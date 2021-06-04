F2 Bakü: Kırmızı bayraklar altında biten antrenmanların lideri Vips

Bakü caddelerinde gerçekleştirilen 45 dakikalık antrenman seansı olaylı şekilde başladı. Henüz ilk on dakika geride kalırken Trident sürücüsü Marino Sato aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve sağ ön süspansiyonunu kırdı.

Sonrasında pite dönmeyi başardı ancak seansa devam edemedi.

Dakikalar sonra Lirim Zendeli kaçış alanına girdi ve aracını piste geri döndürmeyi başaramayınca sanal güvenlik aracına sebep oldu.

İlk 20 dakikanın ardından Marcus Armstrong 2:00.851'le liderdi.

Sonrasında dereceler hızla gelişti ve 1:57'li dereceler gelmeye başladı. Dan Ticktum son 20 dakikaya 1:57.725'le lider girdi.

Daha sonra Robert Shwartzman bu dereceyi 1:57.042'ye çekti. Bu dereceyi geçebilen ilk isim 1:56.942 yapan Ralph Boschung oldu ve ardından bu zamanı 1:56.378'e çekti.

Bitime üç dakika kala Juri Vips 1:55.210 ile harika bir tur çıkardı ve liderliği eline geçirdi.

Son 1.5 dakikaya girilirken DAMS sürücüsü Roy Nissany bariyerlere çarparak kaza yaptı ve seans kırmızı bayraklar altında sona erdi.

Vips böylelikle 1:55.210'luk zaman turuyla 1:55'in altına inebilen iki isimden birisi olarak seansı lider tamamladı.

Boschung 0.766 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Monako'da ilk zaferini alan Theo Pourchaire 1.113 saniye geride üçüncü oldu.

Bu yıla şanssız şekilde başlayan Prema Powerteam sürücüsü Robert Shwartzman, Pourchaire'nin 0.052 saniye geri dördüncü olurken, takım arkadaşı Oscar Piastri de kendisini 0.019 saniye geriden takip etti.

Marcus Armstrong'un altıncı olduğu seansta Bent Viscaal yedinci, David Beckmann sekizinci ve Dan Ticktum dokuzuncu oldu.

İlk onu Alpine'in genç yeteneği Christian Lundgaard tamamladı.

Bir başka Alpine destekli Guanyu Zhou seansı 12. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Felipe Drugovich bir ara pist dışına taştığı seansı 15. bitirdi.

Bakü F2 antrenman sonucu: