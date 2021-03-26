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FIA F2 / Bahrain / Antrenman raporu

F2 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Drugovich

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, Editör

Bahreyn'de gerçekleştirilen Formula 2 antrenman turlarının en hızlı ismi UNI Virtuosi sürücüsü Felipe Drugovich oldu.

F2 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Drugovich

Formula 2'de heyecan, bugün Bahreyn'de gerçekleştirilen antrenman seansıyla beraber başladı.

45 dakikalık antrenman seansı başlar başlamaz tüm sürücüler piste çıktı ve yeni sezonun ilk yarışları için hazırlanmaya başladı.

Sıcak şartlarda pistin çeşitli bölümlerinde pist dışına taşan isimler vardı ancak herhangi bir olay yaşanmadı veya kırmızı bayrak çıkmadı.

Başlangıçta tur zamanları yavaş olsa da, bu yıl UNI Virtuosi adına yarışan Felipe Drugovich 1:45.340 yaparak liderliği almayı başardı.

Sonrasında bu dereceyi geçebilen bir isim çıkmadı ve Brezilyalı sürücü seansın en hızlı ismi oldu.

Carlin'in yeni sürücüsü Dan Ticktum, Drugovich'in en yakın rakibiydi ve 0.141 saniye geride üçüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.

Hitech Grand Prix ile seriye katılan Red Bull destekli Liam Lawson, iyi bir başlangıç yaparak seansı 0.288 saniye geride üçüncü sırada tamamladı.

Bu yıl DAMS ekibi adına yarışan Ferrari'nin genç yeteneği Marcus Armstrong, 0.311 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaparken, Prema Powerteam'den Robert Shwartzman 0.326 saniye geride beşinci oldu.

MP Motorsport'un çaylak sünücüsü Lirim Zendeli'nin altıncı olduğu seansta Jüri Vips yedinci, Jehan Daruvala sekizinci ve Bent Viscaal dokuzuncu oldu.

İlk onu son F3 şampiyonu Oscar Piastri tamamladı.

Seans içerisinde en çok tur atan isim 19 turla Matteo Nannini olurken, en yavaş isim 3.5 saniye geride kalan Alessio Deledda oldu. Bunun dışındaki 21 isim 2 saniye içinde dizildi.

Hatta ilk 20 isim sadece 1.4 saniye içindeydi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom RUSSIAN TIME 16 1'45.340  
2 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 14 1'45.481 0.141
3 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 15 1'45.628 0.288
4 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 16 1'45.651 0.311
5 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 13 1'45.666 0.326
6 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 16 1'45.734 0.394
7 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 14 1'45.762 0.422
8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 15 1'45.763 0.423
9 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 15 1'45.838 0.498
10 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 14 1'46.077 0.737
11 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 15 1'46.149 0.809
12 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 14 1'46.195 0.855
13 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 16 1'46.207 0.867
14 Israel Roy Nissany France DAMS 16 1'46.225 0.885
15 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 16 1'46.237 0.897
16 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 14 1'46.387 1.047
17 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 15 1'46.585 1.245
18 Brazil Gianluca Petecof Spain Campos Racing 18 1'46.597 1.257
19 Japan Marino Sato Italy Trident 15 1'46.718 1.378
20 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 17 1'46.788 1.448
21 Italy Matteo Nannini HWA Racelab 19 1'47.400 2.060
22 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 18 1'48.888 3.548
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Seri FIA F2
Etkinlik Bahrain
Editör Kemal Şengül

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