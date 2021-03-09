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FIA F2 / Bahreyn Mart testleri / Son dakika

F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Christian Lundgaard, FIA Formula 2 Sezon öncesi testinin ikinci gününde, sabah bölümünün en iyi derecesine imza attı.

F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard

ART Grand Prix sürücüsü 1:42'nin altına inebilen tek isimdi ve geçen yıl Callum Ilott'un Sakhir pistinde elde ettiği pole pozisyonu turundan sadece 0.218 saniye yavaş kalarak iyi bir derece elde etti.

Lundgaard, seansın ilk saatinde 1:43.514 yaparak zaman tablosunun en üstünde yer almayı başardı ve daha sonra 1:41.697 yaparak derecesini daha da aşağı çekti.

Genel olarak takımlar ve sürücüler, düne kıyasla çok daha fazla tur attılar ve herkes sıralama simülasyonu yaptığı için dereceler düne göre çok daha iyiydi.

Trident için yarışan F2 çaylağı Bent Viscaal, Lundgaard'ın en yakın rakibi oldu ve seansı 0.3 saniye geride ikinci sırada tamamladı.

Yeni Zelandalı Marcus Armstrong üçüncü en hızlı isim olurken, Viscaal'ın sadece 0.010 saniye gerisinde kaldı. Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Bu yılki şampiyonluk adaylarından bir tanesi Robert Shwartzman, ilk güne kıyasla daha verimli bir sabah seansını geride bıraktı ve Lawson'ın sadece 0.001 saniye ardında beşinci oldu.

Juri Vips'in altıncı olduğu seansta, Theo Pourchaire yedinci, Roy Nissany sekizinci ve F3 şampiyonu Oscar Piastri dokuzuncu oldu. İlk onu Marino Sato tamamladı.

Dünün en hızlı ismi olan David Beckmann 14. olurken, Guanyu Zhou ancak 15. en iyi zamanı yapabildi.

Charouz Racing sürücüsü Guilherme Samaia, iki kısa kırmızı bayrak periyoduna rağmen 50 tur atarak en çok tur tamamlayan isim oldu.

 

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Alpine, Zhou ve Lundgaard'ın F1'deki rollerini açıkladı

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Seri FIA F2
Etkinlik Bahreyn Mart testleri
Alt-etkinlik Salı
Pilotlar Christian Lundgaard
Editör Tom Howard

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