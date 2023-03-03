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FIA F2 / Bahreyn Antrenman raporu

F2 Bahreyn: Antrenmanların lideri Pourchaire

Bahreyn'de gerçekleştirilecek Formula 2 yarışı öncesinde antrenman seansını Theo Pourchaire ilk sırada tamamladı.

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F2 Bahreyn: Antrenmanların lideri Pourchaire
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Formula 2'de yeni sezon, tıpkı Formula 1 gibi bu hafta sonu başlıyor. Sürücüler yeni sezona bugün gerçekleştirilen antrenman seansıyla başladılar.

Yeni sezonda Red Bull tarafından desteklenen Enzo Fittipaldi, Rodin Carlin ile seans başladıktan kısa bir süre sonra yolda kaldı ve seansın ilk kırmızı bayrağına sebep oldu.

Aracın kaldırılmasının ardından seans tekrar başlarken, Theo Pourchaire 1:45.264 ile liderliğe yükseldi.

Seansın bitimine kısa bir süre kala Ralph Boschung, pit yolunun çıkışında durdu ve günün ikinci kırmızı bayrağına neden oldu.

Seans sonrasında tekrar başlamadı ve Pourchaire en hızlı isim oldu.

Son F3 şampiyonu Victor Martins, takım arkadaşının 0.055 saniye gerisinde ikinci olurken, Arthur Leclerc 0.099 saniye geride üçüncü oldu.

Frederik Vesti'nin dördüncü olduğu seansta, Ayumu Iwasa beşinci ve Zane Maloney altıncı oldu.

İlk onu Ralph Boschung, Dennis Hauger, Richard Verschoor ve Kush Maini tamamladı.

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