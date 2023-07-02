F2 Avusturya ana yarış: Güvenlik Aracı ortalığı karıştırdı, Verschoor kazandı

Ana yarışa pole pozisyonundan başlayan Victor Martins iyi bir start alamadı ve henüz ilk virajda Frederik Vesti ile Theo Pourchaire'e geçildi. Kısa bir süre sonra Jack Doohan'da Martins'i avladı ve ilk üç Vesti-Pourchaire-Doohan şeklinde oluştu.

Pit stoplar başladığında lider grup normal aralıkta erkenden pite girmeyi tercih etti, Ayumu Iwasa, Enzo Fittipaldi, Richard Verschoor gibi alternatif stratejileri seven isimler ile gerilerden başlayan Oliver Bearman ise dışarıda kalarak Güvenlik Aracı kovalamaya başladı.

Beklenen fırsat 27. tur civarı geldi, nitekim DAMS ekibi Arthur Leclerc'in sağ arka lastiğini tam takamadı ve ikinci sektör girişinde lastiği yerinden çıkan Leclerc yarışa veda etti.

Leclerc'in aracının çekilmesi için Güvenlik Aracı piste girdiğinde Richard Verschoor, Ayumu Iwasa ve Oliver Bearman hemen pite daldılar, bir tur sonra da yarışın geçici lideri Enzo Fittipaldi pite geldi.

Güvenlik Aracı çıktıktan sonra bu dörtlüden peş peşe geçişler görmeye başladık, en avantajlı isimler Verschoor ve Iwasa olurken, en hızlı isim 13. sırada piste dönen Bearman idi -kendisi iki tur içinde yedinciliğe kadar ilerlemişti!

Beşinci sıradaki Verschoor sırayla geçişlere başladı, önce Martins'i, sonra Pourchaire'i, sonra Doohan'ı, son olarak da Vesti'yi avlayarak liderliğe yükseldi!

Iwasa da kendisiyle aynı tempoda ilerleyerek aynı isimleri hemen geride bıraktı, öyle ki, bu ikili son turda liderlik mücadelesi veriyordu!

Geç pit stratejisi sayesinde damalı bayrağı ilk sırada gören Verschoor böylece sezonun ilk galibiyetine ulaşmış oldu. Iwasa 0.4 saniye farkla ikinci olurken, podyumu Güvenlik Aracı öncesi rahat bir galibiyete giden Vesti tamamladı.

Doohan zayıf aracıyla bir diğer iyi yarış çıkararak dördüncü olurken, son turların yıldızı Bearman bu grubun hemen arkasında beşinci, bir tur geç pite girerek olası bir zaferden olan Fittipaldi altıncıydı.

Pourchaire lastik koruyamayarak yedincilikle yetinirken, sprint yarışının galibi Jak Crawford sekiz, pole pozisyonundan başlayan Martins ise ancak dokuzuncu sıradaydı.

Puan alan son isimse Jehan Daruvala.