye yükseldi. 

Sıralama turunun sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 10

1'56.959

   215.583
2
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 10

+0.168

1'57.127

 0.168 215.274
3 France I. Hadjar Campos Racing 20 9

+0.282

1'57.241

 0.114 215.064
4 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 10

+0.423

1'57.382

 0.141 214.806
5 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 10

+0.438

1'57.397

 0.015 214.778
6 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 9

+0.547

1'57.506

 0.109 214.579
7 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 11

+0.724

1'57.683

 0.177 214.256
8 Netherlands R. Verschoor Trident 22 10

+0.789

1'57.748

 0.065 214.138
9 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 11

+0.815

1'57.774

 0.026 214.091
10 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 11

+0.823

1'57.782

 0.008 214.076
11 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 10

+0.842

1'57.801

 0.019 214.042
12 India K. Maini Invicta Racing 9 10

+0.845

1'57.804

 0.003 214.036
13 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 11

+0.862

1'57.821

 0.017 214.005
14 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 10

+0.954

1'57.913

 0.092 213.839
15 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 11

+1.020

1'57.979

 0.066 213.719
16 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 9

+1.104

1'58.063

 0.084 213.567
17
P. Martí Campos Racing
 21 9

+1.161

1'58.120

 0.057 213.464
18 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 11

+1.230

1'58.189

 0.069 213.339
19
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 10

+1.829

1'58.788

 0.599 212.263
20
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 10

+2.113

1'59.072

 0.284 211.757
21 Czech Republic R. Staněk Trident 23 9

+2.500

1'59.459

 0.387 211.071
22 France V. Martins ART Grand Prix 1 1

 

    
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