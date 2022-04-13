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F2 Barselona testi 2. gün: Zorlu şartlarda Nissany lider

Barselona'da gerçekleştirilen Formula 2 sezon içi testinin ikinci gününde DAMS sürücüsü Roy Nissany zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Barselona testi 2. gün: Zorlu şartlarda Nissany lider
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Roy Nissany, Barselona'da gerçekleştirilen hem soğuk hem de yağışlı geçen ikinci günde Trident'ten Richard Verschoor ve DAMS'ten takım arkadaşı Ayumu Iwasa'nın önünde en hızlı zamana imza attı.

Nissany, altı kırmızı bayrağın çıktığı sabah bölümünde 1:28.812 yaptı ve en yakın rakibinin 0.5 saniye önünde en hızlı isim oldu. Bu derece öğleden sonra kimse tarafından geçilemedi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen seansta dereceler 1:29'un altına inmedi. Rüzgar ve yağmurun devam ettiği öğleden sonra bölümünde Marcus Armstrong 1:29.752 yapıp ilk sıranın sahibi olurken, MP Motorsport sürücüsü Felipe Drugovich ikinci ve Hitech Grand Prix'den Juri Vips üçüncü oldu.

Olaylı sabah bölümünde Marino Sato start finiş düzlüğünde yolda kalarak ilk kırmızı bayrağa neden oldu. Sonrasında Iwasa beşinci virajda duvara çarptı.

Jake Hughes ve Olli Caldwell, farklı zamanlarda beşinci virajdaki çakıl havuzuna gömüldüler. Caldwell dördüncü virajda bir başka kırmızı bayrağa neden olurken, Vips de 11. virajda spin atması nedeniyle kırmızı bayrağa sebep oldu.

Öğleden sonra tek kırmızı bayrağa Calan Williams neden oldu. Gün boyunca en çok turu ise 87 turla Logan Sargeant kaydetti.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, sırtındaki ağrılar nedeniyle Barselona testlerinden çekildiği için ikinci günde piste çıkmadı.

Test yarın sona erecek.

Sabah bölümü sonucu:

Poz. Sürücü Lisan Takım Derece Tur
1 Roy Nissany ISR DAMS 1:28.812 37
2 Richard Verschoor NLD Trident 1:29.328 34
3 Ayumu Iwasa JPN DAMS 1:29.596 23
4 Ralph Boschung CHE Campos Racing 1:29.695 29
5 Calan Williams AUS Trident 1:29.702 40
6 Théo Pourchaire FRA ART Grand Prix 1:29.837 38
7 Liam Lawson NZL Carlin 1:29.898 36
8 Jehan Daruvala IND PREMA Racing 1:30.057 41
9 Olli Caldwell GBR Campos Racing 1:30.245 33
10 Juri Vips EST Hitech Grand Prix 1:30.269 26
11 Logan Sargeant USA Carlin 1:30.385 38
12 Enzo Fittipaldi BRA Charouz Racing System 1:30.433 52
13 Frederik Vesti DNK ART Grand Prix 1:30.468 39
14 Dennis Hauger NOR PREMA Racing 1:31.288 38
15 Felipe Drugovich BRA MP Motorsport 1:33.369 44
16 Clément Novalak FRA MP Motorsport 1:33.655 40
17 Jack Doohan AUS Virtuosi Racing 1:34.182 49
18 Marcus Armstrong NZL Hitech Grand Prix 1:34.319 49
19 Amaury Cordeel BEL Van Amersfoort Racing 1:34.331 41
20 Jake Hughes GBR Van Amersfoort Racing 1:35.037 26
21 Marino Sato JPN Virtuosi Racing 1:35.478 13

Öğleden sonra sonucu:

Poz. Sürücü Lisans Takım Derece Tur
1 Marcus Armstrong NZL Hitech Grand Prix 1:29.752 27
2 Felipe Drugovich BRA MP Motorsport 1:29.960 20
3 Juri Vips EST Hitech Grand Prix 1:30.148 27
4 Amaury Cordeel BEL Van Amersfoort Racing 1:30.169 20
5 Dennis Hauger NOR PREMA Racing 1:30.169 24
6 Olli Caldwell GBR Campos Racing 1:30.516 36
7 Clément Novalak FRA MP Motorsport 1:30.950 13
8 Richard Verschoor NLD Trident 1:32.870 45
9 Liam Lawson NZL Carlin 1:33.083 49
10 Logan Sargeant USA Carlin 1:33.142 49
11 Ayumu Iwasa JPN DAMS 1:33.241 27
12 Jehan Daruvala IND PREMA Racing 1:33.444 23
13 Ralph Boschung CHE Campos Racing 1:33.603 45
14 Enzo Fittipaldi BRA Charouz Racing System 1:33.713 31
15 Jack Doohan AUS Virtuosi Racing 1:33.954 26
16 Calan Williams AUS Trident 1:34.449 10
17 Théo Pourchaire FRA ART Grand Prix 1:34.516 47
18 Roy Nissany ISR DAMS 1:34.580 39
19 Frederik Vesti DNK ART Grand Prix 1:34.901 45
20 Marino Sato JPN Virtuosi Racing 1:35.275 9
21 Jake Hughes GBR Van Amersfoort Racing 1:35.493 12
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