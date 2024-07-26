F2 Belçika Antrenman Seansı: Hadjar, Martins'in 0.010 saniye önünde lider!

Formula 2'nin Belçika pistinde düzenlediği antrenman seansının lideri, 1.58.730'luk derecesiyle Isack Hadjar oldu.

Antrenman seansında 0.010 saniye geride Victor Martins ikinci olurken, Kimi Antonelli de seansı üçüncü sırada tamamladı.

Isack Hadjar, Campos Racing, Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Antrenman Raporu:

Öğlen saatlerinde başlayan antrenman seansında pistin bazı yerleri ıslak, bazı yerleri kuruydu.

45 dakikalık antrenman seansının, ilk 20 dakikasında sürücüler pistin biraz daha kurumasını beklediler.

İlk tur atmaya başlayan isim Dennis Hauger oldu. 2. ve 3. sektörü mor dereceyle gelen Hauger 2.02.959'luk derecesiyle zirveye yerleşti, ancak Hauger'in turundan daha hızlı bir tur yapan Villagomez zirveye yükseldi.

Bitime 23 dakika kala Villagomez, kerblerin üstünden geçtiği sırada aracının kontrolünü sağlayamayıp pist dışına çıktı ve bariyerlere çarptı. Bu nedenle seansta kırmızı bayraklar çıktı.

Bitime 13 dakika kala antrenman seansı devam etti ve Correa 2.02.634'lük derecesiyle zirveye çıkan ilk isim oldu. Onu sırasıyla Fittipaldi, Crawford, Miyata takip etti.

Seansın bitimine 9 dakika kala O'Sullivan, Martins ve Crawford sırasıyla sıralamanın en tepesine çıkan isimler oldu. Crawford ise yeniden turunu geliştirerek 2.00.516'lık derecesiyle zirveye yerleşti, ancak 4. virajda pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle turu silindi.

Son 7 dakika kala en hızlı turunu atan Hauger 1.59.682'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Bearman da ikinci sıraya yerleşti.

4 dakika kala Victor Martins 1.58.787'lik derecesiyle zirveye yerleşti, ancak arkasından gelen Hadjar, 1.58.761'lik zamanıyla Martins'i geçti ve liderliğe yükseldi.

Bitime 2 dakika kala en hızlı turunu atmak için piste çıkan Bortoleto yedinci sıraya yerleşti. Antonelli de, 0.504 saniye geride üçüncü sıraya yükseldi.

Seansın son 10 saniyesinde Martins zirveye çıktı, ancak Hadjar en hızlı turunu yaparak 1.58.730'luk derecesiyle zirveye yeniden çıktı.

Seansın sonucu: