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F2 Avusturya sprint yarışı: Crawford serideki ilk galibiyetine ulaştı

Avusturya'daki sprint yarışı nispeten sıkıntısız geçti, pole pozisyonundan başlayan Red Bull akademi sürücüsü Jak Crawford F2 kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı.

Altay Gök
Ekleyen:
Jak Crawford, Hitech Pulse-Eight

Formula 1 sprint sıralamalarının ardından başlayan yağmur, starttan yaklaşık 15-20 dakika önce durdu ve pist hızlıca kurumaya başladı.

Yine de birçok sürücü yarışa başlamak için geçiş lastiklerini tercih etti ve düşük yol tutuşunun getireceği risklerden kaçınmaya çalıştı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jak Crawford ve ikinci sıradaki Jehan Daruvala iyi start alamadılar, Arthur Leclerc liderliğe yükselirken, onu Theo Pourchaire ve altı sıra kazanan Frederik Vesti takip etti.

İlk turda Güvenlik Aracı piste girdi, bu da aralarında Pourchaire, Daruvala ve Vesti'nin de bulunduğu birkaç ismin risk alarak kuru zemin lastiğine yönelmesine yol açtı.

Daruvala pitten çıktıktan sadece birkaç viraj sonra lastikleri ısıtamayarak spin attı ve çakıl havuzuna saplanarak yarışa veda etti.

Yarışın lideri Arthur Leclerc de birkaç tur sonra pite yöneldi, bu da Crawford'un yeniden liderliğe yükselmesi anlamına geliyordu, ikinci sırada Richard Verschoor, üçüncü sırada Juan Manuel Correa yer almaktaydı.

Verschoor kısa bir süre sonra spin attı ve aracın arka tarafına hasar vererek yarışa veda eden ikinci isim oldu.

Yarışın hikayesini pite girmeyen isimler yazdı desek yeridir, nitekim Jak Crawford arkasındakilerin baskısına direnerek damalı bayrağa lider ulaşmayı ve sprint yarışını kazanarak serideki ilk galibiyetini almayı başardı!

Victor Martins bir virajda üç kişiyi de geçmesi dahil olmak üzere mükemmel geçişler yaptığı yarışı ikinci tamamlarken, podyumun son basamağında Clement Novalak yer aldı.

21. başlayan Isack Hadjar yarışı dördüncü tamamlayarak göz doldururken, Juan Manuel Correa beşinci, Roman Stanek altıncı sıradaydı.

Pite giren isimlerin en hızlısı Dennis Hauger son turda Jack Doohan'ı geçerek yedinciliğe tırmanırken, Oliver Bearman dokuzuncu, şampiyona lideri Frederik Vesti onuncu oldu.

Leclerc ancak 15. olabilirken, kötü yarışlara son veremeyen Theo Pourchaire 16. sırada yer aldı.

 

 

Sıra Sürücü Takım Zaman Ara
1 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight    
2 France Victor Martins France ART Grand Prix 2.2  
3 France Clement Novalak Italy Trident 3.9  
4 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 4.3  
5 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 9.5  
6 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 10.1  
7 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 10.6  
8 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 11.4  
9 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 12.4  
10 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 12.9  
11 Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 13.5  
12 India Kush Maini Spain Campos Racing 16.4  
13 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 17.7  
14 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 19.0  
15 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 20.6  
16 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 22.0  
17 Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 22.2  
18 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 26.8  
19 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 1'01.4  
20 Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 10 laps  
21 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing 23 laps  
22 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport    
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