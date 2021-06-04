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FIA F2 / Baku Antrenman raporu

F2 Bakü: Kırmızı bayraklar altında biten antrenmanların lideri Vips

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Hitech Grand Prix sürücüsü Juri Vips, Bakü'de gerçekleştirilen antrenman seansında zirvede yer aldı.

F2 Bakü: Kırmızı bayraklar altında biten antrenmanların lideri Vips

Bakü caddelerinde gerçekleştirilen 45 dakikalık antrenman seansı olaylı şekilde başladı. Henüz ilk on dakika geride kalırken Trident sürücüsü Marino Sato aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve sağ ön süspansiyonunu kırdı.

Sonrasında pite dönmeyi başardı ancak seansa devam edemedi.

Dakikalar sonra Lirim Zendeli kaçış alanına girdi ve aracını piste geri döndürmeyi başaramayınca sanal güvenlik aracına sebep oldu.

İlk 20 dakikanın ardından Marcus Armstrong 2:00.851'le liderdi.

Sonrasında dereceler hızla gelişti ve 1:57'li dereceler gelmeye başladı. Dan Ticktum son 20 dakikaya 1:57.725'le lider girdi.

Daha sonra Robert Shwartzman bu dereceyi 1:57.042'ye çekti. Bu dereceyi geçebilen ilk isim 1:56.942 yapan Ralph Boschung oldu ve ardından bu zamanı 1:56.378'e çekti.

Bitime üç dakika kala Juri Vips 1:55.210 ile harika bir tur çıkardı ve liderliği eline geçirdi.

Son 1.5 dakikaya girilirken DAMS sürücüsü Roy Nissany bariyerlere çarparak kaza yaptı ve seans kırmızı bayraklar altında sona erdi.

Vips böylelikle 1:55.210'luk zaman turuyla 1:55'in altına inebilen iki isimden birisi olarak seansı lider tamamladı.

Boschung 0.766 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Monako'da ilk zaferini alan Theo Pourchaire 1.113 saniye geride üçüncü oldu.

Bu yıla şanssız şekilde başlayan Prema Powerteam sürücüsü Robert Shwartzman, Pourchaire'nin 0.052  saniye geri dördüncü olurken, takım arkadaşı Oscar Piastri de kendisini 0.019 saniye geriden takip etti.

Marcus Armstrong'un altıncı olduğu seansta Bent Viscaal yedinci, David Beckmann sekizinci ve Dan Ticktum dokuzuncu oldu.

İlk onu Alpine'in genç yeteneği Christian Lundgaard tamamladı.

Bir başka Alpine destekli Guanyu Zhou seansı 12. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Felipe Drugovich bir ara pist dışına taştığı seansı 15. bitirdi.

Bakü F2 antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 15 1'55.210  
2 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 16 1'55.976 0.766
3 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 17 1'56.323 1.113
4 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 16 1'56.375 1.165
5 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 16 1'56.394 1.184
6 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 17 1'56.515 1.305
7 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 15 1'56.594 1.384
8 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 16 1'56.778 1.568
9 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 16 1'56.795 1.585
10 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 17 1'56.821 1.611
11 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 14 1'56.860 1.650
12 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 15 1'57.019 1.809
13 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 16 1'57.260 2.050
14 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 16 1'57.504 2.294
15 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 14 1'57.561 2.351
16 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 16 1'57.691 2.481
17 Israel Roy Nissany France DAMS 16 1'58.221 3.011
18 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 15 1'59.553 4.343
19 Italy Matteo Nannini Spain Campos Racing 16 1'59.747 4.537
20 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 16 2'01.486 6.276
21 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 4 2'03.262 8.052
22 Japan Marino Sato Italy Trident 4 2'20.421 25.211
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Nannini, Petecof'un yerine Bakü'de F2'ye dönüyor

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Baku
Editör Megan White

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