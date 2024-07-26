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Antrenman raporu
FIA F2 Spa-Francorchamps

F2 Belçika Antrenman Seansı: Hadjar, Martins'in 0.010 saniye önünde lider!

Formula 2'nin Belçika hafta sonunda gerçekleştirilen antrenman seansının lideri, Isack Hadjar oldu

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Isack Hadjar, Campos Racing

Isack Hadjar, Campos Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Formula 2'nin Belçika pistinde düzenlediği antrenman seansının lideri, 1.58.730'luk derecesiyle Isack Hadjar  oldu. 

Antrenman seansında 0.010 saniye geride Victor Martins ikinci olurken, Kimi Antonelli de seansı üçüncü sırada tamamladı. 

Isack Hadjar, Campos Racing,

Isack Hadjar, Campos Racing,

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Antrenman Raporu:

Öğlen saatlerinde başlayan antrenman seansında pistin bazı yerleri ıslak, bazı yerleri kuruydu. 

45 dakikalık antrenman seansının, ilk 20 dakikasında sürücüler pistin biraz daha kurumasını beklediler. 

İlk tur atmaya başlayan isim Dennis Hauger oldu. 2. ve 3. sektörü mor dereceyle gelen Hauger 2.02.959'luk derecesiyle zirveye yerleşti, ancak Hauger'in turundan daha hızlı bir tur yapan Villagomez zirveye yükseldi. 

Bitime 23 dakika kala Villagomez, kerblerin üstünden geçtiği sırada aracının kontrolünü sağlayamayıp pist dışına çıktı ve bariyerlere çarptı. Bu nedenle seansta kırmızı bayraklar çıktı. 

Bitime 13 dakika kala antrenman seansı devam etti ve Correa 2.02.634'lük derecesiyle zirveye çıkan ilk isim oldu. Onu sırasıyla Fittipaldi, Crawford, Miyata takip etti.

Seansın bitimine 9 dakika kala O'Sullivan, Martins ve Crawford sırasıyla sıralamanın en tepesine çıkan isimler oldu. Crawford ise yeniden turunu geliştirerek 2.00.516'lık derecesiyle zirveye yerleşti, ancak 4. virajda pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle turu silindi. 

Son 7 dakika kala en hızlı turunu atan Hauger 1.59.682'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Bearman da ikinci sıraya yerleşti.

4 dakika kala Victor Martins 1.58.787'lik derecesiyle zirveye yerleşti, ancak arkasından gelen Hadjar, 1.58.761'lik zamanıyla Martins'i geçti ve liderliğe yükseldi. 

Bitime 2 dakika kala en hızlı turunu atmak için piste çıkan Bortoleto yedinci sıraya yerleşti. Antonelli de, 0.504 saniye geride üçüncü sıraya yükseldi. 

Seansın son 10 saniyesinde Martins zirveye çıktı, ancak Hadjar en hızlı turunu yaparak 1.58.730'luk derecesiyle zirveye yeniden çıktı. 

Seansın sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 France I. Hadjar Campos Racing 20 9

1'58.730

   212.367
2 France V. Martins ART Grand Prix 1 9

+0.010

1'58.740

 0.010 212.349
3 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 9

+0.447

1'59.177

 0.437 211.571
4
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 8

+0.584

1'59.314

 0.137 211.328
5 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 8

+0.638

1'59.368

 0.054 211.232
6 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 12

+0.661

1'59.391

 0.023 211.191
7 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 9

+0.808

1'59.538

 0.147 210.932
8 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 10

+0.865

1'59.595

 0.057 210.831
9 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 12

+0.901

1'59.631

 0.036 210.768
10
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 8

+0.971

1'59.701

 0.070 210.644
11 Netherlands R. Verschoor Trident 22 8

+1.092

1'59.822

 0.121 210.432
12 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 12

+1.183

1'59.913

 0.091 210.272
13 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 11

+1.282

2'00.012

 0.099 210.098
14 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 9

+1.457

2'00.187

 0.175 209.793
15
P. Martí Campos Racing
 21 9

+1.466

2'00.196

 0.009 209.777
16
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 7

+1.496

2'00.226

 0.030 209.725
17 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 11

+1.528

2'00.258

 0.032 209.669
18
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 12

+1.699

2'00.429

 0.171 209.371
19 India K. Maini Invicta Racing 9 8

+1.786

2'00.516

 0.087 209.220
20 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 8

+1.958

2'00.688

 0.172 208.922
21 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 5

+4.876

2'03.606

 2.918 203.990
22 Czech Republic R. Staněk Trident 23 5

+1'04.881

3'03.611

 1'00.005 137.325
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