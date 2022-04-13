F2 Barselona testi 2. gün: Zorlu şartlarda Nissany lider
Barselona'da gerçekleştirilen Formula 2 sezon içi testinin ikinci gününde DAMS sürücüsü Roy Nissany zirvede yer aldı.
Roy Nissany, Barselona'da gerçekleştirilen hem soğuk hem de yağışlı geçen ikinci günde Trident'ten Richard Verschoor ve DAMS'ten takım arkadaşı Ayumu Iwasa'nın önünde en hızlı zamana imza attı.
Nissany, altı kırmızı bayrağın çıktığı sabah bölümünde 1:28.812 yaptı ve en yakın rakibinin 0.5 saniye önünde en hızlı isim oldu. Bu derece öğleden sonra kimse tarafından geçilemedi.
Öğleden sonra gerçekleştirilen seansta dereceler 1:29'un altına inmedi. Rüzgar ve yağmurun devam ettiği öğleden sonra bölümünde Marcus Armstrong 1:29.752 yapıp ilk sıranın sahibi olurken, MP Motorsport sürücüsü Felipe Drugovich ikinci ve Hitech Grand Prix'den Juri Vips üçüncü oldu.
Olaylı sabah bölümünde Marino Sato start finiş düzlüğünde yolda kalarak ilk kırmızı bayrağa neden oldu. Sonrasında Iwasa beşinci virajda duvara çarptı.
Jake Hughes ve Olli Caldwell, farklı zamanlarda beşinci virajdaki çakıl havuzuna gömüldüler. Caldwell dördüncü virajda bir başka kırmızı bayrağa neden olurken, Vips de 11. virajda spin atması nedeniyle kırmızı bayrağa sebep oldu.
Öğleden sonra tek kırmızı bayrağa Calan Williams neden oldu. Gün boyunca en çok turu ise 87 turla Logan Sargeant kaydetti.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, sırtındaki ağrılar nedeniyle Barselona testlerinden çekildiği için ikinci günde piste çıkmadı.
Test yarın sona erecek.
Sabah bölümü sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Lisan
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Roy Nissany
|ISR
|DAMS
|1:28.812
|37
|2
|Richard Verschoor
|NLD
|Trident
|1:29.328
|34
|3
|Ayumu Iwasa
|JPN
|DAMS
|1:29.596
|23
|4
|Ralph Boschung
|CHE
|Campos Racing
|1:29.695
|29
|5
|Calan Williams
|AUS
|Trident
|1:29.702
|40
|6
|Théo Pourchaire
|FRA
|ART Grand Prix
|1:29.837
|38
|7
|Liam Lawson
|NZL
|Carlin
|1:29.898
|36
|8
|Jehan Daruvala
|IND
|PREMA Racing
|1:30.057
|41
|9
|Olli Caldwell
|GBR
|Campos Racing
|1:30.245
|33
|10
|Juri Vips
|EST
|Hitech Grand Prix
|1:30.269
|26
|11
|Logan Sargeant
|USA
|Carlin
|1:30.385
|38
|12
|Enzo Fittipaldi
|BRA
|Charouz Racing System
|1:30.433
|52
|13
|Frederik Vesti
|DNK
|ART Grand Prix
|1:30.468
|39
|14
|Dennis Hauger
|NOR
|PREMA Racing
|1:31.288
|38
|15
|Felipe Drugovich
|BRA
|MP Motorsport
|1:33.369
|44
|16
|Clément Novalak
|FRA
|MP Motorsport
|1:33.655
|40
|17
|Jack Doohan
|AUS
|Virtuosi Racing
|1:34.182
|49
|18
|Marcus Armstrong
|NZL
|Hitech Grand Prix
|1:34.319
|49
|19
|Amaury Cordeel
|BEL
|Van Amersfoort Racing
|1:34.331
|41
|20
|Jake Hughes
|GBR
|Van Amersfoort Racing
|1:35.037
|26
|21
|Marino Sato
|JPN
|Virtuosi Racing
|1:35.478
|13
Öğleden sonra sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Lisans
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Marcus Armstrong
|NZL
|Hitech Grand Prix
|1:29.752
|27
|2
|Felipe Drugovich
|BRA
|MP Motorsport
|1:29.960
|20
|3
|Juri Vips
|EST
|Hitech Grand Prix
|1:30.148
|27
|4
|Amaury Cordeel
|BEL
|Van Amersfoort Racing
|1:30.169
|20
|5
|Dennis Hauger
|NOR
|PREMA Racing
|1:30.169
|24
|6
|Olli Caldwell
|GBR
|Campos Racing
|1:30.516
|36
|7
|Clément Novalak
|FRA
|MP Motorsport
|1:30.950
|13
|8
|Richard Verschoor
|NLD
|Trident
|1:32.870
|45
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Carlin
|1:33.083
|49
|10
|Logan Sargeant
|USA
|Carlin
|1:33.142
|49
|11
|Ayumu Iwasa
|JPN
|DAMS
|1:33.241
|27
|12
|Jehan Daruvala
|IND
|PREMA Racing
|1:33.444
|23
|13
|Ralph Boschung
|CHE
|Campos Racing
|1:33.603
|45
|14
|Enzo Fittipaldi
|BRA
|Charouz Racing System
|1:33.713
|31
|15
|Jack Doohan
|AUS
|Virtuosi Racing
|1:33.954
|26
|16
|Calan Williams
|AUS
|Trident
|1:34.449
|10
|17
|Théo Pourchaire
|FRA
|ART Grand Prix
|1:34.516
|47
|18
|Roy Nissany
|ISR
|DAMS
|1:34.580
|39
|19
|Frederik Vesti
|DNK
|ART Grand Prix
|1:34.901
|45
|20
|Marino Sato
|JPN
|Virtuosi Racing
|1:35.275
|9
|21
|Jake Hughes
|GBR
|Van Amersfoort Racing
|1:35.493
|12