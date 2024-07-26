F2 Belçika Antrenman Seansı: Hadjar, Martins'in 0.010 saniye önünde lider!
Formula 2'nin Belçika hafta sonunda gerçekleştirilen antrenman seansının lideri, Isack Hadjar oldu
Isack Hadjar, Campos Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Formula 2'nin Belçika pistinde düzenlediği antrenman seansının lideri, 1.58.730'luk derecesiyle Isack Hadjar oldu.
Antrenman seansında 0.010 saniye geride Victor Martins ikinci olurken, Kimi Antonelli de seansı üçüncü sırada tamamladı.
Isack Hadjar, Campos Racing,
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Antrenman Raporu:
Öğlen saatlerinde başlayan antrenman seansında pistin bazı yerleri ıslak, bazı yerleri kuruydu.
45 dakikalık antrenman seansının, ilk 20 dakikasında sürücüler pistin biraz daha kurumasını beklediler.
İlk tur atmaya başlayan isim Dennis Hauger oldu. 2. ve 3. sektörü mor dereceyle gelen Hauger 2.02.959'luk derecesiyle zirveye yerleşti, ancak Hauger'in turundan daha hızlı bir tur yapan Villagomez zirveye yükseldi.
Bitime 23 dakika kala Villagomez, kerblerin üstünden geçtiği sırada aracının kontrolünü sağlayamayıp pist dışına çıktı ve bariyerlere çarptı. Bu nedenle seansta kırmızı bayraklar çıktı.
Bitime 13 dakika kala antrenman seansı devam etti ve Correa 2.02.634'lük derecesiyle zirveye çıkan ilk isim oldu. Onu sırasıyla Fittipaldi, Crawford, Miyata takip etti.
Seansın bitimine 9 dakika kala O'Sullivan, Martins ve Crawford sırasıyla sıralamanın en tepesine çıkan isimler oldu. Crawford ise yeniden turunu geliştirerek 2.00.516'lık derecesiyle zirveye yerleşti, ancak 4. virajda pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle turu silindi.
Son 7 dakika kala en hızlı turunu atan Hauger 1.59.682'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Bearman da ikinci sıraya yerleşti.
4 dakika kala Victor Martins 1.58.787'lik derecesiyle zirveye yerleşti, ancak arkasından gelen Hadjar, 1.58.761'lik zamanıyla Martins'i geçti ve liderliğe yükseldi.
Bitime 2 dakika kala en hızlı turunu atmak için piste çıkan Bortoleto yedinci sıraya yerleşti. Antonelli de, 0.504 saniye geride üçüncü sıraya yükseldi.
Seansın son 10 saniyesinde Martins zirveye çıktı, ancak Hadjar en hızlı turunu yaparak 1.58.730'luk derecesiyle zirveye yeniden çıktı.
Seansın sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|9
|
1'58.730
|212.367
|2
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|9
|
+0.010
1'58.740
|0.010
|212.349
|3
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|9
|
+0.447
1'59.177
|0.437
|211.571
|4
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|8
|
+0.584
1'59.314
|0.137
|211.328
|5
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|8
|
+0.638
1'59.368
|0.054
|211.232
|6
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|12
|
+0.661
1'59.391
|0.023
|211.191
|7
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|9
|
+0.808
1'59.538
|0.147
|210.932
|8
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|10
|
+0.865
1'59.595
|0.057
|210.831
|9
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|12
|
+0.901
1'59.631
|0.036
|210.768
|10
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|8
|
+0.971
1'59.701
|0.070
|210.644
|11
|R. Verschoor Trident
|22
|8
|
+1.092
1'59.822
|0.121
|210.432
|12
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|12
|
+1.183
1'59.913
|0.091
|210.272
|13
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|11
|
+1.282
2'00.012
|0.099
|210.098
|14
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|9
|
+1.457
2'00.187
|0.175
|209.793
|15
|
P. Martí Campos Racing
|21
|9
|
+1.466
2'00.196
|0.009
|209.777
|16
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|7
|
+1.496
2'00.226
|0.030
|209.725
|17
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|11
|
+1.528
2'00.258
|0.032
|209.669
|18
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|12
|
+1.699
2'00.429
|0.171
|209.371
|19
|K. Maini Invicta Racing
|9
|8
|
+1.786
2'00.516
|0.087
|209.220
|20
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|8
|
+1.958
2'00.688
|0.172
|208.922
|21
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|5
|
+4.876
2'03.606
|2.918
|203.990
|22
|R. Staněk Trident
|23
|5
|
+1'04.881
3'03.611
|1'00.005
|137.325
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