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FIA F2 / Red Bull Ring Antrenman raporu

F2 Avusturya 1. antrenman: Hughes, Pourchaire'in önünde lider

F2 Avusturya 1. antrenman seansını VAR pilotu Jake Hughes ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
F2 Avusturya 1. antrenman: Hughes, Pourchaire'in önünde lider
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Tıpkı F1'de olduğu gibi Formula 2'de de bu hafta sonu Sprint yarış formatı uygulanıyor ve bu da sıralama turlarının bugün gerçekleşeceği anlamına geliyor. 

Sıralama turları öncesinde sadece 1 adet antrenman seansı gerçekleştiriliyor. Takımlar, Kapalı Park'a girmeden ve sıralama turlarına gitmeden önce sadece bu seansta veri toplayabiliyorlar ve bu seansta toplanan veriler ışığında ayarlar yapıyorlar. Bundan dolayı da yoğun bir seans izledik. 

VAR pilotu Jake Hughes ise 1:15.038'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Theo Pourchaire ikinci sırayı alırken, onu takım arkadaşı Frederik Vesti takip etti. Marcus Armstrong en hızlı dördüncü zamanı kaydederken, Red Bull akademi pilotu Ayumu Iwasa hafta sonuna hızlı başladı ve 5. oldu. 

Diğer bir Red Bull akademi pilotu Dennis Hauger altıncı olurken, iyi bir sonuca ihtiyacı olan Amaury Cordeel 7. sırayı alarak hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptı. 

Liam Lawson 8. olurken, şampiyona lideri Felipe Drugovich 9. sıradaydı. Britanya'daki yarışın galibi Logan Sargeant ise ilk 10'u tamamladı. Temsilcimiz Cem, liderin 1.530 saniye arkasında 19. sırada yer aldı. 

Seans içerisinde Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. 

Sıralama turları 16.55'te başlayacak ve F1TV'den yayınlanacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 26 1'15.038     207.159
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 25 1'15.468 0.430 0.430 205.978
3 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 26 1'15.558 0.520 0.090 205.733
4 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 24 1'15.582 0.544 0.024 205.668
5 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 24 1'15.601 0.563 0.019 205.616
6 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 25 1'15.626 0.588 0.025 205.548
7 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 26 1'15.630 0.592 0.004 205.537
8 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 25 1'15.637 0.599 0.007 205.518
9 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 24 1'15.659 0.621 0.022 205.458
10 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 25 1'15.698 0.660 0.039 205.352
11 Israel Roy Nissany France DAMS 24 1'15.810 0.772 0.112 205.049
12 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 23 1'15.975 0.937 0.165 204.604
13 Spain Roberto Merhi Spain Campos Racing 24 1'16.043 1.005 0.068 204.421
14 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 23 1'16.055 1.017 0.012 204.388
15 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 23 1'16.301 1.263 0.246 203.729
16 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 23 1'16.315 1.277 0.014 203.692
17 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 14 1'16.506 1.468 0.191 203.184
18 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 25 1'16.528 1.490 0.022 203.125
19 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 25 1'16.568 1.530 0.040 203.019
20 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 25 1'16.659 1.621 0.091 202.778
21 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 20 1'16.793 1.755 0.134 202.424
22 Australia Calan Williams Italy Trident 3 1'28.139 13.101 11.346 176.366
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