F2 Bahreyn: Antrenman seanslarının en hızlısı Drugovich

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Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın mücadele edeceği Formula 2 Şampiyonası'nda sezon, bugün Bahreyn'de gerçekleştirilen antrenman seanslarıyla başladı.

45 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman seansında sürücülerin çoğunluğu ilk 15 dakikada sadece bir tur atmayı tercih ettiler.

Sonrasında pist yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Jake Hughes ilk 20 dakikanın ardından 1:45.294'lük turuyla liderdi. Hughes daha sonra derecesini geliştirerek 1:45.244'e çekti.

Son 15 dakikada dereceler iyice gelişmeye başladı ve liderlik birkaç kez el değişti. Jehan Daruvala'nın 1:44.838'lik turu, bir süre zirvede kaldı.

Fakat MP Motorsport sürücüleri son 10 dakikalık bölümde daha iyi turlarla geldiler ve ilk iki sırayı aldılar. Felipe Drugovich'in turu, seansın kalan kısmında zirvedeki yerini korudu ve Drugovich böylece ilk seansı lider tamamlayan isim oldu.

Roy Nissany seansı kinci sırada tamamlayacak gibi görünüyordu fakat son anlarda Ayumu Iwasa sahneye çıktı ve ikinciliği takım arkadaşından aldı.

Sonuç olarak Iwasa ikinci ve Nissany üçüncü oldu.

Clement Novalak dördüncü en iyi zamanı yaparken. Marcus Armstrong güçlü göründüğü seansta beşinci, son bölümde derecesini geliştiremeyen Daruvala altıncı ve Liam Lawson yedinci oldu.

İlk onu Logan Sargeant, Oliver Caldwell ve Jake Hughes tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Formula 2 hafta sonuna hazırlanırken, aracı tanımaya devam etti ve ilk seansı 22. bitirdi.

Buna karşılık seansın en çok tur atan isimlerinden birisi oldu.

Seans sonucu: