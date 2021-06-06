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Önceki / Bakü F2: Vips, olaylı yarışı Beckmann'ın önünde kazandı
FIA F2 / Baku Yarış raporu

F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Hitech Grand Prix sürücüsü Juri Vips, Bakü'deki feature yarışında zaferi kazandı ve arka arkaya ikinci galibiyetini aldı.

F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı

Bakü'de gerçekleştirilecek Formula 2 yarışı öncesinde Jack Aitken ve Matteo Nannini start almayı başaramadılar. Nannini'nin aracı garaja çekilirken, Aitken yarışa pit yolundan başladı. Yarışın yeniden başlamasıyla beraber Juri Vips, iyi bir atakla takım arkadaşı Liam Lawson'ı geçti ve ilk sırayı eline geçirmeyi başardı.

İlk turda Dan Ticktum, Theo Pourchaire ve Marcus Armstrong arasında kaza yaşanırken, bu temasın ardından hem Pourchaire hem de Armstrong yarış dışı kaldı. Ticktum ise ön kanadı kırıldığı için pite gelmek zorunda kaldı.

Ayrıca Ticktum, kazaya sebebiyet verdiği için 5 saniye zaman cezası da aldı ve ilk turdaki olay nedeniyle piste güvenlik aracı girdi.

Yarışın ilk turunda Lawson, Oscar Piastri'ye de geçildi fakat güvenlik aracı sonrası ikinciliği geri aldı.

Lawson, yarışın başında Pourchaire'yi duvara sıkıştırdığı için 10 saniye zaman cezası da aldı. Vips, yedinci turun başında lastikleri bitmeye başladığı için pite girdi ve temiz bir pit stopun ardından yarışa döndü. Daha sonra Piastri ve Lawson da pite girdi.

Piastri, pitlerden Vips'in önünde çıksa da, Vips'in temposu daha iyiydi ve kendisini pist üstünde geçti.

Ticktum, geç pit stopla beraber yarışı uzun süre lider götürdü. Fakat pit stopların tamamlanmasıyla beraber Vips, liderliğe yükseldi.

Son bölümde Piastri, tempo artırmaya başladı ve Vips'le arayı yavaş yavaş kapattı. Fark bir noktada bir saniyenin de altına indi ancak Vips, Prema sürücüsüne geçiş fırsatı vermedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci galibiyetini aldı.

Piastri, pitlerden tehlikeli şekilde çıkması nedeniyle beş saniye zaman cezası almasına rağmen ikinci olarak çok değerli bir 18 puanın sahibi oldu.

Robert Shwartzman, yarışta iyi şekilde yükselen isimlerden biriydi ve üçüncü sırada finiş görerek hafta sonunu podyumla kapattı.

UNI Virtuosi adına zorlu geçen hafta sonunda Felipe Drugovich dördüncü sırada finiş görürken, Ralph Boschung beşinci ve Lawson, aldığı ceza sonrası altıncı oldu.

Jehan Daruvala, damalı bayrağı yedinci sırada görürken, Ticktum aldığı cezaya ve ilk turda en geriye düşmesine rağmen sekizinci oldu.

İlk 10'u zorlu bir hafta sonu geçiren Christian Lundgaard ve Lirim Zendeli tamamladı.

Jack Aitken pit yolundan başladığı yarışta 11. olurken, Guanyu Zhou zorlu günde ancak 13. olabildi.

F2'de sezonun bir sonraki yarışı Temmuz ayında Silverstone'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Fark
1 8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing  
2 2 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 6.152
3 1 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 12.623
4 4 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 22.400
5 21 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 24.418
6 7 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 26.207
7 6 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 28.081
8 5 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 29.801
9 9 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 34.058
10 12 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 36.167
11 22 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 36.993
12 14 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 39.973
13 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 47.934
14 11 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 48.794
15 25 Japan Marino Sato Italy Trident 55.485
16 16 Israel Roy Nissany France DAMS 55.825
17 24 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 56.970
18 15 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 1 Lap
19 23 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 1 Lap
  10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix  
  17 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS  
  20 Italy Matteo Nannini Spain Campos Racing  
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Bakü F2: Vips, olaylı yarışı Beckmann'ın önünde kazandı

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Bakü F2: Vips, olaylı yarışı Beckmann'ın önünde kazandı
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Baku
Alt-etkinlik Yarış 3
Pilotlar Jüri Vips
Takımlar Hitech Racing
Editör Megan White

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