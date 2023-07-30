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F2 Belçika ana yarış: Doohan 11. sıradan kazandı, Pourchaire şampiyona liderliğini aldı!

Olaylı yarışta galibiyet Güvenlik Aracı'ndan faydalanan Jack Doohan'a giderken, Frederik Vesti'nin yarışa başlayamaması Theo Pourchaire'i şampiyona liderliğine yükseltti.

Altay Gök
Ekleyen:
Jack Doohan, Invicta Virtuosi

Formula 3'te Gabriele Mini'nin gride çıkış turunda yolda kalması, pistin yol tutuşu anlamında ne durumda olduğunu gösteriyordu.

Ancak bu örneğe rağmen F2 sürücülerinden de gride çıkış turunda aynı hataları gördük: Victor Martins spin atarken, Vesti uzun Kemmel düzlüğünün sonunda aracın arka tarafını bariyerlere vurdu!

Bu kaza, Vesti'nin yarışa başlayamamasına sebep oldu, dolayısıyla Pourchaire altın değerinde bir fırsata sahipti.

Startta pole pozisyonunun sahibi Oliver Bearman yerini korurken, Pourchaire henüz ilk turdan yakın takibe başladı.

İlk turun en büyük olayı, Ayumu Iwasa'nın Les Combes'ta yaşadığı arkadan kayma sonucu Dennis Hauger'e çarpması oldu.

Iwasa süspansiyonunu kırarak yarışa veda etti, Hauger ise pist görevlilerinin yardımıyla piste dönse de birkaç tur içinde siyah bayrakla diskalifiye edildi.

Pit stoplarda Pourchaire ve Bearman aynı tur pite geldiler, daha hızlı bir pit stop gerçekleştiren ART ekibi Pourchaire'i liderliğe yükseltti.

Enzo Fittipaldi, Carlin

Enzo Fittipaldi, Carlin

Fotoğraf: Sebastiaan Rozendaal / Dutch Photo Agency

Son 10 tura girilirken Jak Crawford spin atarak yarışa veda etti, bu olayın ardından Güvenlik Aracı piste girdi.

Bu sırada önemli bir isim henüz pit stop yapmayarak liderliğe yükselmişti: Jack Doohan! 

Güvenlik Aracı piste girer girmez pite dalan Doohan, yavaş bir pitin ardından ikinci sırada piste döndü, ancak lastik avantajı kendisine aitti. 

Yarış yeniden başladığında Pourchaire birkaç tur boyunca iyi bir çekiş yakalayarak ve peş peşe en hızlı turları atarak yerini korudu, ancak son üç tura girilirken La Source'dan iyi bir çıkış yapan Doohan, bu kez Kemmel düzlüğünde geçişini tamamladı ve liderliği aldı.

Liderliği alır almaz en hızlı turu da atan Doohan, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini elde etmeyi başardı.

Pourchaire ikinci oldu ancak bu sonuçtan memnun kaldığı söylenebilir, nitekim Vesti'nin sıfır çekmesi sayesinde artık şampiyona lideri!

Podyumu normalde Güvenlik Aracı sonrası Bearman'ı geçen Victor Martins tamamlayacaktı, ancak beş saniye zaman cezası alarak beşinciliğe geriledi.

Bu sonuç, Enzo Fittipaldi'yi üçüncülüğe, Zane Maloney'i dördüncülüğe yükseltti. Fittipaldi böylece hafta sonunu çifte podyumla tamamladı.

Altıncı sıra son turlarda yumuşak hamur kullanma imkanı yakalayan Richard Verschoor'a giderken, bitime dört tur kadar kala Martins ile temas yaşayan Bearman da beş saniye zaman cezası alarak yedincilikle yetindi.

Günün son puanları Kush Maini, Roman Stanek ve ilk turda 19. sıraya geriledikten sonra toparlayan Ralph Boschung'a gitti.

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F2 Belçika sprint yarışı: Fittipaldi serideki ilk galibiyetini aldı

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