F2 Bahreyn: Yeni araçla ilk yarışı Maloney kazandı

Rodin Motorsport'ta yarışan Sauber'in genç pilotu Maloney, yumuşak lastiklere sahip isimlerin güç kaybettiği, sert bileşikte kumar oynayanların ise mücadeleye dahil olmasıyla son turlarda gerçekten hayat bulan sprint yarışında beş saniyenin üzerinde bir farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Bu, Maloney'nin 2023'te zorlu bir çaylak sezonunun ardından F2'deki ilk galibiyeti oldu. Maloney, son 16 yarışta sadece üç kez puan alabilmişti.

Jak Crawford pole pozisyonundan mükemmel bir başlangıç yaptı ve ikinci sıradaki Taylor Barnard'ı arkasında tutmayı başardı. PHM AIX çaylağı için işler kötüleşmeye devam etti ve Barnard hızla ilk 10'un dışına düştü.

Barnard'ın kaybı ART takım arkadaşları Victor Martins ve Zak O'Sullivan'ın kazancı oldu ve ikili hızla Crawford'un DAMS aracına saldırmaya başladı.

Sürücülerin çoğu 23 turluk sprint yarışını tamamlamak için yumuşak lastiği kullanmayı tercih ederken, O'Sullivan sert lastiği kullanarak uzun vadeli bir oyun oynadı.

Amaury Cordeel'in Hitech aracının kurtarılması için ikinci turda yapılan kısa bir sanal güvenlik aracı müdahalesinin ardından, bu strateji O'Sullivan'ın rakipleri yumuşak lastiklerindeki erken tempoyu kullanırken geriye düşmesine neden oldu.

Kalabalık gruptan sıyrılan Maloney, 2022'de kendisini F3 şampiyonluğuna yaklaştıran tüm geçiş yeteneklerini sergileyerek altıncı turda gridde sekizinci sıradan ikinci sıraya yükseldi.

Sekizinci turda Maloney liderlik için hamlesini yaptı, 4. virajda Crawford'a ustaca bir geri dönüş hamlesi yaptı ve virajdan daha iyi çekiş sağlayarak pozisyonunu sağlamlaştırdı.

Zane Maloney, Rodin Motorsport. Zak O'Sullivan, ART Grand Prix Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Performans konusunda zorlanan Prema sürücüleri Andrea Kimi Antonelli ve Oliver Bearman, güvenlik aracı müdahalesine güvenerek yumuşak lastik takmak için pite girdiler. Bearman, pitten çıktıktan birkaç dakika sonra sol ön lastiğini kilitleyerek sorunlarını daha da arttırdı.

Daha geride, Franco Colapinto'ya gridde kutusunun dışından başladığı için 10 saniyelik dur-kalk cezası verildi ve Richard Verschoor da bu nedenle soruşturma altındaydı. Bu hataya Joshua Durksen'in gridde durması ve pite geri çekilmek zorunda kalması neden olmuştu.

Barnard'ın günü 16. turda kötüden daha kötüye gitti ve pite çekilerek yarışa veda etti.

Campos sürücüsü Isack Hadjar dokuzuncu sıradan, Maloney ve Crawford'un ardından üçüncü sıraya yükseldi ancak lastiklerinin tamamen bittiğinden şikayet etmeye başladı.

11. sıradan başlayan takım arkadaşı Pepe Marti, ilk F2 yarışında üçüncülüğü elde etmek için 4. virajda zorladı ve avantajı ele geçirdi.

Yumuşak lastik kullanan sürücüler gerilerken, O'Sullivan ve sert lastik kullanan arkadaşı Gabriel Bortoleto (Invicta Racing) yükseliyordu. O'Sullivan sondan bir önceki turda takım arkadaşı Martins'i geçerken Fransız sürücü geriye düştü ve son turda bir sıra daha yükselerek yedinci oldu, Bortoleto ise Paul Aron'un beşinciliğine engel olamadı.

Podyumda Maloney'e eşlik eden Crawford ve Marti olurken onları Hadjar, Aron ve Bortoleto takip ettiler.

Sıralama turlarından diskalifiye edilen Kush Maini yarışı Martins'in iki sıra gerisinde 13. sırada tamamladı.

Bortoleto, Cumartesi günkü uzun mesafe yarışına Hadjar'ın ardından pole pozisyonunda başlayacak ve sprint yarışının galibi Maloney üçüncü sırada yer alacak.