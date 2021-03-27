F2 Bahreyn: Lawson ilk yarışını kazandı, Daruvala ikinci oldu

2021 Formula sezonunun ilk Formula 2 yarışı bugün sabah gerçekleştirildi. Yeni format gereği bir hafta sonunda üç yarış yapılıyor ve ilk Sprint yarışı, bugün öğle saatlerinde yapıldı.

Dünkü sıralama turlarının sonucuna göre ilk on tersten çevrildi ve Liam Lawson, güçlü bir başlangıç yaparak startla birlikte liderliğe yükselmeyi başardı.

23 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışın ilk turunun ardından Theo Pourchaire ikinci ve David Beckmann üçüncü sıradaydı.

Yarışın henüz ilk turlarında Richard Verschoor, Marcus Armstrong ve Ralph Boschung yarış dışı kaldı.

Sıralama turlarında problem yaşayan Robert Shwartzman ise güçlü bir yükselişle beşinci sıraya çıktı.

Yarışın orta kısmına gelindiğinde Jehan Daruvala, üçüncülük için çaylak Beckmann'ı zorlamaya başladı ve rakibine güzel bir atak yaparak üçüncülüğü aldı.

Daruvala, daha sonra ikincilik için Porschaire'yi zorlamaya başlamıştı ancak ART Grand Prix sürücüsü mekanik sorun nedeniyle yavaşladı ve yarışa veda etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Daruvala ikinci sıraya çıktı.

Daruvala, turlar ilerledikçe arkadakilerde kopmaya başladı ve son bölümde lider Lawson'ı yakaladı. Farkı bir saniyenin altına indiren Daruvala, tüm baskısına rağmen rakibini geçemedi.

Sonuç olarak Lawson, Formula 2'deki ilk yarışını ilk sırada tamamladı ve zafere olarak harika bir başlangıç yapmış oldu.

Daruvala, ortaya koyduğu harika performansın ardından ikinci olmayı başardı ve sezona güçlü başlayan isimlerden biri oldu. Böylelikle Red Bull'un iki genç yeteneği 1. ve 2. olmuş oldu.

Beckmann, F2'deki ilk yarışında podyuma çıkarak güçlü performans sergileyen isimlerden bir tanesi olmayı başardı. Alman pilot, Prema sürücülerinin baskısına rağmen hatasız bir sürüş çıkardı ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Son bölümde Shwartzman ile yeni takım arkadaşı Oscar Piastri arasında kıyasıya bir rekabet vardı. Piastri, takım arkadaşını geçmeye çalışsa da, Rus sürücü yerini korudu.

Sonuç olarak Shwartzman dördüncü olurken, Piastri beşinci sırada finiş gördü. Alpine'in genç sürücüsü Christian Lundgaard altıncı olurken, dün sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan ve format gereği geriden başlayan Guanyu Zhou yedinci oldu.

İlk onu Dan Ticktum, Lirim Zendeli ve Juri Vips tamamladı.

İkinci 45 dakikalık sprint yarışı bugün TSI 19:40'ta yapılacak. Vips, 1. yarışı 10. sırada tamamladığı için ikinci sprint yarışına 10. sıradan başlayacak.

Yarış sonucu: