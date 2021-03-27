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FIA F2 / Bahrain / Yarış raporu

F2 Bahreyn: Lawson ilk yarışını kazandı, Daruvala ikinci oldu

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Bahreyn'de gerçekleştirilen 2021 Formula 2 sezonunun ilk yarışını Liam Lawson kazandı.

F2 Bahreyn: Lawson ilk yarışını kazandı, Daruvala ikinci oldu

2021 Formula sezonunun ilk Formula 2 yarışı bugün sabah gerçekleştirildi. Yeni format gereği bir hafta sonunda üç yarış yapılıyor ve ilk Sprint yarışı, bugün öğle saatlerinde yapıldı.

Dünkü sıralama turlarının sonucuna göre ilk on tersten çevrildi ve Liam Lawson, güçlü bir başlangıç yaparak startla birlikte liderliğe yükselmeyi başardı.

23 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışın ilk turunun ardından Theo Pourchaire ikinci ve David Beckmann üçüncü sıradaydı.

Yarışın henüz ilk turlarında Richard Verschoor, Marcus Armstrong ve Ralph Boschung yarış dışı kaldı.

Sıralama turlarında problem yaşayan Robert Shwartzman ise güçlü bir yükselişle beşinci sıraya çıktı.

Yarışın orta kısmına gelindiğinde Jehan Daruvala, üçüncülük için çaylak Beckmann'ı zorlamaya başladı ve rakibine güzel bir atak yaparak üçüncülüğü aldı.

Daruvala, daha sonra ikincilik için Porschaire'yi zorlamaya başlamıştı ancak ART Grand Prix sürücüsü mekanik sorun nedeniyle yavaşladı ve yarışa veda etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Daruvala ikinci sıraya çıktı.

Daruvala, turlar ilerledikçe arkadakilerde kopmaya başladı ve son bölümde lider Lawson'ı yakaladı. Farkı bir saniyenin altına indiren Daruvala, tüm baskısına rağmen rakibini geçemedi.

Sonuç olarak Lawson, Formula 2'deki ilk yarışını ilk sırada tamamladı ve zafere olarak harika bir başlangıç yapmış oldu.

Daruvala, ortaya koyduğu harika performansın ardından ikinci olmayı başardı ve sezona güçlü başlayan isimlerden biri oldu. Böylelikle Red Bull'un iki genç yeteneği 1. ve 2. olmuş oldu.

Beckmann, F2'deki ilk yarışında podyuma çıkarak güçlü performans sergileyen isimlerden bir tanesi olmayı başardı. Alman pilot, Prema sürücülerinin baskısına rağmen hatasız bir sürüş çıkardı ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Son bölümde Shwartzman ile yeni takım arkadaşı Oscar Piastri arasında kıyasıya bir rekabet vardı. Piastri, takım arkadaşını geçmeye çalışsa da, Rus sürücü yerini korudu.

Sonuç olarak Shwartzman dördüncü olurken, Piastri beşinci sırada finiş gördü. Alpine'in genç sürücüsü Christian Lundgaard altıncı olurken, dün sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan ve format gereği geriden başlayan Guanyu Zhou yedinci oldu.

İlk onu Dan Ticktum, Lirim Zendeli ve Juri Vips tamamladı.

İkinci 45 dakikalık sprint yarışı bugün TSI 19:40'ta yapılacak. Vips, 1. yarışı 10. sırada tamamladığı için ikinci sprint yarışına 10. sıradan başlayacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman
1 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 23  
2 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 23 0.900
3 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 23 14.300
4 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 23 17.000
5 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 23 17.500
6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 23 18.500
7 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 23 22.200
8 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 23 24.800
9 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 23 27.200
10 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 23 27.900
11 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 23 28.600
12 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 23 31.900
13 Israel Roy Nissany France DAMS 23 32.300
14 Italy Matteo Nannini HWA Racelab 23 33.900
15 Japan Marino Sato Italy Trident 23 46.800
16 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 23 1'03.200
17 Brazil Gianluca Petecof Spain Campos Racing 23 1'06.900
18 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 23 1'08.900
  France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 12 11 laps
  New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 2 21 laps
  Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 2 21 laps
  Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 2 21 laps
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Seri FIA F2
Etkinlik Bahrain
Pilotlar Liam Lawson
Editör Tom Howard

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