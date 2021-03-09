F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard

ART Grand Prix s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc 1:42'nin alt\u0131na inebilen tek isimdi ve ge\u00e7en y\u0131l Callum Ilott'un Sakhir pistinde elde etti\u011fi pole pozisyonu turundan sadece 0.218 saniye yava\u015f kalarak iyi bir derece elde etti.\nLundgaard, seans\u0131n ilk saatinde 1:43.514 yaparak zaman tablosunun en \u00fcst\u00fcnde yer almay\u0131 ba\u015fard\u0131 ve daha sonra 1:41.697 yaparak derecesini daha da a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7ekti.\nGenel olarak tak\u0131mlar ve s\u00fcr\u00fcc\u00fcler, d\u00fcne k\u0131yasla \u00e7ok daha fazla tur att\u0131lar ve herkes s\u0131ralama sim\u00fclasyonu yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in dereceler d\u00fcne g\u00f6re \u00e7ok daha iyiydi.\nTrident i\u00e7in yar\u0131\u015fan F2 \u00e7ayla\u011f\u0131 Bent Viscaal, Lundgaard'\u0131n en yak\u0131n rakibi oldu ve seans\u0131 0.3 saniye geride ikinci s\u0131rada tamamlad\u0131.\nYeni Zelandal\u0131 Marcus Armstrong \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc en h\u0131zl\u0131 isim olurken, Viscaal'\u0131n sadece 0.010 saniye gerisinde kald\u0131. Red Bull'un gen\u00e7 yetene\u011fi Liam Lawson d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc en iyi zaman\u0131 yapt\u0131.\nBu y\u0131lki \u015fampiyonluk adaylar\u0131ndan bir tanesi Robert Shwartzman, ilk g\u00fcne k\u0131yasla daha verimli bir sabah seans\u0131n\u0131 geride b\u0131rakt\u0131 ve Lawson'\u0131n sadece 0.001 saniye ard\u0131nda be\u015finci oldu.\nJuri Vips'in alt\u0131nc\u0131 oldu\u011fu seansta, Theo Pourchaire yedinci, Roy Nissany sekizinci ve F3 \u015fampiyonu Oscar Piastri dokuzuncu oldu. \u0130lk onu Marino Sato tamamlad\u0131.\nD\u00fcn\u00fcn en h\u0131zl\u0131 ismi olan David Beckmann 14. olurken, Guanyu Zhou ancak 15. en iyi zaman\u0131 yapabildi.\nCharouz Racing s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Guilherme Samaia, iki k\u0131sa k\u0131rm\u0131z\u0131 bayrak periyoduna ra\u011fmen 50 tur atarak en \u00e7ok tur tamamlayan isim oldu.\n \n