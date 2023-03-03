F2 Bahreyn: Pourchaire tam 0.7 saniye farkla pole pozisyonunda!

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Sıralama turlarının son dakikalarında muhteşem bir tura imza atan Pourchaire, seansı 1.40.903'lük gibi bir dereceyle vatandaşı ve takım arkadaşı çaylak Victor Martins'in tam 0.7 saniye önünde tamamladı!

Antrenman seansını da lider tamamlayan Pourchaire, böylece Formula 1'e gidebilmesi için büyük önem taşıyan sezona pole pozisyonundan başlayacak.

Bir diğer detay ise Pourchaire'in F2 kariyerinde yalnızca ikinci kez pole pozisyonuna ulaşmasıydı; Fransız sürücü 2021 Monako yarışından bu yana ilk sıradan başlamaya hasretti.

Son Formula 3 şampiyonu Martins ikinci olarak ART'a ilk çizgiyi getirirken, Richard Verschoor üçüncü, MP Motorsport ile yeni bir maceraya atılan Red Bull sürücüsü Dennis Hauger ise dördüncüydü.

Prema'ya geçen Mercedes akademi üyesi Frederik Vesti beş, beklenmedik bir performans gösteren Campos sürücüsü çaylak Kush Maini altı, yine Red Bull sürücülerinden Ayumu Iwasa ise DAMS ile yedinci sırada yer aldı.

Charles Leclerc'in kardeşi ve Iwasa'nın takım arkadaşı Arthur Leclerc sekizinci, çaylak Roman Stanek dokuzuncu, serinin en tecrübeli isimlerinden Ralph Boschung onuncu sırada yer aldı.

Geçen yıl F3'te sağlam performans gösteren çaylak isimlerin çoğu ilk seanslarında zorlandılar; Ferrari bünyesinde yer alan Oliver Bearman 12, Red Bull'un en umut vadeden sürücüsü olarak gösterilen Isack Hadjar 14, bu sene Red Bull bünyesine katılan Zane Maloney 18. sıralarda yer aldılar.

Son dakikalarda piste çıkmayarak kumar oynayan Jack Doohan ise ancak 17. olabildi.

F2 Bahreyn - Sıralama Turları Sonuçları