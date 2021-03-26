F2 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Drugovich

Formula 2'de heyecan, bugün Bahreyn'de gerçekleştirilen antrenman seansıyla beraber başladı.

45 dakikalık antrenman seansı başlar başlamaz tüm sürücüler piste çıktı ve yeni sezonun ilk yarışları için hazırlanmaya başladı.

Sıcak şartlarda pistin çeşitli bölümlerinde pist dışına taşan isimler vardı ancak herhangi bir olay yaşanmadı veya kırmızı bayrak çıkmadı.

Başlangıçta tur zamanları yavaş olsa da, bu yıl UNI Virtuosi adına yarışan Felipe Drugovich 1:45.340 yaparak liderliği almayı başardı.

Sonrasında bu dereceyi geçebilen bir isim çıkmadı ve Brezilyalı sürücü seansın en hızlı ismi oldu.

Carlin'in yeni sürücüsü Dan Ticktum, Drugovich'in en yakın rakibiydi ve 0.141 saniye geride üçüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.

Hitech Grand Prix ile seriye katılan Red Bull destekli Liam Lawson, iyi bir başlangıç yaparak seansı 0.288 saniye geride üçüncü sırada tamamladı.

Bu yıl DAMS ekibi adına yarışan Ferrari'nin genç yeteneği Marcus Armstrong, 0.311 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaparken, Prema Powerteam'den Robert Shwartzman 0.326 saniye geride beşinci oldu.

MP Motorsport'un çaylak sünücüsü Lirim Zendeli'nin altıncı olduğu seansta Jüri Vips yedinci, Jehan Daruvala sekizinci ve Bent Viscaal dokuzuncu oldu.

İlk onu son F3 şampiyonu Oscar Piastri tamamladı.

Seans içerisinde en çok tur atan isim 19 turla Matteo Nannini olurken, en yavaş isim 3.5 saniye geride kalan Alessio Deledda oldu. Bunun dışındaki 21 isim 2 saniye içinde dizildi.

Hatta ilk 20 isim sadece 1.4 saniye içindeydi.

Seans sonucu: