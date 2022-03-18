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FIA F2 / Bahreyn Antrenman raporu

F2 Bahreyn: Antrenman seanslarının en hızlısı Drugovich

Bahreyn'de gerçekleştirilen Formula 2 antrenman seansında en hızlı zaman Felipe Drugovich'ten geldi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Bahreyn: Antrenman seanslarının en hızlısı Drugovich
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Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın mücadele edeceği Formula 2 Şampiyonası'nda sezon, bugün Bahreyn'de gerçekleştirilen antrenman seanslarıyla başladı.

45 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman seansında sürücülerin çoğunluğu ilk 15 dakikada sadece bir tur atmayı tercih ettiler.

Sonrasında pist yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Jake Hughes ilk 20 dakikanın ardından 1:45.294'lük turuyla liderdi. Hughes daha sonra derecesini geliştirerek 1:45.244'e çekti.

Son 15 dakikada dereceler iyice gelişmeye başladı ve liderlik birkaç kez el değişti. Jehan Daruvala'nın 1:44.838'lik turu, bir süre zirvede kaldı.

Fakat MP Motorsport sürücüleri son 10 dakikalık bölümde daha iyi turlarla geldiler ve ilk iki sırayı aldılar. Felipe Drugovich'in turu, seansın kalan kısmında zirvedeki yerini korudu ve Drugovich böylece ilk seansı lider tamamlayan isim oldu.

Roy Nissany seansı kinci sırada tamamlayacak gibi görünüyordu fakat son anlarda Ayumu Iwasa sahneye çıktı ve ikinciliği takım arkadaşından aldı.

Sonuç olarak Iwasa ikinci ve Nissany üçüncü oldu.

Clement Novalak dördüncü en iyi zamanı yaparken. Marcus Armstrong güçlü göründüğü seansta beşinci, son bölümde derecesini geliştiremeyen Daruvala altıncı ve Liam Lawson yedinci oldu.

İlk onu Logan Sargeant, Oliver Caldwell ve Jake Hughes tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Formula 2 hafta sonuna hazırlanırken, aracı tanımaya devam etti ve ilk seansı 22. bitirdi.

Buna karşılık seansın en çok tur atan isimlerinden birisi oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 17 1'44.484  
2 Ayumu Iwasa Japan Nissan e.dams 15 1'44.679 0.195
3 Israel Roy Nissany Japan Nissan e.dams 13 1'44.754 0.270
4 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 19 1'44.769 0.285
5 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 12 1'44.833 0.349
6 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 11 1'44.838 0.354
7 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 15 1'44.886 0.402
8 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 13 1'45.112 0.628
9 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 14 1'45.241 0.757
10 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 15 1'45.244 0.760
11 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 11 1'45.370 0.886
12 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 14 1'45.414 0.930
13 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 12 1'45.476 0.992
14 Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 14 1'45.548 1.064
15 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 15 1'45.845 1.361
16 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 14 1'46.047 1.563
17 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 14 1'46.200 1.716
18 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 17 1'46.224 1.740
19 Australia Calan Williams Italy Trident 15 1'46.393 1.909
20 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 13 1'46.750 2.266
21 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 17 1'46.842 2.358
22 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 16 1'47.905 3.421
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