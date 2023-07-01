F2 Avusturya sprint yarışı: Crawford serideki ilk galibiyetine ulaştı
Avusturya'daki sprint yarışı nispeten sıkıntısız geçti, pole pozisyonundan başlayan Red Bull akademi sürücüsü Jak Crawford F2 kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı.
Formula 1 sprint sıralamalarının ardından başlayan yağmur, starttan yaklaşık 15-20 dakika önce durdu ve pist hızlıca kurumaya başladı.
Yine de birçok sürücü yarışa başlamak için geçiş lastiklerini tercih etti ve düşük yol tutuşunun getireceği risklerden kaçınmaya çalıştı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jak Crawford ve ikinci sıradaki Jehan Daruvala iyi start alamadılar, Arthur Leclerc liderliğe yükselirken, onu Theo Pourchaire ve altı sıra kazanan Frederik Vesti takip etti.
İlk turda Güvenlik Aracı piste girdi, bu da aralarında Pourchaire, Daruvala ve Vesti'nin de bulunduğu birkaç ismin risk alarak kuru zemin lastiğine yönelmesine yol açtı.
Daruvala pitten çıktıktan sadece birkaç viraj sonra lastikleri ısıtamayarak spin attı ve çakıl havuzuna saplanarak yarışa veda etti.
Yarışın lideri Arthur Leclerc de birkaç tur sonra pite yöneldi, bu da Crawford'un yeniden liderliğe yükselmesi anlamına geliyordu, ikinci sırada Richard Verschoor, üçüncü sırada Juan Manuel Correa yer almaktaydı.
Verschoor kısa bir süre sonra spin attı ve aracın arka tarafına hasar vererek yarışa veda eden ikinci isim oldu.
Yarışın hikayesini pite girmeyen isimler yazdı desek yeridir, nitekim Jak Crawford arkasındakilerin baskısına direnerek damalı bayrağa lider ulaşmayı ve sprint yarışını kazanarak serideki ilk galibiyetini almayı başardı!
Victor Martins bir virajda üç kişiyi de geçmesi dahil olmak üzere mükemmel geçişler yaptığı yarışı ikinci tamamlarken, podyumun son basamağında Clement Novalak yer aldı.
21. başlayan Isack Hadjar yarışı dördüncü tamamlayarak göz doldururken, Juan Manuel Correa beşinci, Roman Stanek altıncı sıradaydı.
Pite giren isimlerin en hızlısı Dennis Hauger son turda Jack Doohan'ı geçerek yedinciliğe tırmanırken, Oliver Bearman dokuzuncu, şampiyona lideri Frederik Vesti onuncu oldu.
Leclerc ancak 15. olabilirken, kötü yarışlara son veremeyen Theo Pourchaire 16. sırada yer aldı.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Ara
|1
|Jak Crawford
|Hitech Pulse-Eight
|2
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|2.2
|3
|Clement Novalak
|Trident
|3.9
|4
|Isack Hadjar
|Hitech Pulse-Eight
|4.3
|5
|Juan Correa
|Van Amersfoort Racing
|9.5
|6
|Roman Staněk
|Trident
|10.1
|7
|Dennis Hauger
|MP Motorsport
|10.6
|8
|Jack Doohan
|Invicta Virtuosi Racing
|11.4
|9
|Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|12.4
|10
|Frederik Vesti
|Prema Powerteam
|12.9
|11
|Roy Nissany
|PHM Racing by Charouz
|13.5
|12
|Kush Maini
|Campos Racing
|16.4
|13
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|17.7
|14
|Brad Benavides
|PHM Racing by Charouz
|19.0
|15
|Arthur Leclerc
|DAMS
|20.6
|16
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|22.0
|17
|Amaury Cordeel
|Invicta Virtuosi Racing
|22.2
|18
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|26.8
|19
|Zane Maloney
|Rodin Carlin
|1'01.4
|20
|Enzo Fittipaldi
|Rodin Carlin
|10 laps
|21
|Richard Verschoor
|Van Amersfoort Racing
|23 laps
|22
|Jehan Daruvala
|MP Motorsport
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