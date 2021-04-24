F2 Barselona testi 2. gün: Verschoor en hızlısı oldu
MP Motorsport sürücüsü Richard Verschoor, Barselona'da gerçekleştirilen F2 testinin ikinci gününde en iyi zamanı yaptı.
2019 Macau Grand Prix'sinin galibi Verschoor, üç saatlik sabah bölümünün en hızlı ismi olmayı başardı ve günü zirvede tamamlayan isim oldu.
Verschoor, 1:28.280'lik zaman turunu, sabah bölümünün son saatinde elde etti ve bu zaman turu Campos Racing pilotu Ralph Boschung'un turundan 0.194 saniye daha hızlıydı.
Aynı zamanda bu tur, cuma günü en hızlı zamanı yapan ART Grand Prix pilotu Christian Lundgaard'ın attığı turdan 1.3 saniye daha hızlıydı. Ancak Danimarkalı pilot, en hızlı turunu sert lastikle atmıştı.
Takımlar, üç günlük testte Pirelli'nin 2021 yılında kullanmaya başladığı yeni sert ve orta lastikleri kullandılar. Sert lastik, geçtiğimiz az Bahreyn'de kullanılan lastikti. Ancak orta lastikle henüz yarış yapılmadı.
Preme Racing'den Oscar Piastri ve UNI Virtuosi'den Felipe Drugovich, başlangıçta lider konumda yer alsalar da, seans ilerledikçe turlar gelişti ve Verschoor en hızlı isim oldu.
Boschung'un ikinci olduğu seansta, Drugovich 0.264 saniye geride üçüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.
DAMS sürücüsü Marcus Armstrong dördüncü olurken, Bent Viscaal (Trident) beşinci, Roy Nissany (DAMS) altıncı ve ART sürücü Theo Pourchaire yedinci oldu.
İlk onu Lirim Zendeli (MP Motorsport), Lundgaard ve Hitech Grand Prix'den Liam Lawson tamamladı.
Felipe Drugovich, UNI-Virtuosi
Photo by: Formula Motorsport Ltd
Öğleden sonra seansında atılan turlar, sabaha kıyasla oldukça kötüydü ve Charouz Racing System sürücüsü David Beckmann, 1:29.384'lük zaman turuyla seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Bahreyn'de podyuma çıkmayı başaran Beckmann, takım arkadaşı Guilherme Samaia'dan 0.126 saniye daha iyi bir tur attı. Samaia'yı ise Verschoor takip etti.
Başlangıçta zirvede yer alan Campos pilotu Gianluca Petecof, dördüncü olurken, Drugovich ve Zendeli ilk beşi tamamladılar.
Şampiyona lideri Guanyu Zhou, ilk seansta 12. olurken, ikinci seansta 17. en iyi zamanı yaptı. Prema sürücüleri yine geride kaldılar. Piastri ancak 16. olurken, Shwartzman 18. oldu.
Alessio Deledda, her iki bölümde de yolda kaldı ve kırmızı bayraklara neden oldu.
Üç günlük test yarın sona erecek ve yine üçer saatlik iki seans düzenlenecek.
Formula 2'de bir sonraki yarış 20-22 Mayıs tarihlerinde Monako'da yapılacak.
Sabah bölümü sonucu:
|Pilot
|Takım
|Zaman
|Tur
|1
|Richard Verschoor
|MP Motorsport
|1:28.280
|51
|2
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:28.474
|32
|3
|Felipe Drugovich
|UNI-Virtuosi
|1:28.544
|45
|4
|Marcus Armstrong
|DAMS
|1:28.670
|35
|5
|Bent Viscaal
|Trident
|1:28.675
|39
|6
|Roy Nissany
|DAMS
|1:28.698
|36
|7
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:28.766
|48
|8
|Lirim Zendeli
|MP Motorsport
|1:28.801
|41
|9
|Christian Lundgaard
|ART Grand Prix
|1:28.805
|49
|10
|Liam Lawson
|Hitech Grand Prix
|1:28.810
|40
|11
|Jüri Vips
|Hitech Grand Prix
|1:28.872
|53
|12
|Guanyu Zhou
|UNI-Virtuosi
|1:28.880
|50
|13
|Jehan Daruvala
|Carlin
|1:28.884
|32
|14
|Gianluca Petecof
|Campos Racing
|1:28.929
|37
|15
|Dan Ticktum
|Carlin
|1:29.012
|34
|16
|Oscar Piastri
|PREMA Racing
|1:29.059
|25
|17
|Marino Sato
|Trident
|1:29.175
|32
|18
|Robert Shwartzman
|PREMA Racing
|1:29.260
|24
|19
|Guliherme Samaia
|Charouz Racing System
|1:30.125
|49
|20
|David Beckmann
|Charouz Racing System
|1:30.194
|44
|21
|Matteo Nannini
|HWA Racelab
|1:30.855
|27
|22
|Alessio Deledda
|HWA Racelab
|1:32.721
|26
Öğleden sonra sonucu:
|Pilot
|Takım
|Zaman
|Tur
|1
|David Beckmann
|Charouz Racing System
|1:29.384
|37
|2
|Guilherme Samaia
|Charouz Racing System
|1:29.510
|36
|3
|Richard Verschoor
|MP Motorsport
|1:29.951
|35
|4
|Gianluca Petecof
|Campos Racing
|1:30.684
|45
|5
|Felipe Drugovich
|UNI-Virtuosi
|1:30.837
|59
|6
|Lirim Zendeli
|MP Motorsport
|1:30.928
|33
|7
|Matteo Nannini
|HWA RACELAB
|1:31.033
|40
|8
|Christian Lundgaard
|ART Grand Prix
|1:33.557
|61
|9
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:34.356
|41
|10
|Robert Shwartzman
|PREMA Racing
|1:34.363
|44
|11
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:34.497
|59
|12
|Liam Lawson
|Hitech Grand Prix
|1:34.658
|49
|13
|Jüri Vips
|Hitech Grand Prix
|1:34.668
|51
|14
|Bent Viscaal
|Trident
|1:34.711
|43
|15
|Roy Nissany
|DAMS
|1:34.806
|59
|16
|Oscar Piastri
|PREMA Racing
|1:34.907
|41
|17
|Guanyu Zhou
|UNI-Virtuosi
|1:35.052
|55
|18
|Marino Sato
|Trident
|1:35.196
|45
|19
|Marcus Armstrong
|DAMS
|1:35.270
|50
|20
|Jehan Daruvala
|Carlin
|1:35.278
|39
|21
|Dan Ticktum
|Carlin
|1:35.607
|39
|22
|Alessio Deledda
|HWA RACELAB
|1:36.174
|43
Bu Haber Hakkında
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|Barcelona Nisan testi
|Editör
|Tom Howard