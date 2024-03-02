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FIA F2 Bahreyn
Yarış raporu

F2 Bahreyn: Maloney kusursuz performansıyla kazandı!

Bahreyn'de gerçekleştirilen ikinci Formula 2 yarışında zafer Zane Maloney'in oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Zane Maloney, Rodin Motorsport

Zane Maloney, Rodin Motorsport

Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 2'de hafta sonunun final yarışı bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi ve yarışın en büyük sürprizi Gabriel Bortoleto'nun ilk virajda frenajı kaçırarak Isack Hadjar'a çarpmasıydı.

Temasın ardından Hadjar spin attı ve Enzo Fittipaldi de duramayarak kendisine çarptı. Ayrıca aracın problem yaşayan Oliver Bearman da ilk bölümde erkenden pite geldi.

Yaşanan olay sonrası piste güvenlik aracı girerken, ilk turun ardından liderlik harika startı sayesinde Zane Maloney'e geçti.

Dört turluk güvenlik aracı periyodunun ardından sıralama Maloney, Zak O'Sullivan ve Pepe Marti şeklindeydi.

Marti, üçüncülüğü almasının ardından O'Sullivan'ınn peşine takıldı ve kısa süre içerisinde kendisini geçti.

Bu noktada Maloney de farkı 3 saniyeye kadar çıkarmıştı.

Ön bölümde en erken pit yapan isim O'Sullivan olurken, diğerleri biraz daha beklemeyi tercih etti.

Yarışın 18. turunda Victor Martins mekanik arıza nedeniyle yavaşlamaya başladı ve yarışa veda etti. Piste güvenlik aracı girmesinin ardından çoğu isim pit stop yapma şansı yakaladı ve Maloney pit stopların ardından liderliği korudu.

Victor Martins, ART Grand Prix, Zane Maloney, Rodin Motorsport

Victor Martins, ART Grand Prix, Zane Maloney, Rodin Motorsport

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

O'Sullivan erken pitle ikinci sıraya çıkarken, Marti ve Dennis Hauger ilk dördü tamamladı. Yarış yeniden başladıktan sonra Maloney tekrar farkı açarken, Marti de O'Sullivan üzerindeki baskıyı arttırmaya başladı. Bitime 6 tur kala ikinciliği alırken, Paul Aron da üçüncülüğe çıktı.

Son bölümde ön tarafta herhangi bir değişiklik olmadı ve Maloney sprint yarışının ardından ana yarışı da kazanmış oldu.

Marti'nin ikinci olduğu yarışta, podyumu Aron tamamladı. Genç sürücü podyum sonrası çok mutluydu.

Bu üçlüyü O'Sullivan'a ek olarak son bölümde yoğun bir mücadeleye girişen Bortoleto ve Colado takip etti.

Maini yedinci olurken, Hauger sekizinci, Ritomo Miyata dokuzuncu ve Kimi Antonelli 10. oldu.

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