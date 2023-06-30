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F2 Avusturya sıralama turları: Martins pole pozisyonunda, Vesti ikinci

Tıpkı F3'teki gibi F2'de de pist sınırları sıralama turlarına damga vurdu, herkesin bir ihlalden kaçınmaya çalıştığı sıralama turlarının lideriyse Victor Martins.

Altay Gök
Ekleyen:
Victor Martins, ART Grand Prix

F3 sıralamalarında olduğu gibi, F2 sıralamalarına da pist sınırları damga vurdu, birçok pilot sınırları aşmamak için ciddi çaba sarf etti.

Sıralama turlarının başarılı isimlerinden Martins henüz ilk turda liderliği aldı, onu Amaury Cordeel, şampiyona lideri Frederik Vesti, antrenmanlarda sorun yaşayan Theo Pourchaire ve Jack Doohan takip etti.

Dereceler son turlarda da gelişti ancak ön grup üç aşağı beş yukarı aynı kaldı.

Bu dakikaların olaylı ismi Jehan Daruvala, çakıl havuzuna çıkmasının ardından piste nispeten tehlikeli şekilde dönerek Enzo Fittipaldi'nin turunu iptal etmesine sebep oldu.

Fittipaldi son turunda da üçüncü virajda blokajda kalarak derecesini geliştiremedi.

Son turlarda zirvede bir değişiklik olmadı, böylece Martins bu sezon bir kez daha pole pozisyonuna uzandı. Vesti ikinci olurken, ilk üçü Pourchaire tamamladı.

Sezonun sürpriz ismi Kush Maini iyi bir turla dördüncü olurken, Doohan beş, Fittipaldi altı, Cordeel yedinci sırada yer aldı.

İlk onu Arthur Leclerc, Jehan Daruvala ve Jak Crawford tamamladı, Crawford böylece sprint yarışına pole pozisyonundan başlama hakkını kazandı.

 

F2 Avusturya sıralama turları - Sonuç tablosu

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 France Victor Martins France ART Grand Prix 1'14.643  
2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 1'14.782 0.139
3 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'14.813 0.170
4 India Kush Maini Spain Campos Racing 1'14.858 0.215
5 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 1'14.860 0.217
6 Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 1'14.953 0.310
7 Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 1'14.987 0.344
8 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 1'15.017 0.374
9 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 1'15.085 0.442
10 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 1'15.087 0.444
11 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing 1'15.128 0.485
12 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 1'15.203 0.560
13 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 1'15.237 0.594
14 Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 1'15.244 0.601
15 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 1'15.374 0.731
16 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 1'15.469 0.826
17 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 1'15.502 0.859
18 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 1'15.650 1.007
19 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 1'15.690 1.047
20 France Clement Novalak Italy Trident 1'15.702 1.059
21 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 1'15.808 1.165
22 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 1'15.828 1.185
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