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FIA F2 / Bahreyn Sıralama turları raporu

F2 Bahreyn: Pourchaire tam 0.7 saniye farkla pole pozisyonunda!

Cuma gününü domine eden Theo Pourchaire, büyük bir farkla pole pozisyonuna ulaştı ve takımına ilk çizgiyi getirdi.

Megan White
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Altay Gök
F2 Bahreyn: Pourchaire tam 0.7 saniye farkla pole pozisyonunda!
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Sıralama turlarının son dakikalarında muhteşem bir tura imza atan Pourchaire, seansı 1.40.903'lük gibi bir dereceyle vatandaşı ve takım arkadaşı çaylak Victor Martins'in tam 0.7 saniye önünde tamamladı!

Antrenman seansını da lider tamamlayan Pourchaire, böylece Formula 1'e gidebilmesi için büyük önem taşıyan sezona pole pozisyonundan başlayacak.

Bir diğer detay ise Pourchaire'in F2 kariyerinde yalnızca ikinci kez pole pozisyonuna ulaşmasıydı; Fransız sürücü 2021 Monako yarışından bu yana ilk sıradan başlamaya hasretti.

Son Formula 3 şampiyonu Martins ikinci olarak ART'a ilk çizgiyi getirirken, Richard Verschoor üçüncü, MP Motorsport ile yeni bir maceraya atılan Red Bull sürücüsü Dennis Hauger ise dördüncüydü.

Prema'ya geçen Mercedes akademi üyesi Frederik Vesti beş, beklenmedik bir performans gösteren Campos sürücüsü çaylak Kush Maini altı, yine Red Bull sürücülerinden Ayumu Iwasa ise DAMS ile yedinci sırada yer aldı.

Charles Leclerc'in kardeşi ve Iwasa'nın takım arkadaşı Arthur Leclerc sekizinci, çaylak Roman Stanek dokuzuncu, serinin en tecrübeli isimlerinden Ralph Boschung onuncu sırada yer aldı.

Geçen yıl F3'te sağlam performans gösteren çaylak isimlerin çoğu ilk seanslarında zorlandılar; Ferrari bünyesinde yer alan Oliver Bearman 12, Red Bull'un en umut vadeden sürücüsü olarak gösterilen Isack Hadjar 14, bu sene Red Bull bünyesine katılan Zane Maloney 18. sıralarda yer aldılar.

Son dakikalarda piste çıkmayarak kumar oynayan Jack Doohan ise ancak 17. olabildi.

F2 Bahreyn - Sıralama Turları Sonuçları

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'40.903  
2 France Victor Martins France ART Grand Prix 1'41.654 0.751
3 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing 1'41.803 0.900
4 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 1'41.831 0.928
5 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 1'41.897 0.994
6 India Kush Maini Spain Campos Racing 1'41.927 1.024
7 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 1'41.934 1.031
8 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 1'41.973 1.070
9 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 1'41.988 1.085
10 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 1'42.010 1.107
11 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 1'42.017 1.114
12 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 1'42.026 1.123
13 Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 1'42.049 1.146
14 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 1'42.092 1.189
15 Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 1'42.092 1.189
16 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 1'42.109 1.206
17 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 1'42.112 1.209
18 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 1'42.185 1.282
19 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 1'42.234 1.331
20 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 1'42.493 1.590
21 Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 1'42.502 1.599
22 France Clement Novalak Italy Trident 1'42.570 1.667
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