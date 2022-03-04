F2 Bahreyn testi 3. gün: Öğleden sonra seansı iptal edildi, günü en hızlısı Drugovich

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Pistteki toz ve kum, TSi 17:00'de sona eren FIA Formula 3 test seansını zaten etkilemişti ve sürücülere, koşullar nedeniyle araçlarının arkasındaki ışıkları açmaları söylendi.

Şartları değerlendiren Formula 2 organizatörleri, 2.5 saatlik son testi gerçekleştirmeme kararı aldı. Bu da gün sonucunu, sabahki derecelerin belirleyeceği anlamına geliyordu.

Drugovich, 1:44.911'lik turuyla, 1:45'in altına inen tek sürücüydü ve testin son gününü zirvede kapattı.

Brezilyalı sürücü, bu yıl serideki üçüncü yılını geçiriyor ve Virtuosi'den MP Motorsport takımına geçiş yaptı.

Onu takım arkadaşı Clement Novalak takip etti. Alonso'nun menajerlik şirketine katılan ilk sürücü olan Novalak 1:45.883'lük derecesiyle, neredeyse 1 saniye geride kaldı.

Onu Hitech Grand Prix'den Juri Vips takip etti.

Carlin sürücüsü Liam Lawson'ın dördüncü olduğu günde, takım arkadaşı Logan Sargeant beşinci oldu.

DAMS sürücüsü Roy Nissany altıncı, Formula 3 şampiyonu Dennis Hauger yedinci oldu.

Bu yıl gözlerin üzerinde olacağı isimlerin başında gelen Hauger, geçen yıl dört galibiyet ve dokuz podyum aldığı F3 sezonunu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Virtuosi sürücüsü Jack Doohan dokuzuncu ve DAMS sürücüsü Ayumu Iwasa 10. oldu.

Mercedes'in genç yeteneği Frederik Vesti, cuma gününü 12. tamamladı.

Seans içerisinde DAMS sürücüsü Iwasa, aracındaki problem nedeniyle 8. virajda yolda kaldı. Fakat günü 45 turla tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, güne hızlı başlayıp kısa sürede 19 tura ulaşsa da, sonrasında bir aksaklık yaşadı ve tekrar piste çıkamadı.

Yarış şartlarına odaklanan Cem, 4.6 saniye geride 21. oldu.

2022 Formula 2 sezonu 18-20 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de başlayacak.

Sabah bölümü sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Fark Tur 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:44.911 24 2 Clement Novalak MP Motorsport 1:45.883 +0.972s 22 3 Juri Vips Hitech GP 1:45.978 +1.067s 50 4 Liam Lawson Carlin 1:46.114 +1.203s 46 5 Logan Sargeant Carlin 1:46.761 +1.850s 45 6 Roy Nissany DAMS 1:46.791 +1.880s 50 7 Dennis Hauger Prema 1:46.979 +2.068s 49 8 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.235 +2.324s 56 9 Jack Doohan Virtuosi 1:47.377 +2.466s 47 10 Ayumu Iwasa DAMS 1:47.465 +2.554s 45 11 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:47.498 +2.587s 42 12 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:47.590 +2.679s 54 13 Ralph Boschung Campos Racing 1:47.800 +2.889s 46 14 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:47.944 +3.033s 43 15 Jehan Daruvala Prema 1:47.992 +3.081s 48 16 Marino Sato Virtuosi 1:48.346 +3.435s 53 17 Calan Williams Trident 1:48.456 +3.545s 40 18 Olli Caldwell Campos Racing 1:48.805 +3.894s 46 19 Richard Verschoor Trident 1:48.807 +3.896s 39 20 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:49.084 +4.173s 32 21 Cem Bolukbasi Charouz Racing System 1:49.519 +4.608s 19 22 Marcus Armstrong Hitech GP 1:49.839 +4.928s 32