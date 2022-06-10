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FIA F2 / Bakü Antrenman raporu

F2 Bakü antrenman turları: İki kırmızı bayrağın çıktığı seansta Vips lider

Bakü'de gerçekleştirilen ve iki ayrı kırmızı bayrağın çıktığı Formula 2 antrenman seansında en hızlı isim Hitech GP sürücüsü Juri Vips oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Bakü antrenman turları: İki kırmızı bayrağın çıktığı seansta Vips lider
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Bakü'de gerçekleştirilen antrenman turlarında her zamanki gibi 45 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve sürücüler cadde pistinde seans başlar başlamaz piste çıktılar.

İlk 15 dakikalık bölümün ardından dereceler 1:59'un altına inmeye başladı. Ralph Boschung en iyi dereceyi 1:56.911'e kadar çekerken, seansın ilk kırmızı bayrağına Clement Novalak sebep oldu.

Tekrarlarda genç sürücünün frenlemeyi kaçırdığı ve bariyerlere çarpmamak için son anda fren yaptığı görüldü. Sonrasında da aracı pist üstünde kaldı.

Seansın tekrar başlamasının ardından sürücüler tekrar piste çıktılar ancak bu kez Boschung aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak ikinci kırmızı bayrağa sebep oldu.

Seans uzun temizlik çalışmasının ardından bitime 6 dakika kala tekrar başladı ve dereceler daha da gelişti.

Peş peşe atılan hızlı turların ardından Juri Vips, seansı 1:55.924'lük turuyla lider tamamladı.

Liam Lawson 0.077 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü Marcus Armstrong tamamladı.

Jack Doohan'ın dördüncü olduğu seansta, Frederick Vesti beşinci, Jehan Daruvala altıncı ve şampiyona lideri Felipe Drugovich yedinci oldu.

İlk onu Boschung, Richard Verschoor ve Dennis Hauger tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı seansı 2.3 saniye geride 19. tamamlarken, takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 1.5 saniye geride 14. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 11 1'55.924  
2 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 14 1'56.001 0.077
3 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 11 1'56.238 0.314
4 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 12 1'56.414 0.490
5 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 14 1'56.532 0.608
6 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 12 1'56.698 0.774
7 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 12 1'56.698 0.774
8 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 9 1'56.911 0.987
9 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 14 1'56.920 0.996
10 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 12 1'56.953 1.029
11 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 12 1'57.183 1.259
12 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 14 1'57.247 1.323
13 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 12 1'57.353 1.429
14 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 14 1'57.481 1.557
15 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 14 1'57.548 1.624
16 Australia Calan Williams Italy Trident 13 1'57.643 1.719
17 Israel Roy Nissany France DAMS 12 1'57.724 1.800
18 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'58.083 2.159
19 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 13 1'58.236 2.312
20 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'58.820 2.896
21 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 13 1'59.820 3.896
22 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 7 1'59.823 3.899
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