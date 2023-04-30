F2 Azerbaycan: Bearman ana yarışta da galibiyete ulaştı!

İyi bir yarış geçiren ve sadece üçüncü turda kısa bir süreliğine Theo Pourchaire'e geçilen Bearman, sadece bir tur sonra yerini geri aldı ve bir daha arkasına bakmadan zafere ulaştı.

Maranello'nun yeni umudu böylece hafta sonunu iki galibiyet ve bir pole pozisyonuyla kapatarak büyük bir başarıya imza attı.

Yeni takımı Rodin Carlin ile ilk kez podyuma çıkan Enzo Fittipaldi ikinci, son beş tur Fittipaldi'ye geçirdikten sonra podyumu elinde tutmak için çok zorlayan Theo Pourchaire ise üçüncü oldu.

Pourchaire, şampiyona lideri Ayumu Iwasa'nın iki yarıştan da puan alamamasının ardından yeniden şampiyona liderliğine yükselmeyi de başardı.

Yarış özeti

Alışılmadık derecede sakin geçen uzun mesafe yarışında ilk turda sıralama hemen hemen aynı kalırken, tek büyük hareket Victor Martins'den geldi: son Formula 3 şampiyonu tam üç sıra kazanmayı başararak beşinciliğe yükseldi.

Yarışa üçüncü başlayan Pourchaire, ikinci turda DRS yardımıyla Fittipaldi'yi, sadece bir tur sonra ise ilk virajda Bearman'ı geride bırakarak liderliği aldı.

Ancak bu durum uzun sürmedi, nitekim Bearman bir sonraki turda Pourchaire'in hamlesini tekrarlayarak liderliği geri aldı.

Pit stoplar altıncı turda Frederik Vesti'nin pite dalmasıyla başladı, bu sırada Bearman-Pourchaire farkı bir saniyenin üstüne kadar çıkmıştı.

Lider ikili sekizinci turda pite girdi, Bearman rahat bir pitin ardından liderliğini korumayı başardı

Enzo Fittipaldi,Rodin Carlin Photo by: Formula Motorsport Ltd

Onuncu turda Brad Benavides 14. virajı alamayarak kaçış alanına çıktı, aracı döndürmeye çalışırken ise ciddi bir hata yaparak bariyerlere gömüldü -bu, kendisi için yarışın sona ermesi anlamına geliyordu!

Kaza nedeniyle bir turluğuna Sanal Güvenlik Aracı periyodu gördük, aracın çekilmesinin ardından yarış tam gaz devam etti.

12. tura gelindiğinde iki pilot hariç herkes pite gelmişti: Isack Hadjar ve Ayumu Iwasa. Bu iki isim, son beş tura kadar lastik korumayı başaracaklardı.

14. turda Richard Verschoor'u geçmeye çalışan Jehan Daruvala aracın kontrolünü kaybetti ve ilk virajdaki kaçış alanına çıktı. Piste dönerken Zane Maloney'nin önünü kesen Daruvala, piste güvensiz geri döndüğü için 10 saniye zaman cezası aldı.

Yarışın son bölümünde Pourchaire ile farkı kapatan Fittipaldi, damalı bayrağa beş tur kala rakibini geçmeyi ve ikinciliği geri almayı başardı. Bu sırada önce Hadjar, sonra da Iwasa pite girerek ön tarafı boşalttılar ve ilk üç sırayı sahiplerine teslim ettiler.

Mücadelenin kalanında bir aksiyon olmadı, böylece Bearman sakin bir ana yarış galibiyeti elde ederek şampiyonada dördüncülüğe kadar tırmandı.

Martins az farkla dördüncü olurken, Frederik Vesti beşinci, istikrarlı hafta sonlarına bir yenisini ekleyen çaylak Kush Maini altıncı oldu.

İlk onu Dennis Hauger, geç pit taktiği işe yarayan ve en hızlı turu da elde eden Isack Hadjar, Richard Verschoor ve Jak Crawford tamamladı.