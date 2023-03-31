F2 Avustralya: Yağmurlu seansta pole pozisyonu Iwasa'nın!
Ayumu Iwasa, yağmurun ve iki kırmızı bayrağın damga vurduğu seansta güçlü bir performans sergiledi ve pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.
Yağmurlu geçen seansın başından itibaren en ciddi pole pozisyonu adaylarından biri olarak bir adım öne çıkan Iwasa, birkaç kez liderliği kaptırsa da günün sonunda 1.45.118 gibi epey hızlı bir dereceyle F2 kariyerinin üçüncü pole pozisyonunu göğüslemeyi başardı.
İkinci sırada tam 0.614 saniye gerideki Theo Pourchaire, onun sadece 0.004 saniye gerisinde ise son üç dakikaya girilirken kaza yaparak kırmızı bayraklara sebep olan Victor Martins yer alıyor.
Seans özeti
Formula 1 ikinci antrenman seansının 15. dakikasından itibaren kendini gösteren yağmur, F2 sıralama turlarına geçildiğinde daha da hızlanmıştı.
Piste ilk çıkan isim kendi evinde yarışan Jack Doohan oldu. Henüz ilk dakikada kızaklama yaşayan Doohan, radyodan pistin çok kötü olduğunu söyledi.
Doohan'ın bu mesajdan sonra bir tur atmaya dahi fırsatı olmadı, nitekim kısa süre içinde tam üç pilotun farklı olaylar yaşaması sonucu seans kırmızı bayrakla durduruldu.
İlk olarak Ollie Bearman ikinci sektör girişindeki düzlükte spin atarak hafifçe duvara temas etti ve ön kanadının kırılmasına sebep oldu. Bearman sonrasında aracını yeniden çalıştırdı ve yola devam etti.
Sıkıntı yaşayan diğer isimlerse 9. virajda spin atan Arthur Leclerc ve ön kanadına hasar veren çaylak Jak Crawford idi.
15 dakikalık bir duraklamanın ardından yağmur bir nebze azaldı ve zayıf görüş mesafesine rağmen seans yeniden başladı.
Ev sahibi Doohan 1.52.238 ile seansı açtı, kısa süre sonra Frederik Vesti dereceyi iki saniye geliştirerek liderliğin yeni sahibi oldu.
Doohan bir sonraki turunda derecesini geliştirdi, ancak liderlik koltuğunu Isack Hadjar, ikinciliğiyse Victor Martins kapmıştı.
Seansın orta noktasına gelindiğinde Iwasa kendisini gösterdi ve 1.46.376 yaparak liderliği aldı.
Dereceler seans ilerledikçe gelişmeye devam etti, 1.46'nın altına inen ilk isimse 1.45.736 ile liderliği Iwasa'dan alan Martins oldu.
Martins kısa süre sonra takım arkadaşı Pourchaire tarafından 0.004 saniye farkla geçildi, ancak Iwasa 1.45.118 yaparak ikisini de büyük farkla geride bıraktı.
Iwasa'nın turundan kısa süre sonra Martins aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve kırmızı bayraklara sebep oldu, bu sırada bitime sadece üç saniye kaldığı için seans komiserler kurulu kararıyla noktalandı.
Dördüncülük kısa F2 kariyerinin en iyi seansını geçiren Hadjar'a giderken, Zane Maloney beşinci, dağınık başladıktan sonra toparlayan Bearman altıncı sıradaydı.
Arthur Leclerc yedinci sırayı alırken, sekizinci sıra Kush Maini'ye, dokuzuncu sıra ise Crawford'a gitti.
Dennis Hauger onuncu sırada yer aldı, bu da kendisinin sprint yarışına pole pozisyonundan başlayacağı anlamına geliyor.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|1
|
Ayumu Iwasa
|DAMS
|13
|1'45.118
|180.756
|2
|
Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|12
|1'45.732
|0.614
|0.614
|179.707
|3
|
Victor Martins
|ART Grand Prix
|12
|1'45.736
|0.618
|0.004
|179.700
|4
|
Isack Hadjar
|Hitech Pulse-Eight
|13
|1'46.037
|0.919
|0.301
|179.190
|5
|
Zane Maloney
|Rodin Carlin
|13
|1'46.045
|0.927
|0.008
|179.176
|6
|
Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|12
|1'46.058
|0.940
|0.013
|179.154
|7
|
Arthur Leclerc
|DAMS
|13
|1'46.309
|1.191
|0.251
|178.731
|8
|
Kush Maini
|Campos Racing
|12
|1'46.530
|1.412
|0.221
|178.361
|9
|
Jak Crawford
|Hitech Pulse-Eight
|12
|1'46.687
|1.569
|0.157
|178.098
|10
|
Dennis Hauger
|MP Motorsport
|12
|1'46.737
|1.619
|0.050
|178.015
|11
|
Ralph Boschung
|Campos Racing
|12
|1'46.859
|1.741
|0.122
|177.811
|12
|
Jehan Daruvala
|MP Motorsport
|12
|1'46.896
|1.778
|0.037
|177.750
|13
|
Frederik Vesti
|Prema Powerteam
|12
|1'46.899
|1.781
|0.003
|177.745
|14
|
Roy Nissany
|PHM Racing by Charouz
|12
|1'47.194
|2.076
|0.295
|177.256
|15
|
Jack Doohan
|Invicta Virtuosi Racing
|13
|1'47.266
|2.148
|0.072
|177.137
|16
|
Enzo Fittipaldi
|Rodin Carlin
|13
|1'47.267
|2.149
|0.001
|177.135
|17
|
Roman Staněk
|Trident
|13
|1'47.470
|2.352
|0.203
|176.800
|18
|
Richard Verschoor
|Van Amersfoort Racing
|11
|1'47.533
|2.415
|0.063
|176.697
|19
|
Clement Novalak
|Trident
|13
|1'47.578
|2.460
|0.045
|176.623
|20
|
Juan Correa
|Van Amersfoort Racing
|12
|1'47.989
|2.871
|0.411
|175.951
|21
|
Amaury Cordeel
|Invicta Virtuosi Racing
|13
|1'48.198
|3.080
|0.209
|175.611
|22
|
Brad Benavides
|PHM Racing by Charouz
|10
|1'50.122
|5.004
|1.924
|172.543
|Tüm sonuçları görüntüle
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|1
|
Ayumu Iwasa
|DAMS
|13
|1'45.118
|180.756
|2
|
Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|12
|1'45.732
|0.614
|0.614
|179.707
|3
|
Victor Martins
|ART Grand Prix
|12
|1'45.736
|0.618
|0.004
|179.700
|4
|
Isack Hadjar
|Hitech Pulse-Eight
|13
|1'46.037
|0.919
|0.301
|179.190
|5
|
Zane Maloney
|Rodin Carlin
|13
|1'46.045
|0.927
|0.008
|179.176
|6
|
Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|12
|1'46.058
|0.940
|0.013
|179.154
|7
|
Arthur Leclerc
|DAMS
|13
|1'46.309
|1.191
|0.251
|178.731
|8
|
Kush Maini
|Campos Racing
|12
|1'46.530
|1.412
|0.221
|178.361
|9
|
Jak Crawford
|Hitech Pulse-Eight
|12
|1'46.687
|1.569
|0.157
|178.098
|10
|
Dennis Hauger
|MP Motorsport
|12
|1'46.737
|1.619
|0.050
|178.015
|11
|
Ralph Boschung
|Campos Racing
|12
|1'46.859
|1.741
|0.122
|177.811
|12
|
Jehan Daruvala
|MP Motorsport
|12
|1'46.896
|1.778
|0.037
|177.750
|13
|
Frederik Vesti
|Prema Powerteam
|12
|1'46.899
|1.781
|0.003
|177.745
|14
|
Roy Nissany
|PHM Racing by Charouz
|12
|1'47.194
|2.076
|0.295
|177.256
|15
|
Jack Doohan
|Invicta Virtuosi Racing
|13
|1'47.266
|2.148
|0.072
|177.137
|16
|
Enzo Fittipaldi
|Rodin Carlin
|13
|1'47.267
|2.149
|0.001
|177.135
|17
|
Roman Staněk
|Trident
|13
|1'47.470
|2.352
|0.203
|176.800
|18
|
Richard Verschoor
|Van Amersfoort Racing
|11
|1'47.533
|2.415
|0.063
|176.697
|19
|
Clement Novalak
|Trident
|13
|1'47.578
|2.460
|0.045
|176.623
|20
|
Juan Correa
|Van Amersfoort Racing
|12
|1'47.989
|2.871
|0.411
|175.951
|21
|
Amaury Cordeel
|Invicta Virtuosi Racing
|13
|1'48.198
|3.080
|0.209
|175.611
|22
|
Brad Benavides
|PHM Racing by Charouz
|10
|1'50.122
|5.004
|1.924
|172.543
|Tüm sonuçları görüntüle
Vesti: "Prema'ya döndüğümden beri kendime daha fazla güveniyorum"
F2 Avustralya: Sprint yarışını Hauger kazandı, Doohan evinde yarış dışı kaldı
Son Haberler
Alonso: "Bu yılki en iyi sıralama seansımızdı"
Alonso: "Bu yılki en iyi sıralama seansımızdı" Alonso: "Bu yılki en iyi sıralama seansımızdı"
Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor
Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor
Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"
Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti" Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"
Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük"
Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük" Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.