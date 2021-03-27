F2 Bahreyn: Piastri son turdaki atağıyla kazandı, Lundgaard ikinci oldu

Bahreyn'de gerçekleştirilen ikinci sprint yarışı akşam saatlerinde gerçekleşti ve yarışa pole pozisyonundan başlayan isim ilk sprint yarışını 10. sırada tamamlayan Juri Vips'ti ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

İlk virajda, yarışa üçüncü sıradan başlayan Dan Ticktum ve Robert Shwartzman temas yaşadı ve her iki pilot da temasın ardından yarış dışı kaldı.

Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı periyodundan sonra Guanyu Zhou peş peşe hızlı turlar atarak Vips'in arkasına geldi ve liderlik için rakibini zorlamaya başladı. Beşinci turda rakibini geçerek ilk sıraya yükseldi.

Zhou sonrasında farkı iki saniyeye kadar sabitlemeyi başardı.

Yarışın 15. turuna gelindiğinde Christian Lundgaard, Liam Lawson ve Felipe Drugovich arasında üçüncülük savaşı oldu.

Drugovich, dördüncülük için yaptığı atağın ardından Lawson'la temas yaşadı ve bu temas sonrası ilk yarışın galibi Lawson yarış dışı kaldı.

Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi ve pilotların çoğu pite girerek lastik değiştirdi.

Yarış yeniden başladıktan sonra yeni lastiklere sahip olan Oscar Piastri üst üste geçişler yapmaya başladı.

Piastri bitime üç tur kala Vips'in ardına geldi ve rakibi geçerek ikinciliği aldı. Sonrasında Zhou'nun ardına geldi ve onun da ardında yeni lastiklere sahip olan bir başka pilot olan Christian Lundgaard vardı.

Son tura bu üç isim arka arkaya girdi.

Lundgaard ve Piastri'de yeni lastikler, Zhou'da ise tüm yarışı geçirdiği eski lastikler vardı. Haliyle ilk viraja gelirken Piastri liderliği aldı, ancak üçüncü sıradaki Lundgaard da oldukça geç bir frenajla hem Zhou'yu hem de Piastri'yi geçmeye çalıştı.

Zhou yerini korumak için çabalasa da her iki sürücü de kendisini geçti. Piastri, turun kalan kısmında hata yapmadı ve zafere ulaşarak henüz ikinci yarışında galibiyete ulaşmış oldu.

Lundgaard damalı bayrağı ikinci sırada görürken, Zhou uzun üre lider götürdüğü yarışta üçüncülükle yetinmiş oldu.

Bu sonuçla podyumun her üç basamağı da Alpine'nin genç sürücülerine gitmiş oldu.

Jehan Daruvala, 2.4 saniye geride dördüncü olup her iki yarışta da ilk dörde girerken, Richard Verschoor beşinci oldu ve ilk puanlarını almayı başardı.

İlk yarışta ikinci giderken yarış dışı kalan Theo Pourchaire altıncı olurken, David Beckmann yedinci ve Marino Sato sekizinci oldu.

İlk onu Matteo Nannini ve Marcus Armstrong tamamladı.

Alessio Deledda, Liam Lawson, Lirim Zendeli, Dan Ticktum ve Robert Shwartzman finiş göremediler.

Hafta sonunun son yarışı yarış 13:55'de gerçekleştirilecek.