F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!

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Sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan tecrübeli isim, 23 turluk sprint yarışı boyunca sorun yaşamadı ve ikinci sıradaki Dennis Hauger'in tam 10 saniye önünde galibiyete ulaşmayı başardı.

Serideki yedinci sezonuna giren Boschung toplam dört podyum elde etmişti ancak hiç podyumun en üst basamağına çıkamamıştı; İsviçreli pilot kariyerinin 96. yarışında bu döngüyü kırmayı başardı.

İkinci sıra Red Bull bünyesinde bulunan Dennis Hauger'e giderken, podyumu iyi bir performans göstererek ilk turlardan yükselen son F3 şampiyonu Victor Martins tamamladı.

Ayumu Iwasa tüm çabasına rağmen birkaç ufak hata sonucu podyuma çıkamayarak dördüncü olurken, beşinci sıra son turlarda Jehan Daruvala'ya sıkı savunma yapan Theo Pourchaire'e gitti.

Yarış özeti

Startta bir sorun yaşanmadı ve Boschung yerini korudu. DAMS sürücüsü Arthur Leclerc ikinciliğe, takım arkadaşı Ayumu Iwasa ise üçüncülüğe yükseldi.

Iwasa sonrasında Leclerc'i geçerek ikinci sırayı aldı, Martins ise 11. virajda dış çizgiden çaylak Roman Stanek'i geçerek dördüncü sıraya yükseldi.

Yarışa 10. sırada başlayan ve hemen hızlanan Pourchaire üçüncü turda beşinci sıraya yükselirken, Martins de Leclerc'ten üçüncülüğü aldı.

Pourchaire kısa süre sonra Leclerc'i de geçerek dördüncü sırayı aldı ve takibini sürdürürken yarışın en hızlı turunu attı.

Leclerc iyi bir yarış çıkarıyordu, ancak mekanikerlerin formasyon turu öncesi 15 saniye kuralına uymaması nedeniyle 10 saniye dur-kalk cezası aldı ve sonlara gerilemek durumda kaldı.

Aynı tur içinde çaylak Isack Hadjar da aynı sebepten ötürü aynı cezayı aldı.

Ralph Boschung, Campos Racing, leads Arthur Leclerc, DAMS, Ayumu Iwasa, DAMS at the start Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın orta noktasına doğru Iwasa ile sıkı bir mücadeleye girişen ve birkaç kez rakibiyle yan yana gelen Martins, 13. turda ilk virajda atağını yaptı ve ikinciliğe yükseldi. Bir tur sonra aynı yerde Hauger de Pourchaire'e aynı atağı yaparak dördüncülüğü aldı.

Sonraki tur Iwasa'nın blokajından faydalanan Hauger, böylece podyum pozisyonuna kadar yükselmeyi başardı.

Son turlara doğru Martins'i sıkıştırmayı başaran Hauger geçişini başarılı bir şekilde tamamlayarak ikinciliği aldı -ancak zafer mücadelesi verecek zaman kalmamıştı.

Üstte bahsettiğimiz ilk altının dışında Kush Maini yedinci olarak ilk yarışında puanla tanıştı. Enzo Fittipaldi sekizinci, geçen yıl Abu Dhabi'de ilk yarışına çıkan Zane Maloney dokuzuncu, seriye dönüş yapan Juan Manuel Correa ise 10. oldu.

Leclerc tüm şanssızlığının ardından iyi bir yükselişle 12. olurken şampiyonluk adaylarından Jack Doohan stratejisi tutmayınca 11. sırayla yetindi.

F2 Bahreyn - Sprint Yarışı Sonuç Tablosu