F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung

Barselona pisti, Imola'da gerçekleştirilecek yarışa yaklaşık 1.5 hafta kala Formula 2 sezon içi testlerine ev sahipliği yapıyor. Üç günlük testin ilk gününde hava oldukça soğuktu ve gün boyunca 1:28'in altına inebilen tek isim Campos Racing sürücüsü Ralph Boschung'du.

Sabah bölümünün yağan yağmur ve soğuk hava, sürücülerin çok az tur atmasına neden oldu.

Bu bölümde en iyi derece 1:29.755'lik turuyla şampiyona lideri Felipe Drugovich'ten gelirken, Theo Pourchaire ikinci ve Ayumu Iwasa üçüncü oldu.

Öğleden sonra dereceler büyük oranda daha hızlıydı ve Boschung da en hızlı turunu öğleden sonra kaydetti.

Çek sürücü, öğleden sonra attığı 1:27.929'luk turuyla günü lider kapatırken, Marcus Armstrong 1:28.170'le ikinci, Iwasa 1:28.331 ile üçüncü oldu.

Marino Sato, Virtuosi Racing'le dördüncü olurken, şampiyona lideri Felipe Drugovich, 1:29'un altına inemedi ve beşinci sırada yer aldı.

Sonrasındaki isimler 0.2 saniye içinde dizildiler. Theo Pourchaire altıncı, Frederik Vesti yedinci, Richard Verschoor sekizinci, Jake Hughes dokuzuncu ve Clement Novalak onuncu oldu.

Sabah bölümünde üç olay vardı. Bunlara sırasıyla Calan Williams, Liam Lawson ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı neden oldu. Temsilcimiz, 9. virajda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve seansa devam edemedi. Neyse ki durumu iyiydi.