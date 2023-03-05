F2 Bahreyn: Pourchaire kazandı, Maloney yıldızlaştı!

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Pourchaire hem Cuma günkü sıralama turlarında, hem de dünkü sprint yarışında ne kadar hızlı olduğunu göstermiş ve ana yarışta neler yapabileceğinin sinyallerini vermişti.

Starttaki ve ilk sektördeki karmaşaya hiç bulaşmadan liderliğini koruyan Pourchaire, yarış boyunca herkesten yaklaşık 0.8-0.9 saniye daha hızlıydı ve liderliğini hiç tehlikeye atmadan tam 19 saniye farkla galibiyete ulaşmayı başardı!

Sprint yarışının galibi Ralph Boschung yine iyi bir yarış çıkararak ikinci oldu ve arka arkaya ikinci kez podyuma çıktı.

Ancak günün yıldızı hiç şüphesiz ki üçüncü sıradaki Zane Maloney. Kış arasında Red Bull Sürücü Akademisi'ne katılan Barbadoslu sürücü yarışa 16. sıradan başlamasına rağmen iyi bir strateji ve bu stratejiye uyum sağlayabilmesi sayesinde rahat ataklarla yükseldi ve bitime son üç tur kala Kush Maini'yi geçerek podyuma çıkmayı başardı!

Yarış özeti

Henüz starttan itibaren mücadele oldukça heyecanlıydı. Ön tarafta Pourchaire yerini korurken takım arkadaşı Victor Martins patinajda kaldı ve orta sıralara geriledi.

Martins'in kötü startından iki isim çok iyi faydalandı: dört sıra yükselen Kush Maini ve yedi sıra yükselen Ralph Boschung!

İvmesini tamamen kaybeden Martins, dördüncü virajda Richard Verschoor'a temas ederek rakibinin spin atmasına, kendi aracının da hasar görmesine sebep oldu. Bu sırada Frederik Vesti de çaylak Roman Stanek'e temas etti.

Tüm bu olup bitenlerin ardından Stanek hemen orada yarış dışı kalırken Martins ve Vesti de pite dönüp mücadeleyi bırakmak zorunda kaldılar.

Tüm bu kaosun arasında kalan Dennis Hauger de aynı şekilde yarışı bıraktı. Altı tur sonra geri dönen Hauger, biraz veri topladıktan sonra yeniden yarışı bıraktı.

Tüm olayların ardından ön grupta Pourchaire-Maini-Boschung sıralaması oluştu, bu üçlüyü biraz geride yine startta yükselen Oliver Bearman takip etmekteydi. Maloney ise şimdiden dokuzunculuğa kadar ilerlemişti.

Zorunlu pit stopların ardından da sıralama pek değişmedi, ancak pitlerin ardından takım arkadaşı Enzo Fittipaldi'nin önünde sekizinciliğe yerleşen Maloney yeni lastiklerle epey hızlıydı ve trafik yoğunlaşmadan yolu açmak için seri ataklara başladı.

Sırayla Jack Doohan, Arthur Leclerc, Ayumu Iwasa ve Oliver Bearman'ı geride bırakan Maloney, sonrasında da hiç ivme kaybetmedi ve yaklaşık 6 saniye önündeki Maini'yi de yakalayarak kendini üçüncülükte buldu!

Theo Pourchaire, ART Grand Prix leads Ayumu Iwasa, DAMS and Dennis Hauger, MP Motorsport Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Buradan sonra ön grupta sıralama değişmedi ve Pourchaire dominant bir galibiyet elde etti. Boschung ikinci, Maloney üçüncü, ilk ana yarışında hiç fena görünmeyen Maini dördüncü oldular.

Beşinci sıra ilk turda sonlara düşmesinin ardından epey agresif bir strateji izleyen ve geç pit yapmasının ardından lastik saklayabilen Verschoor'a gitti.

Birkaç kez hata yaparak pist dışına taşan Arthur Leclerc altıncı, Isack Hadjar yedinci, Ayumu Iwasa sekizinci, Enzo Fittipaldi dokuzuncu sırada yer aldı.

Puan alan son isimse Juan Manuel Correa oldu.

Oliver Bearman son tur iki ciddi blokajın ardından puan barajının gerisine düşüp 14. olabilirken, 5 saniye ceza alan ve stratejisi tutmayan Jack Doohan ise ancak 16. sırada yer alabildi.

F2 Bahreyn - Yarış sonucu