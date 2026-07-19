F2 Belçika: Câmara, Spa'da üst üste ikinci galibiyetini aldı

Rafael Câmara, startta liderliği kaybetmesine, kırmızı bayrak nedeniyle verilen araya ve rakiplerinin baskısına rağmen zafere ulaşmayı başardı. Böylece Invicta Racing, üst üste ikinci yıl Spa'da her iki yarışı da kazanmış oldu.

ART Grand Prix pilotu Tasanapol Inthraphuvasak kariyerinin ilk Formula 2 podyumunu ikinci sırayla elde ederken, Campos Racing'den Nikola Tsolov üçüncü oldu.

Startta harika bir kalkış yapan Inthraphuvasak, ışıkların sönmesiyle birlikte Câmara'yı geride bırakarak liderliğe yükseldi. Invicta pilotu ise çok iyi kalkan Tsolov'la mücadele etmek zorunda kaldı. Bulgar pilot, Alexander Dunne'ı geride bırakmayı başardı.

Câmara ve Tsolov Eau Rouge boyunca yan yana ilerledi ancak mücadeleyi Brezilyalı pilot kazandı. Bu sırada Dunne, Les Combes'a gelirken dördüncülüğü Joshua Duerksen'e karşı savundu.

Oliver Goethe'nin 1. viraj çıkışında aracını durdurmasının ardından Güvenlik Aracı piste girdi. Kısa süre önce ise Gabriele Minì ile Roman Bilinski ilk virajda temas yaşamıştı. Her iki pilot da yarışa devam etmeyi başarsa da Minì sonradan beş saniye zaman cezası aldı.

Yarış üçüncü turda yeniden başlarken Tsolov, Câmara'ya yeniden atak yaptı. İkili La Source'da yan yana gelirken şampiyona lideri viraj çıkışında çakıl havuzuna taştı. Bunun sonucunda Dunne ve Duerksen ikisini de geçmeyi başardı.

Bulgar pilot bir sonraki turda daha fazla sıra kaybetti. Nico Varrone, Blanchimont'da dışarıdan yaptığı atakla onu geçerken, John Bennett de son şikanda Tsolov'u geride bıraktı ve Campos pilotu yedinciliğe geriledi.

Beşinci turda orta hamur lastikle start alan en öndeki pilot olan Duerksen, Kemmel Düzlüğü'nde Dunne'ı geçerken, takım arkadaşı Câmara da Les Combes'da Inthraphuvasak'ı geride bırakarak yeniden liderliği aldı.

Birkaç viraj sonra Duerksen, son şikana gelirken Inthraphuvasak'ı geçerek ikinciliğe yükseldi. Bu sırada süper yumuşak lastikle yarışa başlayan pilotlar performans kaybetmeye başlamıştı.

Altıncı turun sonunda zorunlu pit stoplarını yapan bu grup piste döndüğünde Câmara, Paraguaylı Duerksen'e karşı liderliği kaybetmişti. Dunne altıncı sırada yer alırken Inthraphuvasak yedinci, Tsolov ise 12. sıradaydı.

Brezilyalı pilot, zorunlu pit stopunu tamamlayan isimler arasında lider konumda piste döndü. Pit alanında Inthraphuvasak'a geçilen Dunne ise Les Combes'da ART pilotunu yeniden geride bıraktı. Laurens van Hoepen ise Tsolov'un önündeydi.

Ancak Van Hoepen'in yarışı kısa süre sonra sona erdi. TRIDENT pilotu 9. viraj çıkışında bariyerlere çarptı. Hollandalı pilot aracından kendi imkânlarıyla çıkarken, pistteki enkazın temizlenebilmesi için kırmızı bayrak kararı verildi.

Zorunlu pit stopunu Güvenlik Aracı periyodunda yapan Noel León ise yarışın lideri konumuna yükseldi.

Yarış yeniden başladığında süre bazlı format uygulanıyordu ve Duerksen, geriye 21 dakika kala hareketli startla grubu lider götürdü.

Dunne, Inthraphuvasak ve Tsolov'un baskısı altındayken León da trafik içinde ilerlemeye başladı ve son şikanda Cian Shields'ı geçti.

Bir sonraki turda Câmara, 1. virajda León'u hazırlıksız yakalayarak dış çizgiden yaptığı atakla net yarış liderliğini geri aldı.

Dunne da DRS yardımıyla Les Combes'da León'u geçerek Invicta pilotunu takip etti. Ancak Enzo Fittipaldi'nin 8. virajda çakıl havuzuna saplanmasının ardından Güvenlik Aracı bir kez daha piste girdi.

Henüz zorunlu pit stopunu yapmamış olan pilotlar bu fırsatta süper yumuşak lastiklere geçerken, Câmara liderliğini korudu. Onu Dunne, León, Inthraphuvasak, Tsolov ve Minì takip etti.

Duerksen ise daha yumuşak lastiklerle 10. sırada en öndeki isim olarak ön grubun peşine düştü.

Yarışın bitimine 12 dakikadan az süre kala mücadele yeniden başladı. Tsolov, La Source'da Inthraphuvasak'ın iç tarafına dalsa da ART pilotu ilk etapta yerini korudu. Ancak Les Combes'da Bulgar pilot dördüncülüğü ele geçirdi.

Bitime sekiz dakikadan biraz fazla süre kala Dunne ve León, pist limitlerini çok fazla ihlal ettikleri gerekçesiyle beşer saniye zaman cezası aldı.

Önde ise Câmara, son üç dakikaya girilirken yaklaşık iki saniyelik farkla liderdi. Inthraphuvasak da León'u geçmenin hesaplarını yapıyordu.

ART pilotu, yarışın son dakikasına girilirken Kemmel Düzlüğü üzerinde yaptığı atakla pist üstünde üçüncülüğe yükseldi.

Son tura girilirken Invicta, takım telsizinden Câmara'ya pit yoluna yağmur düştüğünü bildirdi.

Ancak Brezilyalı pilot bundan etkilenmedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Böylece Invicta Racing, Spa'da üst üste dört Formula 2 yarışını kazanmış oldu.

Dunne ve León'un beş saniyelik cezalarının uygulanmasının ardından Inthraphuvasak ikinci, Tsolov ise üçüncü sırada finiş gördü.

Dunne dördüncülüğe gerilerken, Minì beşinci, Rafael Villagómez altıncı ve León yedinci oldu. Hitech TGR pilotları Colton Herta ile Ritomo Miyata sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu sırayı alırken, son puan Mari Boya'ya gitti.

Yarış sonucu Tüm istatistikler Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus 1 R. Câmara Invicta Racing 1 21 1:11'20.230 2 25 3 2 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 21 +5.458 1:11'25.688 5.458 123.448 2 18 3 N. Tsolov Campos Racing 6 21 +7.463 1:11'27.693 2.005 123.391 2 15 4 A. Dunne Rodin Motorsport 15 21 +7.882 1:11'28.112 0.419 123.379 2 12 5 G. Minì MP Motorsport 9 21 +8.179 1:11'28.409 0.297 123.370 2 10 6 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 21 +10.972 1:11'31.202 2.793 123.290 2 8 7 N. León Campos Racing 5 21 +11.269 1:11'31.499 0.297 123.281 3 6 8 C. Herta Hitech Racing 4 21 +20.377 1:11'40.607 9.108 123.020 2 4 9 R. Miyata Hitech Racing 3 21 +21.887 1:11'42.117 1.510 122.977 2 2 10 M. Boya Prema Powerteam 12 21 +23.657 1:11'43.887 1.770 122.926 2 1 11 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 21 +24.622 1:11'44.852 0.965 122.899 2 12 S. Montoya Prema Powerteam 11 21 +25.335 1:11'45.565 0.713 122.878 3 13 C. Shields AIX Racing 21 21 +31.803 1:11'52.033 6.468 122.694 3 14 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 21 +35.631 1:11'55.861 3.828 122.585 2 15 J. Duerksen Invicta Racing 2 21 +42.458 1:12'02.688 6.827 122.392 2 16 J. Bennett Trident 25 21 +50.247 1:12'10.477 7.789 122.172 2 17 K. Maini ART Grand Prix 16 21 +58.970 1:12'19.200 8.723 121.926 2 dnf R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 16 +5 Tur 1:01'41.358 5 Tur 108.876 3 Yarış dışı dnf E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 12 +9 Tur 51'42.941 4 Tur 97.370 1 Kaza dnf L. Van Hoepen Trident 24 7 +14 Tur 16'57.157 5 Tur 173.091 1 Kaza dnf D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 0 Yarış dışı dnf O. Goethe MP Motorsport 10 0 Kaza