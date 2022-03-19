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FIA F2 / Bahreyn Haberler

F2 Bahreyn: Verschoor galibiyete uzandı, Cem ilk yarışında 14. oldu

Formula 2'de, 2022 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn GP'yi Richard Verschoor kazanırken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı 14. oldu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F2 Bahreyn: Verschoor galibiyete uzandı, Cem ilk yarışında 14. oldu
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Bahreyn'de gerçekleştirilen sprint yarışına Felipe Drugovich ilk sıradan başlarken, yanında Richard Verschoor vardı. Fakat Drugovich çok kötü bir start aldı ve ilk beşin dışına düştü.

Verschoor ise harika bir startla ilk virajı lider dönmeyi başardı. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı da iyi bir startla 18. sıraya yükseldi.

Cem daha sonra önündeki iki ismi daha geçerek 16. sıraya kadar çıktı.

Yarışın dördüncü turunda Jake Hughes, Marcus Armstrong'a arkadan çarptı ve rakibinin spin atmasına neden oldu. Bunun üzerine Armstrong'un aracı pist üstünde kaldı. Sonuç olarak yarışa güvenlik aracı girdi.

Armstrong'un aracının pistten kaldırılmasının ardından yarış tekrar başladı fakat beşinci sırada yer alan Theo Pourchaire mekanik arızayla yavaşlamaya başladı. Genç sürücü, aracındaki sorun nedeniyle yarışı bıraktı.

Temsilcimiz Cem ise öndeki olaylardan da faydalanarak 14. sıraya kadar çıktı.

Cem Bolukbasi, Charouz Racing System, Olli Caldwell, Campos Racing, Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System

Cem Bolukbasi, Charouz Racing System, Olli Caldwell, Campos Racing, Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ön tarafta Verschoor peş peşe hızlı turlar atarak Boschung ile arasını 1 saniyenin üzerine çıkardı. Yarışın orta kısmında Verschoor, Boschung, Jehan Daruvala, Liam Lawson ve Drugovich sıralaması vardı. Cem ise 15. sırada yer alıyordu.

Son 8 tura girilirken Cem, Hughes ve Clement Novalak'ın yaşadığı temasla 13. sıraya çıktı. Ön tarafta ise Daruvala ikinciliği Boschung'dan aldı. Bu ataktan hemen sonra sanal güvenlik aracı çıktı. Yarışın tekrar başlamasıyla Boschung harika bir atak yaptı ve ikinciliği Daruvala'dan geri aldı.

Bir tur sonra Daruvala bir kez daha Boschung'a atak yaptı ve bu kez ikinciliği tam manasıyla aldı.

Son iki tura girildiğinde Boschung'u bu kez Lawson zorladı ve rakibini geçerek üçüncülüğü aldı.

Yarışın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve Verschoor, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılın ilk yarışını kazandı.

Red Bull'un genç sürücüsü Daruvala, Prema takımıyla katıldığı ilk yarışta ikinci olup podyuma çıkarken, Red Bull destekli bir başka isim Lawson üçüncü oldu.

Boschung yarışa iyi başlasa da, yarış ilerledikçe tempo kaybetti ve dördüncü oldu. Drugovich kötü startının ardından geriye düştü ve yarışı beşinci bitirdi.

Logan Sargeat'ın altıncı olduğu yarışta, Juri Vips yedinci, Ayumu Iwasa sekizinci ve F3 şampiyonu Dennis Hauger dokuzuncu oldu.

İlk onu Jack Doohan tamamladı.

Temsilcimiz Cem, kariyerinin ilk F2 yarışında güçlü bir tempo ortaya koydu ve kendisinden daha deneyimli rakiplerinin önünde 14. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 23 -    
2 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 23 1.800 1.800 1.800
3 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 23 4.900 4.900 3.100
4 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 23 6.900 6.900 2.000
5 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 23 8.800 8.800 1.900
6 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 23 9.200 9.200 0.400
7 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 23 13.300 13.300 4.100
8 Ayumu Iwasa Japan Nissan e.dams 23 15.700 15.700 2.400
9 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 23 17.600 17.600 1.900
10 Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 23 21.400 21.400 3.800
11 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 23 22.900 22.900 1.500
12 Israel Roy Nissany Japan Nissan e.dams 23 26.500 26.500 3.600
13 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 23 27.400 27.400 0.900
14 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 23 31.900 31.900 4.500
15 Australia Calan Williams Italy Trident 23 49.900 49.900 18.000
16 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 23 50.600 50.600 0.700
17 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 23 52.600 52.600 2.000
18 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 23 1'18.200 1'18.200 25.600
19 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 22 1 lap    
20 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 14 9 laps    
21 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 6 17 laps    
22 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 2 21 laps    
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