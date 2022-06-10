F2 Bakü antrenman turları: İki kırmızı bayrağın çıktığı seansta Vips lider

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Bakü'de gerçekleştirilen antrenman turlarında her zamanki gibi 45 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve sürücüler cadde pistinde seans başlar başlamaz piste çıktılar.

İlk 15 dakikalık bölümün ardından dereceler 1:59'un altına inmeye başladı. Ralph Boschung en iyi dereceyi 1:56.911'e kadar çekerken, seansın ilk kırmızı bayrağına Clement Novalak sebep oldu.

Tekrarlarda genç sürücünün frenlemeyi kaçırdığı ve bariyerlere çarpmamak için son anda fren yaptığı görüldü. Sonrasında da aracı pist üstünde kaldı.

Seansın tekrar başlamasının ardından sürücüler tekrar piste çıktılar ancak bu kez Boschung aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak ikinci kırmızı bayrağa sebep oldu.

Seans uzun temizlik çalışmasının ardından bitime 6 dakika kala tekrar başladı ve dereceler daha da gelişti.

Peş peşe atılan hızlı turların ardından Juri Vips, seansı 1:55.924'lük turuyla lider tamamladı.

Liam Lawson 0.077 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü Marcus Armstrong tamamladı.

Jack Doohan'ın dördüncü olduğu seansta, Frederick Vesti beşinci, Jehan Daruvala altıncı ve şampiyona lideri Felipe Drugovich yedinci oldu.

İlk onu Boschung, Richard Verschoor ve Dennis Hauger tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı seansı 2.3 saniye geride 19. tamamlarken, takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 1.5 saniye geride 14. oldu.

Seans sonucu: