Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Formula 2 sezon içi testi bugün başlıyor
FIA F2 Haberler

F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung

Formula 2'de Barselona'da gerçekleştirilen testlerin ilk gününde Ralph Boschung zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung
Haberi dinle

Barselona pisti, Imola'da gerçekleştirilecek yarışa yaklaşık 1.5 hafta kala Formula 2 sezon içi testlerine ev sahipliği yapıyor. Üç günlük testin ilk gününde hava oldukça soğuktu ve gün boyunca 1:28'in altına inebilen tek isim Campos Racing sürücüsü Ralph Boschung'du.

Sabah bölümünün yağan yağmur ve soğuk hava, sürücülerin çok az tur atmasına neden oldu.

Bu bölümde en iyi derece 1:29.755'lik turuyla şampiyona lideri Felipe Drugovich'ten gelirken, Theo Pourchaire ikinci ve Ayumu Iwasa üçüncü oldu.

Öğleden sonra dereceler büyük oranda daha hızlıydı ve Boschung da en hızlı turunu öğleden sonra kaydetti.

Çek sürücü, öğleden sonra attığı 1:27.929'luk turuyla günü lider kapatırken, Marcus Armstrong 1:28.170'le ikinci, Iwasa 1:28.331 ile üçüncü oldu.

Marino Sato, Virtuosi Racing'le dördüncü olurken, şampiyona lideri Felipe Drugovich, 1:29'un altına inemedi ve beşinci sırada yer aldı.

Sonrasındaki isimler 0.2 saniye içinde dizildiler. Theo Pourchaire altıncı, Frederik Vesti yedinci, Richard Verschoor sekizinci, Jake Hughes dokuzuncu ve Clement Novalak onuncu oldu.

Sabah bölümünde üç olay vardı. Bunlara sırasıyla Calan Williams, Liam Lawson ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı neden oldu. Temsilcimiz, 9. virajda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve seansa devam edemedi. Neyse ki durumu iyiydi.

Cem, bu kazanın ardından sabah bölümünü 21 turla 21. sırada tamamladı ve öğleden sonra piste çıkamadı.

Sabah bölümünde en çok tur atan isim 37 turla Jake Hughes olurken, öğleden sonra Calan Williams ve Boschung 55 tur attı.

Test yarın ve perşembe günü devam edecek.

Barselona testi 1. gün sabah bölümü sonucu:

  Sürücü Lisans Takım Derece Tur
1 Felipe Drugovich BRA MP Motorsport 1:29.755 20
2 Théo Pourchaire FRA ART Grand Prix 1:29.920 23
3 Ayumu Iwasa JPN DAMS 1:30.124 19
4 Juri Vips EST Hitech Grand Prix 1:30.207 21
5 Jack Doohan AUS Virtuosi Racing 1:30.215 18
6 Marcus Armstrong NZL Hitech Grand Prix 1:30.245 22
7 Liam Lawson NZL Carlin 1:30.298 10
8 Ralph Boschung CHE Campos Racing 1:30.361 32
9 Logan Sargeant USA Carlin 1:30.403 19
10 Jake Hughes GBR Van Amersfoort Racing 1:30.412 37
11 Marino Sato JPN Virtuosi Racing 1:30.440 18
12 Calan Williams AUS Trident 1:30.454 17
13 Enzo Fittipaldi BRA Charouz Racing System 1:30.465 21
14 Jehan Daruvala IND PREMA Racing 1:30.466 16
15 Frederik Vesti DNK ART Grand Prix 1:30.586 23
16 Roy Nissany ISR DAMS 1:30.692 20
17 Clément Novalak FRA MP Motorsport 1:30.753 18
18 Olli Caldwell GBR Campos Racing 1:30.856 22
19 Amaury Cordeel BEL Van Amersfoort Racing 1:30.886 27
20 Richard Verschoor NLD Trident 1:30.944 13
21 Cem Bölükbasi TUR Charouz Racing System 1:31.455 21
22 Dennis Hauger NOR PREMA Racing 1:31.730 16

Barselona testi 1. gün öğleden sonra sonucu:

  Sürücü Lisans Takım Derece Tur
1 Ralph Boschung CHE Campos Racing 1:27.929 55
2 Marcus Armstrong NZL Hitech Grand Prix 1:28.170 34
3 Ayumu Iwasa JPN DAMS 1:28.331 51
4 Marino Sato JPN Virtuosi Racing 1:28.436 42
5 Felipe Drugovich BRA MP Motorsport 1:29.131 37
6 Théo Pourchaire FRA ART Grand Prix 1:29.312 52
7 Frederik Vesti DNK ART Grand Prix 1:29.383 49
8 Richard Verschoor NLD Trident 1:29.439 54
9 Jake Hughes GBR Van Amersfoort Racing 1:29.492 36
10 Clément Novalak FRA MP Motorsport 1:29.495 35
11 Jack Doohan AUS Virtuosi Racing 1:29.777 44
12 Logan Sargeant USA Carlin 1:29.788 31
13 Roy Nissany ISR DAMS 1:29.824 36
14 Enzo Fittipaldi BRA Charouz Racing System 1:29.844 41
15 Jehan Daruvala IND PREMA Racing 1:29.909 35
16 Calan Williams AUS Trident 1:29.975 55
17 Amaury Cordeel BEL Van Amersfoort Racing 1:29.993 39
18 Liam Lawson NZL Carlin 1:30.180 49
19 Dennis Hauger NOR PREMA Racing 1:30.439 36
20 Juri Vips EST Hitech Grand Prix 1:30.488 15
21 Olli Caldwell GBR Campos Racing 1:30.820 54
paylaşım
yorumlar
Formula 2 sezon içi testi bugün başlıyor
Önceki haber

Formula 2 sezon içi testi bugün başlıyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler Avustralya GP
Formula 1

Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor Avustralya GP
Formula 1

Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor

Villeneuve: "Yeni Mercedes artık Ferrari" Avustralya GP
Formula 1

Villeneuve: "Yeni Mercedes artık Ferrari"

Son Haberler

F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung
FIA F2 FIA F2

F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung

Formula 2 sezon içi testi bugün başlıyor
FIA F2 FIA F2

Formula 2 sezon içi testi bugün başlıyor

Doohan, MotoGP efsanesi babasını onurlandıran F2 kaskından "gurur duyuyor"
FIA F2 FIA F2

Doohan, MotoGP efsanesi babasını onurlandıran F2 kaskından "gurur duyuyor"

F2 Suudi Arabistan: Drugovich bir yıl aradan sonra kazandı!
FIA F2 FIA F2

F2 Suudi Arabistan: Drugovich bir yıl aradan sonra kazandı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.