F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı

Bakü'de gerçekleştirilecek Formula 2 yarışı öncesinde Jack Aitken ve Matteo Nannini start almayı başaramadılar. Nannini'nin aracı garaja çekilirken, Aitken yarışa pit yolundan başladı. Yarışın yeniden başlamasıyla beraber Juri Vips, iyi bir atakla takım arkadaşı Liam Lawson'ı geçti ve ilk sırayı eline geçirmeyi başardı.

İlk turda Dan Ticktum, Theo Pourchaire ve Marcus Armstrong arasında kaza yaşanırken, bu temasın ardından hem Pourchaire hem de Armstrong yarış dışı kaldı. Ticktum ise ön kanadı kırıldığı için pite gelmek zorunda kaldı.

Ayrıca Ticktum, kazaya sebebiyet verdiği için 5 saniye zaman cezası da aldı ve ilk turdaki olay nedeniyle piste güvenlik aracı girdi.

Yarışın ilk turunda Lawson, Oscar Piastri'ye de geçildi fakat güvenlik aracı sonrası ikinciliği geri aldı.

Lawson, yarışın başında Pourchaire'yi duvara sıkıştırdığı için 10 saniye zaman cezası da aldı. Vips, yedinci turun başında lastikleri bitmeye başladığı için pite girdi ve temiz bir pit stopun ardından yarışa döndü. Daha sonra Piastri ve Lawson da pite girdi.

Piastri, pitlerden Vips'in önünde çıksa da, Vips'in temposu daha iyiydi ve kendisini pist üstünde geçti.

Ticktum, geç pit stopla beraber yarışı uzun süre lider götürdü. Fakat pit stopların tamamlanmasıyla beraber Vips, liderliğe yükseldi.

Son bölümde Piastri, tempo artırmaya başladı ve Vips'le arayı yavaş yavaş kapattı. Fark bir noktada bir saniyenin de altına indi ancak Vips, Prema sürücüsüne geçiş fırsatı vermedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci galibiyetini aldı.

Piastri, pitlerden tehlikeli şekilde çıkması nedeniyle beş saniye zaman cezası almasına rağmen ikinci olarak çok değerli bir 18 puanın sahibi oldu.

Robert Shwartzman, yarışta iyi şekilde yükselen isimlerden biriydi ve üçüncü sırada finiş görerek hafta sonunu podyumla kapattı.

UNI Virtuosi adına zorlu geçen hafta sonunda Felipe Drugovich dördüncü sırada finiş görürken, Ralph Boschung beşinci ve Lawson, aldığı ceza sonrası altıncı oldu.

Jehan Daruvala, damalı bayrağı yedinci sırada görürken, Ticktum aldığı cezaya ve ilk turda en geriye düşmesine rağmen sekizinci oldu.

İlk 10'u zorlu bir hafta sonu geçiren Christian Lundgaard ve Lirim Zendeli tamamladı.

Jack Aitken pit yolundan başladığı yarışta 11. olurken, Guanyu Zhou zorlu günde ancak 13. olabildi.

F2'de sezonun bir sonraki yarışı Temmuz ayında Silverstone'da yapılacak.

Yarış sonucu: