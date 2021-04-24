F2 Barselona testi 2. gün: Verschoor en hızlısı oldu

2019 Macau Grand Prix'sinin galibi Verschoor, üç saatlik sabah bölümünün en hızlı ismi olmayı başardı ve günü zirvede tamamlayan isim oldu.

Verschoor, 1:28.280'lik zaman turunu, sabah bölümünün son saatinde elde etti ve bu zaman turu Campos Racing pilotu Ralph Boschung'un turundan 0.194 saniye daha hızlıydı.

Aynı zamanda bu tur, cuma günü en hızlı zamanı yapan ART Grand Prix pilotu Christian Lundgaard'ın attığı turdan 1.3 saniye daha hızlıydı. Ancak Danimarkalı pilot, en hızlı turunu sert lastikle atmıştı.

Takımlar, üç günlük testte Pirelli'nin 2021 yılında kullanmaya başladığı yeni sert ve orta lastikleri kullandılar. Sert lastik, geçtiğimiz az Bahreyn'de kullanılan lastikti. Ancak orta lastikle henüz yarış yapılmadı.

Preme Racing'den Oscar Piastri ve UNI Virtuosi'den Felipe Drugovich, başlangıçta lider konumda yer alsalar da, seans ilerledikçe turlar gelişti ve Verschoor en hızlı isim oldu.

Boschung'un ikinci olduğu seansta, Drugovich 0.264 saniye geride üçüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.

DAMS sürücüsü Marcus Armstrong dördüncü olurken, Bent Viscaal (Trident) beşinci, Roy Nissany (DAMS) altıncı ve ART sürücü Theo Pourchaire yedinci oldu.

İlk onu Lirim Zendeli (MP Motorsport), Lundgaard ve Hitech Grand Prix'den Liam Lawson tamamladı.

Felipe Drugovich, UNI-Virtuosi Photo by: Formula Motorsport Ltd

Öğleden sonra seansında atılan turlar, sabaha kıyasla oldukça kötüydü ve Charouz Racing System sürücüsü David Beckmann, 1:29.384'lük zaman turuyla seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Bahreyn'de podyuma çıkmayı başaran Beckmann, takım arkadaşı Guilherme Samaia'dan 0.126 saniye daha iyi bir tur attı. Samaia'yı ise Verschoor takip etti.

Başlangıçta zirvede yer alan Campos pilotu Gianluca Petecof, dördüncü olurken, Drugovich ve Zendeli ilk beşi tamamladılar.

Şampiyona lideri Guanyu Zhou, ilk seansta 12. olurken, ikinci seansta 17. en iyi zamanı yaptı. Prema sürücüleri yine geride kaldılar. Piastri ancak 16. olurken, Shwartzman 18. oldu.

Alessio Deledda, her iki bölümde de yolda kaldı ve kırmızı bayraklara neden oldu.

Üç günlük test yarın sona erecek ve yine üçer saatlik iki seans düzenlenecek.

Formula 2'de bir sonraki yarış 20-22 Mayıs tarihlerinde Monako'da yapılacak.

Sabah bölümü sonucu:

Pilot Takım Zaman Tur 1 Richard Verschoor MP Motorsport 1:28.280 51 2 Ralph Boschung Campos Racing 1:28.474 32 3 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:28.544 45 4 Marcus Armstrong DAMS 1:28.670 35 5 Bent Viscaal Trident 1:28.675 39 6 Roy Nissany DAMS 1:28.698 36 7 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:28.766 48 8 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:28.801 41 9 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:28.805 49 10 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:28.810 40 11 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:28.872 53 12 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:28.880 50 13 Jehan Daruvala Carlin 1:28.884 32 14 Gianluca Petecof Campos Racing 1:28.929 37 15 Dan Ticktum Carlin 1:29.012 34 16 Oscar Piastri PREMA Racing 1:29.059 25 17 Marino Sato Trident 1:29.175 32 18 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:29.260 24 19 Guliherme Samaia Charouz Racing System 1:30.125 49 20 David Beckmann Charouz Racing System 1:30.194 44 21 Matteo Nannini HWA Racelab 1:30.855 27 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1:32.721 26 Öğleden sonra sonucu: Pilot Takım Zaman Tur 1 David Beckmann Charouz Racing System 1:29.384 37 2 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:29.510 36 3 Richard Verschoor MP Motorsport 1:29.951 35 4 Gianluca Petecof Campos Racing 1:30.684 45 5 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:30.837 59 6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:30.928 33 7 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:31.033 40 8 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:33.557 61 9 Ralph Boschung Campos Racing 1:34.356 41 10 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:34.363 44 11 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:34.497 59 12 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:34.658 49 13 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:34.668 51 14 Bent Viscaal Trident 1:34.711 43 15 Roy Nissany DAMS 1:34.806 59 16 Oscar Piastri PREMA Racing 1:34.907 41 17 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:35.052 55 18 Marino Sato Trident 1:35.196 45 19 Marcus Armstrong DAMS 1:35.270 50 20 Jehan Daruvala Carlin 1:35.278 39 21 Dan Ticktum Carlin 1:35.607 39 22 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:36.174 43