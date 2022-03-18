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FIA F2 / Bahreyn Sıralama turları raporu

F2 Bahreyn: Doohan, sezona pole pozisyonuyla başladı!

Alpine'in genç sürücüsü Jack Doohan, Formula 2 Bahreyn sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
F2 Bahreyn: Doohan, sezona pole pozisyonuyla başladı!
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Bahreyn'de gerçekleştirilen 2022 Formula 2 sezonunun ilk antrenman seansı biraz olaylı başladı.

Seans başladıktan saniyeler sonra Ayumu Iwasa aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seansın nihayet başlamasının ardından Jake Hughes'tan 1:41.121 geldi ve bu tur sayesinde seansı bir süre lider götürdü.

Son 12 dakikaya girilirken sahneye UNI Virtuosi sürücüsü Jack Doohan çıktı ve 1:40.542 yaparak ilk sıraya yükseldi. Son bölümde Theo Pourchaire 0.141 saniye geride ikinciliğe çıksa da, Doohan'ın derecesini geçebilen bir isim yoktu.

Avustralyalı pilot böylelikle seansı ilk sırada tamamladı ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti.

Pourchaire'nin ilk turu aslında Doohan'a daha yakındı fakat o tur, pist limitlerini aştığı için silindi. İkinci bir deneme daha yapan Fransız sürücü, o turda 0.141 saniye geride kaldı ve seansı ikinci tamamladı.

Hitech Grand Prix'den Juri Vips, başarılı bir seans geçirmesinin ardından üçüncü olurken, Williams destekli Logan Sargeant dördüncü oldu.

Ralph Boschung beşinci olurken, Liam Lawson altıncı ve Daruvala yedinci oldu. İlk onu Jake Hughes, Richard Verschoor ve Felipe Drugovich tamamladı.

Tescilimiz Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Formula 2 sıralama turlarında iyi performans sergiledi.  Kendisinden daha tecrübeli rakiplerine rağmen iyi bir sürüş çıkaran Cem 1.5 saniye geride 20. oldu.

F2 Bahreyn sıralama sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 9 1'40.542  
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 12 1'40.683 0.141
3 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 10 1'40.755 0.213
4 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 12 1'40.760 0.218
5 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 12 1'41.000 0.458
6 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 11 1'41.100 0.558
7 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 11 1'41.115 0.573
8 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 12 1'41.121 0.579
9 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 10 1'41.178 0.636
10 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 10 1'41.210 0.668
11 Israel Roy Nissany Japan Nissan e.dams 11 1'41.218 0.676
12 Australia Calan Williams Italy Trident 10 1'41.313 0.771
13 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 10 1'41.354 0.812
14 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 12 1'41.374 0.832
15 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 11 1'41.509 0.967
16 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 12 1'41.529 0.987
17 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 12 1'41.752 1.210
18 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 10 1'41.865 1.323
19 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 12 1'42.083 1.541
20 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 12 1'42.089 1.547
21 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 4 1'42.880 2.338
22 Ayumu Iwasa Japan Nissan e.dams 0    
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