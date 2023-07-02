Kayıt Ol
Önceki / F2 Avusturya sprint yarışı: Crawford serideki ilk galibiyetine ulaştı
FIA F2 / Red Bull Ring Haberler

F2 Avusturya ana yarış: Güvenlik Aracı ortalığı karıştırdı, Verschoor kazandı

Son turların kaderini Arthur Leclerc'in yarış dışı kalması nedeniyle çıkan Güvenlik Aracı belirledi, geç pit sayesinde avantaj kazanan Richard Verschoor peş peşe geçişlerle damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu!

Altay Gök
Ekleyen:
Richard Verschoor, Van Amersfoort Racing

Ana yarışa pole pozisyonundan başlayan Victor Martins iyi bir start alamadı ve henüz ilk virajda Frederik Vesti ile Theo Pourchaire'e geçildi. Kısa bir süre sonra Jack Doohan'da Martins'i avladı ve ilk üç Vesti-Pourchaire-Doohan şeklinde oluştu.

Pit stoplar başladığında lider grup normal aralıkta erkenden pite girmeyi tercih etti, Ayumu Iwasa, Enzo Fittipaldi, Richard Verschoor gibi alternatif stratejileri seven isimler ile gerilerden başlayan Oliver Bearman ise dışarıda kalarak Güvenlik Aracı kovalamaya başladı.

Beklenen fırsat 27. tur civarı geldi, nitekim DAMS ekibi Arthur Leclerc'in sağ arka lastiğini tam takamadı ve ikinci sektör girişinde lastiği yerinden çıkan Leclerc yarışa veda etti.

Leclerc'in aracının çekilmesi için Güvenlik Aracı piste girdiğinde Richard Verschoor, Ayumu Iwasa ve Oliver Bearman hemen pite daldılar, bir tur sonra da yarışın geçici lideri Enzo Fittipaldi pite geldi.

Güvenlik Aracı çıktıktan sonra bu dörtlüden peş peşe geçişler görmeye başladık, en avantajlı isimler Verschoor ve Iwasa olurken, en hızlı isim 13. sırada piste dönen Bearman idi -kendisi iki tur içinde yedinciliğe kadar ilerlemişti!

Beşinci sıradaki Verschoor sırayla geçişlere başladı, önce Martins'i, sonra Pourchaire'i, sonra Doohan'ı, son olarak da Vesti'yi avlayarak liderliğe yükseldi!

Iwasa da kendisiyle aynı tempoda ilerleyerek aynı isimleri hemen geride bıraktı, öyle ki, bu ikili son turda liderlik mücadelesi veriyordu!

Geç pit stratejisi sayesinde damalı bayrağı ilk sırada gören Verschoor böylece sezonun ilk galibiyetine ulaşmış oldu. Iwasa 0.4 saniye farkla ikinci olurken, podyumu Güvenlik Aracı öncesi rahat bir galibiyete giden Vesti tamamladı.

Doohan zayıf aracıyla bir diğer iyi yarış çıkararak dördüncü olurken, son turların yıldızı Bearman bu grubun hemen arkasında beşinci, bir tur geç pite girerek olası bir zaferden olan Fittipaldi altıncıydı.

Pourchaire lastik koruyamayarak yedincilikle yetinirken, sprint yarışının galibi Jak Crawford sekiz, pole pozisyonundan başlayan Martins ise ancak dokuzuncu sıradaydı.

Puan alan son isimse Jehan Daruvala.

 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing    
2 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 0.4  
3 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 1.9  
4 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 2.2  
5 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 2.8  
6 Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 3.1  
7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 6.7  
8 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 7.3  
9 France Victor Martins France ART Grand Prix 7.9  
10 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 9.3  
11 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 9.5  
12 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 9.9  
13 France Clement Novalak Italy Trident 11.5  
14 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 13.0  
15 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 14.6  
16 Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 15.0  
17 Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 17.3  
18 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 17.7  
19 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 20.4  
20 India Kush Maini Spain Campos Racing 7 laps  
21 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 14 laps  
22 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 15 laps  
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

F2 Avusturya sprint yarışı: Crawford serideki ilk galibiyetine ulaştı
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Formula 1 pilotları, Van't Hoff'un vefatına yol açan sorunların çözülmesini istiyor

Formula 1 pilotları, Van't Hoff'un vefatına yol açan sorunların çözülmesini istiyor

Formula 1
Avusturya GP

Formula 1 pilotları, Van't Hoff'un vefatına yol açan sorunların çözülmesini istiyor Formula 1 pilotları, Van't Hoff'un vefatına yol açan sorunların çözülmesini istiyor

Perez: "Kolay bir hafta sonu değildi, sonuçtan memnunum"

Perez: "Kolay bir hafta sonu değildi, sonuçtan memnunum"

Formula 1
Avusturya GP

Perez: "Kolay bir hafta sonu değildi, sonuçtan memnunum" Perez: "Kolay bir hafta sonu değildi, sonuçtan memnunum"

Canlı anlatım: Avusturya GP

Canlı anlatım: Avusturya GP

Formula 1
Avusturya GP

Canlı anlatım: Avusturya GP Canlı anlatım: Avusturya GP

Son Haberler

Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu

Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu

F1 Formula 1
Avusturya GP

Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu

Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

F1 Formula 1
Avusturya GP

Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor

FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor

F1 Formula 1
Avusturya GP

FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor

NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!

NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!

NAS NASCAR Cup
Chicago Street Course

NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı! NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol