F2 Avusturya 1. antrenman: Hughes, Pourchaire'in önünde lider

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Tıpkı F1'de olduğu gibi Formula 2'de de bu hafta sonu Sprint yarış formatı uygulanıyor ve bu da sıralama turlarının bugün gerçekleşeceği anlamına geliyor.

Sıralama turları öncesinde sadece 1 adet antrenman seansı gerçekleştiriliyor. Takımlar, Kapalı Park'a girmeden ve sıralama turlarına gitmeden önce sadece bu seansta veri toplayabiliyorlar ve bu seansta toplanan veriler ışığında ayarlar yapıyorlar. Bundan dolayı da yoğun bir seans izledik.

VAR pilotu Jake Hughes ise 1:15.038'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Theo Pourchaire ikinci sırayı alırken, onu takım arkadaşı Frederik Vesti takip etti. Marcus Armstrong en hızlı dördüncü zamanı kaydederken, Red Bull akademi pilotu Ayumu Iwasa hafta sonuna hızlı başladı ve 5. oldu.

Diğer bir Red Bull akademi pilotu Dennis Hauger altıncı olurken, iyi bir sonuca ihtiyacı olan Amaury Cordeel 7. sırayı alarak hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Liam Lawson 8. olurken, şampiyona lideri Felipe Drugovich 9. sıradaydı. Britanya'daki yarışın galibi Logan Sargeant ise ilk 10'u tamamladı. Temsilcimiz Cem, liderin 1.530 saniye arkasında 19. sırada yer aldı.

Seans içerisinde Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi spin atarak çakıl havuzuna gömüldü.

Sıralama turları 16.55'te başlayacak ve F1TV'den yayınlanacak.

Seans sonucu: