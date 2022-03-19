F2 Bahreyn: Verschoor galibiyete uzandı, Cem ilk yarışında 14. oldu

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Bahreyn'de gerçekleştirilen sprint yarışına Felipe Drugovich ilk sıradan başlarken, yanında Richard Verschoor vardı. Fakat Drugovich çok kötü bir start aldı ve ilk beşin dışına düştü.

Verschoor ise harika bir startla ilk virajı lider dönmeyi başardı. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı da iyi bir startla 18. sıraya yükseldi.

Cem daha sonra önündeki iki ismi daha geçerek 16. sıraya kadar çıktı.

Yarışın dördüncü turunda Jake Hughes, Marcus Armstrong'a arkadan çarptı ve rakibinin spin atmasına neden oldu. Bunun üzerine Armstrong'un aracı pist üstünde kaldı. Sonuç olarak yarışa güvenlik aracı girdi.

Armstrong'un aracının pistten kaldırılmasının ardından yarış tekrar başladı fakat beşinci sırada yer alan Theo Pourchaire mekanik arızayla yavaşlamaya başladı. Genç sürücü, aracındaki sorun nedeniyle yarışı bıraktı.

Temsilcimiz Cem ise öndeki olaylardan da faydalanarak 14. sıraya kadar çıktı.

Cem Bolukbasi, Charouz Racing System, Olli Caldwell, Campos Racing, Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ön tarafta Verschoor peş peşe hızlı turlar atarak Boschung ile arasını 1 saniyenin üzerine çıkardı. Yarışın orta kısmında Verschoor, Boschung, Jehan Daruvala, Liam Lawson ve Drugovich sıralaması vardı. Cem ise 15. sırada yer alıyordu.

Son 8 tura girilirken Cem, Hughes ve Clement Novalak'ın yaşadığı temasla 13. sıraya çıktı. Ön tarafta ise Daruvala ikinciliği Boschung'dan aldı. Bu ataktan hemen sonra sanal güvenlik aracı çıktı. Yarışın tekrar başlamasıyla Boschung harika bir atak yaptı ve ikinciliği Daruvala'dan geri aldı.

Bir tur sonra Daruvala bir kez daha Boschung'a atak yaptı ve bu kez ikinciliği tam manasıyla aldı.

Son iki tura girildiğinde Boschung'u bu kez Lawson zorladı ve rakibini geçerek üçüncülüğü aldı.

Yarışın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve Verschoor, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılın ilk yarışını kazandı.

Red Bull'un genç sürücüsü Daruvala, Prema takımıyla katıldığı ilk yarışta ikinci olup podyuma çıkarken, Red Bull destekli bir başka isim Lawson üçüncü oldu.

Boschung yarışa iyi başlasa da, yarış ilerledikçe tempo kaybetti ve dördüncü oldu. Drugovich kötü startının ardından geriye düştü ve yarışı beşinci bitirdi.

Logan Sargeat'ın altıncı olduğu yarışta, Juri Vips yedinci, Ayumu Iwasa sekizinci ve F3 şampiyonu Dennis Hauger dokuzuncu oldu.

İlk onu Jack Doohan tamamladı.

Temsilcimiz Cem, kariyerinin ilk F2 yarışında güçlü bir tempo ortaya koydu ve kendisinden daha deneyimli rakiplerinin önünde 14. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu: