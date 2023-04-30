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FIA F2 / Bakü Yarış raporu

F2 Azerbaycan: Bearman ana yarışta da galibiyete ulaştı!

Ferrari'nin genç pilot Oliver Bearman, Bakü'deki ana yarışı da kazanmayı ve hafta sonunu ikide iki yaparak kapatmayı başardı.

Megan White
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F2 Azerbaycan: Bearman ana yarışta da galibiyete ulaştı!

İyi bir yarış geçiren ve sadece üçüncü turda kısa bir süreliğine Theo Pourchaire'e geçilen Bearman, sadece bir tur sonra yerini geri aldı ve bir daha arkasına bakmadan zafere ulaştı. 

Maranello'nun yeni umudu böylece hafta sonunu iki galibiyet ve bir pole pozisyonuyla kapatarak büyük bir başarıya imza attı.

Yeni takımı Rodin Carlin ile ilk kez podyuma çıkan Enzo Fittipaldi ikinci, son beş tur Fittipaldi'ye geçirdikten sonra podyumu elinde tutmak için çok zorlayan Theo Pourchaire ise üçüncü oldu.

Pourchaire, şampiyona lideri Ayumu Iwasa'nın iki yarıştan da puan alamamasının ardından yeniden şampiyona liderliğine yükselmeyi de başardı.

 

Yarış özeti

Alışılmadık derecede sakin geçen uzun mesafe yarışında ilk turda sıralama hemen hemen aynı kalırken, tek büyük hareket Victor Martins'den geldi: son Formula 3 şampiyonu tam üç sıra kazanmayı başararak beşinciliğe yükseldi.

Yarışa üçüncü başlayan Pourchaire, ikinci turda DRS yardımıyla Fittipaldi'yi, sadece bir tur sonra ise ilk virajda Bearman'ı geride bırakarak liderliği aldı. 

Ancak bu durum uzun sürmedi, nitekim Bearman bir sonraki turda Pourchaire'in hamlesini tekrarlayarak liderliği geri aldı.

Pit stoplar altıncı turda Frederik Vesti'nin pite dalmasıyla başladı, bu sırada Bearman-Pourchaire farkı bir saniyenin üstüne kadar çıkmıştı. 

Lider ikili sekizinci turda pite girdi, Bearman rahat bir pitin ardından liderliğini korumayı başardı

Enzo Fittipaldi,Rodin Carlin

Enzo Fittipaldi,Rodin Carlin

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Onuncu turda Brad Benavides 14. virajı alamayarak kaçış alanına çıktı, aracı döndürmeye çalışırken ise ciddi bir hata yaparak bariyerlere gömüldü -bu, kendisi için yarışın sona ermesi anlamına geliyordu!

Kaza nedeniyle bir turluğuna Sanal Güvenlik Aracı periyodu gördük, aracın çekilmesinin ardından yarış tam gaz devam etti.

12. tura gelindiğinde iki pilot hariç herkes pite gelmişti: Isack Hadjar ve Ayumu Iwasa. Bu iki isim, son beş tura kadar lastik korumayı başaracaklardı.

14. turda Richard Verschoor'u geçmeye çalışan Jehan Daruvala aracın kontrolünü kaybetti ve ilk virajdaki kaçış alanına çıktı. Piste dönerken Zane Maloney'nin önünü kesen Daruvala, piste güvensiz geri döndüğü için 10 saniye zaman cezası aldı.

Yarışın son bölümünde Pourchaire ile farkı kapatan Fittipaldi, damalı bayrağa beş tur kala rakibini geçmeyi ve ikinciliği geri almayı başardı. Bu sırada önce Hadjar, sonra da Iwasa pite girerek ön tarafı boşalttılar ve ilk üç sırayı sahiplerine teslim ettiler.

Mücadelenin kalanında bir aksiyon olmadı, böylece Bearman sakin bir ana yarış galibiyeti elde ederek şampiyonada dördüncülüğe kadar tırmandı.

Martins az farkla dördüncü olurken, Frederik Vesti beşinci, istikrarlı hafta sonlarına bir yenisini ekleyen çaylak Kush Maini altıncı oldu.

İlk onu Dennis Hauger, geç pit taktiği işe yarayan ve en hızlı turu da elde eden Isack Hadjar, Richard Verschoor ve Jak Crawford tamamladı. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 United Kingdom Oliver Bearman
Italy Prema Powerteam 29 57'23.163 181.907 25
2 Brazil Enzo Fittipaldi
Rodin Carlin 29 57'25.478 2.315 2.315 181.785 18
3 France Théo Pourchaire
France ART Grand Prix 29 57'25.770 2.607 0.292 181.770 15
4 France Victor Martins
France ART Grand Prix 29 57'26.974 3.811 1.204 181.706 12
5 Denmark Frederik Vesti
Italy Prema Powerteam 29 57'38.386 15.223 11.412 181.107 10
6 India Kush Maini
Spain Campos Racing 29 57'38.955 15.792 0.569 181.077 8
7 Norway Dennis Hauger
Netherlands MP Motorsport 29 57'40.464 17.301 1.509 180.998 6
8 France Isack Hadjar
Hitech Pulse-Eight 29 57'42.739 19.576 2.275 180.879 4
9 Netherlands Richard Verschoor
Netherlands Van Amersfoort Racing 29 57'50.032 26.869 7.293 180.499 2
10 United States Jak Crawford
Hitech Pulse-Eight 29 57'50.704 27.541 0.672 180.464 1
11 Monaco Arthur Leclerc
France DAMS 29 57'52.858 29.695 2.154 180.352
12 Barbados Zane Maloney
Rodin Carlin 29 57'53.553 30.390 0.695 180.316
13 Japan Ayumu Iwasa
France DAMS 29 57'55.969 32.806 2.416 180.191
14 United States Juan Correa
Netherlands Van Amersfoort Racing 29 58'02.255 39.092 6.286 179.865
15 India Jehan Daruvala
Netherlands MP Motorsport 29 58'02.406 39.243 0.151 179.858
16 Australia Jack Doohan
Invicta Virtuosi Racing 29 58'03.170 40.007 0.764 179.818
17 France Clement Novalak
Italy Trident 29 58'03.180 40.017 0.010 179.818
18 Czech Republic Roman Staněk
Italy Trident 29 58'05.186 42.023 2.006 179.714
19 Israel Roy Nissany
PHM Racing by Charouz 29 58'16.365 53.202 11.179 179.139
20 Belgium Amaury Cordeel
Invicta Virtuosi Racing 29 58'21.021 57.858 4.656 178.901
21 Switzerland Ralph Boschung
Spain Campos Racing 29 58'24.430 1'01.267 3.409 178.727
United States Brad Benavides
PHM Racing by Charouz 8 21 laps
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