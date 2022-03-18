F2 Bahreyn: Doohan, sezona pole pozisyonuyla başladı!

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Bahreyn'de gerçekleştirilen 2022 Formula 2 sezonunun ilk antrenman seansı biraz olaylı başladı.

Seans başladıktan saniyeler sonra Ayumu Iwasa aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seansın nihayet başlamasının ardından Jake Hughes'tan 1:41.121 geldi ve bu tur sayesinde seansı bir süre lider götürdü.

Son 12 dakikaya girilirken sahneye UNI Virtuosi sürücüsü Jack Doohan çıktı ve 1:40.542 yaparak ilk sıraya yükseldi. Son bölümde Theo Pourchaire 0.141 saniye geride ikinciliğe çıksa da, Doohan'ın derecesini geçebilen bir isim yoktu.

Avustralyalı pilot böylelikle seansı ilk sırada tamamladı ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti.

Pourchaire'nin ilk turu aslında Doohan'a daha yakındı fakat o tur, pist limitlerini aştığı için silindi. İkinci bir deneme daha yapan Fransız sürücü, o turda 0.141 saniye geride kaldı ve seansı ikinci tamamladı.

Hitech Grand Prix'den Juri Vips, başarılı bir seans geçirmesinin ardından üçüncü olurken, Williams destekli Logan Sargeant dördüncü oldu.

Ralph Boschung beşinci olurken, Liam Lawson altıncı ve Daruvala yedinci oldu. İlk onu Jake Hughes, Richard Verschoor ve Felipe Drugovich tamamladı.

Tescilimiz Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Formula 2 sıralama turlarında iyi performans sergiledi. Kendisinden daha tecrübeli rakiplerine rağmen iyi bir sürüş çıkaran Cem 1.5 saniye geride 20. oldu.

F2 Bahreyn sıralama sonuçları: