F2 Barselona testi 2. gün: Zorlu şartlarda Nissany lider

Roy Nissany, Barselona'da gerçekleştirilen hem soğuk hem de yağışlı geçen ikinci günde Trident'ten Richard Verschoor ve DAMS'ten takım arkadaşı Ayumu Iwasa'nın önünde en hızlı zamana imza attı.

Nissany, altı kırmızı bayrağın çıktığı sabah bölümünde 1:28.812 yaptı ve en yakın rakibinin 0.5 saniye önünde en hızlı isim oldu. Bu derece öğleden sonra kimse tarafından geçilemedi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen seansta dereceler 1:29'un altına inmedi. Rüzgar ve yağmurun devam ettiği öğleden sonra bölümünde Marcus Armstrong 1:29.752 yapıp ilk sıranın sahibi olurken, MP Motorsport sürücüsü Felipe Drugovich ikinci ve Hitech Grand Prix'den Juri Vips üçüncü oldu.

Olaylı sabah bölümünde Marino Sato start finiş düzlüğünde yolda kalarak ilk kırmızı bayrağa neden oldu. Sonrasında Iwasa beşinci virajda duvara çarptı.

Jake Hughes ve Olli Caldwell, farklı zamanlarda beşinci virajdaki çakıl havuzuna gömüldüler. Caldwell dördüncü virajda bir başka kırmızı bayrağa neden olurken, Vips de 11. virajda spin atması nedeniyle kırmızı bayrağa sebep oldu.

Öğleden sonra tek kırmızı bayrağa Calan Williams neden oldu. Gün boyunca en çok turu ise 87 turla Logan Sargeant kaydetti.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, sırtındaki ağrılar nedeniyle Barselona testlerinden çekildiği için ikinci günde piste çıkmadı.

Test yarın sona erecek.