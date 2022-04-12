F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung
Formula 2'de Barselona'da gerçekleştirilen testlerin ilk gününde Ralph Boschung zirvede yer aldı.
Barselona pisti, Imola'da gerçekleştirilecek yarışa yaklaşık 1.5 hafta kala Formula 2 sezon içi testlerine ev sahipliği yapıyor. Üç günlük testin ilk gününde hava oldukça soğuktu ve gün boyunca 1:28'in altına inebilen tek isim Campos Racing sürücüsü Ralph Boschung'du.
Sabah bölümünün yağan yağmur ve soğuk hava, sürücülerin çok az tur atmasına neden oldu.
Bu bölümde en iyi derece 1:29.755'lik turuyla şampiyona lideri Felipe Drugovich'ten gelirken, Theo Pourchaire ikinci ve Ayumu Iwasa üçüncü oldu.
Öğleden sonra dereceler büyük oranda daha hızlıydı ve Boschung da en hızlı turunu öğleden sonra kaydetti.
Çek sürücü, öğleden sonra attığı 1:27.929'luk turuyla günü lider kapatırken, Marcus Armstrong 1:28.170'le ikinci, Iwasa 1:28.331 ile üçüncü oldu.
Marino Sato, Virtuosi Racing'le dördüncü olurken, şampiyona lideri Felipe Drugovich, 1:29'un altına inemedi ve beşinci sırada yer aldı.
Sonrasındaki isimler 0.2 saniye içinde dizildiler. Theo Pourchaire altıncı, Frederik Vesti yedinci, Richard Verschoor sekizinci, Jake Hughes dokuzuncu ve Clement Novalak onuncu oldu.
Sabah bölümünde üç olay vardı. Bunlara sırasıyla Calan Williams, Liam Lawson ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı neden oldu. Temsilcimiz, 9. virajda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve seansa devam edemedi. Neyse ki durumu iyiydi.
Cem, bu kazanın ardından sabah bölümünü 21 turla 21. sırada tamamladı ve öğleden sonra piste çıkamadı.
Sabah bölümünde en çok tur atan isim 37 turla Jake Hughes olurken, öğleden sonra Calan Williams ve Boschung 55 tur attı.
Test yarın ve perşembe günü devam edecek.
Barselona testi 1. gün sabah bölümü sonucu:
|Sürücü
|Lisans
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Felipe Drugovich
|BRA
|MP Motorsport
|1:29.755
|20
|2
|Théo Pourchaire
|FRA
|ART Grand Prix
|1:29.920
|23
|3
|Ayumu Iwasa
|JPN
|DAMS
|1:30.124
|19
|4
|Juri Vips
|EST
|Hitech Grand Prix
|1:30.207
|21
|5
|Jack Doohan
|AUS
|Virtuosi Racing
|1:30.215
|18
|6
|Marcus Armstrong
|NZL
|Hitech Grand Prix
|1:30.245
|22
|7
|Liam Lawson
|NZL
|Carlin
|1:30.298
|10
|8
|Ralph Boschung
|CHE
|Campos Racing
|1:30.361
|32
|9
|Logan Sargeant
|USA
|Carlin
|1:30.403
|19
|10
|Jake Hughes
|GBR
|Van Amersfoort Racing
|1:30.412
|37
|11
|Marino Sato
|JPN
|Virtuosi Racing
|1:30.440
|18
|12
|Calan Williams
|AUS
|Trident
|1:30.454
|17
|13
|Enzo Fittipaldi
|BRA
|Charouz Racing System
|1:30.465
|21
|14
|Jehan Daruvala
|IND
|PREMA Racing
|1:30.466
|16
|15
|Frederik Vesti
|DNK
|ART Grand Prix
|1:30.586
|23
|16
|Roy Nissany
|ISR
|DAMS
|1:30.692
|20
|17
|Clément Novalak
|FRA
|MP Motorsport
|1:30.753
|18
|18
|Olli Caldwell
|GBR
|Campos Racing
|1:30.856
|22
|19
|Amaury Cordeel
|BEL
|Van Amersfoort Racing
|1:30.886
|27
|20
|Richard Verschoor
|NLD
|Trident
|1:30.944
|13
|21
|Cem Bölükbasi
|TUR
|Charouz Racing System
|1:31.455
|21
|22
|Dennis Hauger
|NOR
|PREMA Racing
|1:31.730
|16
Barselona testi 1. gün öğleden sonra sonucu:
|Sürücü
|Lisans
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Ralph Boschung
|CHE
|Campos Racing
|1:27.929
|55
|2
|Marcus Armstrong
|NZL
|Hitech Grand Prix
|1:28.170
|34
|3
|Ayumu Iwasa
|JPN
|DAMS
|1:28.331
|51
|4
|Marino Sato
|JPN
|Virtuosi Racing
|1:28.436
|42
|5
|Felipe Drugovich
|BRA
|MP Motorsport
|1:29.131
|37
|6
|Théo Pourchaire
|FRA
|ART Grand Prix
|1:29.312
|52
|7
|Frederik Vesti
|DNK
|ART Grand Prix
|1:29.383
|49
|8
|Richard Verschoor
|NLD
|Trident
|1:29.439
|54
|9
|Jake Hughes
|GBR
|Van Amersfoort Racing
|1:29.492
|36
|10
|Clément Novalak
|FRA
|MP Motorsport
|1:29.495
|35
|11
|Jack Doohan
|AUS
|Virtuosi Racing
|1:29.777
|44
|12
|Logan Sargeant
|USA
|Carlin
|1:29.788
|31
|13
|Roy Nissany
|ISR
|DAMS
|1:29.824
|36
|14
|Enzo Fittipaldi
|BRA
|Charouz Racing System
|1:29.844
|41
|15
|Jehan Daruvala
|IND
|PREMA Racing
|1:29.909
|35
|16
|Calan Williams
|AUS
|Trident
|1:29.975
|55
|17
|Amaury Cordeel
|BEL
|Van Amersfoort Racing
|1:29.993
|39
|18
|Liam Lawson
|NZL
|Carlin
|1:30.180
|49
|19
|Dennis Hauger
|NOR
|PREMA Racing
|1:30.439
|36
|20
|Juri Vips
|EST
|Hitech Grand Prix
|1:30.488
|15
|21
|Olli Caldwell
|GBR
|Campos Racing
|1:30.820
|54