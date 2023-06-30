F2 Avusturya sıralama turları: Martins pole pozisyonunda, Vesti ikinci
Tıpkı F3'teki gibi F2'de de pist sınırları sıralama turlarına damga vurdu, herkesin bir ihlalden kaçınmaya çalıştığı sıralama turlarının lideriyse Victor Martins.
F3 sıralamalarında olduğu gibi, F2 sıralamalarına da pist sınırları damga vurdu, birçok pilot sınırları aşmamak için ciddi çaba sarf etti.
Sıralama turlarının başarılı isimlerinden Martins henüz ilk turda liderliği aldı, onu Amaury Cordeel, şampiyona lideri Frederik Vesti, antrenmanlarda sorun yaşayan Theo Pourchaire ve Jack Doohan takip etti.
Dereceler son turlarda da gelişti ancak ön grup üç aşağı beş yukarı aynı kaldı.
Bu dakikaların olaylı ismi Jehan Daruvala, çakıl havuzuna çıkmasının ardından piste nispeten tehlikeli şekilde dönerek Enzo Fittipaldi'nin turunu iptal etmesine sebep oldu.
Fittipaldi son turunda da üçüncü virajda blokajda kalarak derecesini geliştiremedi.
Son turlarda zirvede bir değişiklik olmadı, böylece Martins bu sezon bir kez daha pole pozisyonuna uzandı. Vesti ikinci olurken, ilk üçü Pourchaire tamamladı.
Sezonun sürpriz ismi Kush Maini iyi bir turla dördüncü olurken, Doohan beş, Fittipaldi altı, Cordeel yedinci sırada yer aldı.
İlk onu Arthur Leclerc, Jehan Daruvala ve Jak Crawford tamamladı, Crawford böylece sprint yarışına pole pozisyonundan başlama hakkını kazandı.
F2 Avusturya sıralama turları - Sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Fark
|1
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|1'14.643
|2
|Frederik Vesti
|Prema Powerteam
|1'14.782
|0.139
|3
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1'14.813
|0.170
|4
|Kush Maini
|Campos Racing
|1'14.858
|0.215
|5
|Jack Doohan
|Invicta Virtuosi Racing
|1'14.860
|0.217
|6
|Enzo Fittipaldi
|Rodin Carlin
|1'14.953
|0.310
|7
|Amaury Cordeel
|Invicta Virtuosi Racing
|1'14.987
|0.344
|8
|Arthur Leclerc
|DAMS
|1'15.017
|0.374
|9
|Jehan Daruvala
|MP Motorsport
|1'15.085
|0.442
|10
|Jak Crawford
|Hitech Pulse-Eight
|1'15.087
|0.444
|11
|Richard Verschoor
|Van Amersfoort Racing
|1'15.128
|0.485
|12
|Juan Correa
|Van Amersfoort Racing
|1'15.203
|0.560
|13
|Dennis Hauger
|MP Motorsport
|1'15.237
|0.594
|14
|Roy Nissany
|PHM Racing by Charouz
|1'15.244
|0.601
|15
|Zane Maloney
|Rodin Carlin
|1'15.374
|0.731
|16
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|1'15.469
|0.826
|17
|Roman Staněk
|Trident
|1'15.502
|0.859
|18
|Brad Benavides
|PHM Racing by Charouz
|1'15.650
|1.007
|19
|Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|1'15.690
|1.047
|20
|Clement Novalak
|Trident
|1'15.702
|1.059
|21
|Isack Hadjar
|Hitech Pulse-Eight
|1'15.808
|1.165
|22
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1'15.828
|1.185
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