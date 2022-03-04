F2 Bahreyn testi 3. gün: Öğleden sonra seansı iptal edildi, günü en hızlısı Drugovich
Felipe Drugovich, Bahreyn'deki FIA Formula 2 sezon öncesi testinin son gününde, sabah bölümünü zirvede tamamlarken, öğleden sonra seansı iptal edildi.
Pistteki toz ve kum, TSi 17:00'de sona eren FIA Formula 3 test seansını zaten etkilemişti ve sürücülere, koşullar nedeniyle araçlarının arkasındaki ışıkları açmaları söylendi.
Şartları değerlendiren Formula 2 organizatörleri, 2.5 saatlik son testi gerçekleştirmeme kararı aldı. Bu da gün sonucunu, sabahki derecelerin belirleyeceği anlamına geliyordu.
Drugovich, 1:44.911'lik turuyla, 1:45'in altına inen tek sürücüydü ve testin son gününü zirvede kapattı.
Brezilyalı sürücü, bu yıl serideki üçüncü yılını geçiriyor ve Virtuosi'den MP Motorsport takımına geçiş yaptı.
Onu takım arkadaşı Clement Novalak takip etti. Alonso'nun menajerlik şirketine katılan ilk sürücü olan Novalak 1:45.883'lük derecesiyle, neredeyse 1 saniye geride kaldı.
Onu Hitech Grand Prix'den Juri Vips takip etti.
Carlin sürücüsü Liam Lawson'ın dördüncü olduğu günde, takım arkadaşı Logan Sargeant beşinci oldu.
DAMS sürücüsü Roy Nissany altıncı, Formula 3 şampiyonu Dennis Hauger yedinci oldu.
Bu yıl gözlerin üzerinde olacağı isimlerin başında gelen Hauger, geçen yıl dört galibiyet ve dokuz podyum aldığı F3 sezonunu şampiyon olarak tamamlamıştı.
Virtuosi sürücüsü Jack Doohan dokuzuncu ve DAMS sürücüsü Ayumu Iwasa 10. oldu.
Mercedes'in genç yeteneği Frederik Vesti, cuma gününü 12. tamamladı.
Seans içerisinde DAMS sürücüsü Iwasa, aracındaki problem nedeniyle 8. virajda yolda kaldı. Fakat günü 45 turla tamamladı.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, güne hızlı başlayıp kısa sürede 19 tura ulaşsa da, sonrasında bir aksaklık yaşadı ve tekrar piste çıkamadı.
Yarış şartlarına odaklanan Cem, 4.6 saniye geride 21. oldu.
2022 Formula 2 sezonu 18-20 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de başlayacak.
Sabah bölümü sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Fark
|Tur
|1
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|1:44.911
|24
|2
|Clement Novalak
|MP Motorsport
|1:45.883
|+0.972s
|22
|3
|Juri Vips
|Hitech GP
|1:45.978
|+1.067s
|50
|4
|Liam Lawson
|Carlin
|1:46.114
|+1.203s
|46
|5
|Logan Sargeant
|Carlin
|1:46.761
|+1.850s
|45
|6
|Roy Nissany
|DAMS
|1:46.791
|+1.880s
|50
|7
|Dennis Hauger
|Prema
|1:46.979
|+2.068s
|49
|8
|Theo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:47.235
|+2.324s
|56
|9
|Jack Doohan
|Virtuosi
|1:47.377
|+2.466s
|47
|10
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|1:47.465
|+2.554s
|45
|11
|Jake Hughes
|Van Amersfoort Racing
|1:47.498
|+2.587s
|42
|12
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:47.590
|+2.679s
|54
|13
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:47.800
|+2.889s
|46
|14
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|1:47.944
|+3.033s
|43
|15
|Jehan Daruvala
|Prema
|1:47.992
|+3.081s
|48
|16
|Marino Sato
|Virtuosi
|1:48.346
|+3.435s
|53
|17
|Calan Williams
|Trident
|1:48.456
|+3.545s
|40
|18
|Olli Caldwell
|Campos Racing
|1:48.805
|+3.894s
|46
|19
|Richard Verschoor
|Trident
|1:48.807
|+3.896s
|39
|20
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|1:49.084
|+4.173s
|32
|21
|Cem Bolukbasi
|Charouz Racing System
|1:49.519
|+4.608s
|19
|22
|Marcus Armstrong
|Hitech GP
|1:49.839
|+4.928s
|32