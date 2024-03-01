F2 Bahreyn: Yeni araçla ilk yarışı Maloney kazandı
Zane Maloney, gridde sekizinci sıradan başladığı Bahreyn sprint yarışını dominant bir şekilde kazanarak yeni Formula 2 aracıyla kazanan ilk isim oldu.
Zane Maloney, Rodin Motorsport
Formula Motorsport Ltd
Rodin Motorsport'ta yarışan Sauber'in genç pilotu Maloney, yumuşak lastiklere sahip isimlerin güç kaybettiği, sert bileşikte kumar oynayanların ise mücadeleye dahil olmasıyla son turlarda gerçekten hayat bulan sprint yarışında beş saniyenin üzerinde bir farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Bu, Maloney'nin 2023'te zorlu bir çaylak sezonunun ardından F2'deki ilk galibiyeti oldu. Maloney, son 16 yarışta sadece üç kez puan alabilmişti.
Jak Crawford pole pozisyonundan mükemmel bir başlangıç yaptı ve ikinci sıradaki Taylor Barnard'ı arkasında tutmayı başardı. PHM AIX çaylağı için işler kötüleşmeye devam etti ve Barnard hızla ilk 10'un dışına düştü.
Barnard'ın kaybı ART takım arkadaşları Victor Martins ve Zak O'Sullivan'ın kazancı oldu ve ikili hızla Crawford'un DAMS aracına saldırmaya başladı.
Sürücülerin çoğu 23 turluk sprint yarışını tamamlamak için yumuşak lastiği kullanmayı tercih ederken, O'Sullivan sert lastiği kullanarak uzun vadeli bir oyun oynadı.
Amaury Cordeel'in Hitech aracının kurtarılması için ikinci turda yapılan kısa bir sanal güvenlik aracı müdahalesinin ardından, bu strateji O'Sullivan'ın rakipleri yumuşak lastiklerindeki erken tempoyu kullanırken geriye düşmesine neden oldu.
Kalabalık gruptan sıyrılan Maloney, 2022'de kendisini F3 şampiyonluğuna yaklaştıran tüm geçiş yeteneklerini sergileyerek altıncı turda gridde sekizinci sıradan ikinci sıraya yükseldi.
Sekizinci turda Maloney liderlik için hamlesini yaptı, 4. virajda Crawford'a ustaca bir geri dönüş hamlesi yaptı ve virajdan daha iyi çekiş sağlayarak pozisyonunu sağlamlaştırdı.
Zane Maloney, Rodin Motorsport. Zak O'Sullivan, ART Grand Prix
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Performans konusunda zorlanan Prema sürücüleri Andrea Kimi Antonelli ve Oliver Bearman, güvenlik aracı müdahalesine güvenerek yumuşak lastik takmak için pite girdiler. Bearman, pitten çıktıktan birkaç dakika sonra sol ön lastiğini kilitleyerek sorunlarını daha da arttırdı.
Daha geride, Franco Colapinto'ya gridde kutusunun dışından başladığı için 10 saniyelik dur-kalk cezası verildi ve Richard Verschoor da bu nedenle soruşturma altındaydı. Bu hataya Joshua Durksen'in gridde durması ve pite geri çekilmek zorunda kalması neden olmuştu.
Barnard'ın günü 16. turda kötüden daha kötüye gitti ve pite çekilerek yarışa veda etti.
Campos sürücüsü Isack Hadjar dokuzuncu sıradan, Maloney ve Crawford'un ardından üçüncü sıraya yükseldi ancak lastiklerinin tamamen bittiğinden şikayet etmeye başladı.
11. sıradan başlayan takım arkadaşı Pepe Marti, ilk F2 yarışında üçüncülüğü elde etmek için 4. virajda zorladı ve avantajı ele geçirdi.
Yumuşak lastik kullanan sürücüler gerilerken, O'Sullivan ve sert lastik kullanan arkadaşı Gabriel Bortoleto (Invicta Racing) yükseliyordu. O'Sullivan sondan bir önceki turda takım arkadaşı Martins'i geçerken Fransız sürücü geriye düştü ve son turda bir sıra daha yükselerek yedinci oldu, Bortoleto ise Paul Aron'un beşinciliğine engel olamadı.
Podyumda Maloney'e eşlik eden Crawford ve Marti olurken onları Hadjar, Aron ve Bortoleto takip ettiler.
Sıralama turlarından diskalifiye edilen Kush Maini yarışı Martins'in iki sıra gerisinde 13. sırada tamamladı.
Bortoleto, Cumartesi günkü uzun mesafe yarışına Hadjar'ın ardından pole pozisyonunda başlayacak ve sprint yarışının galibi Maloney üçüncü sırada yer alacak.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|23
|
-
|2
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|23
|
+5.400
5.4
|5.400
|3
|
P. Martí Campos Racing
|21
|23
|
+7.000
7.0
|1.600
|4
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|23
|
+9.700
9.7
|2.700
|5
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|23
|
+18.100
18.1
|8.400
|6
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|23
|
+18.300
18.3
|0.200
|7
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|23
|
+20.100
20.1
|1.800
|8
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|23
|
+21.000
21.0
|0.900
|9
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|23
|
+21.400
21.4
|0.400
|10
|R. Verschoor Trident
|22
|23
|
+21.800
21.8
|0.400
|11
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|23
|
+23.800
23.8
|2.000
|12
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|23
|
+26.800
26.8
|3.000
|13
|K. Maini Invicta Racing
|9
|23
|
+27.200
27.2
|0.400
|14
|
A. Kimi Prema Powerteam
|4
|23
|
+30.200
30.2
|3.000
|15
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|23
|
+35.200
35.2
|5.000
|16
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|23
|
+36.200
36.2
|1.000
|17
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|23
|
+56.100
56.1
|19.900
|18
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|23
|
+1'04.800
1'04.8
|8.700
|19
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|23
|
+1'21.500
1'21.5
|16.700
|dnf
|R. Staněk Trident
|23
|19
|
4 laps
|Yarış dışı
|dnf
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|16
|
7 laps
|Yarış dışı
|dnf
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|0
|
|Yarış dışı
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