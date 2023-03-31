F2 Avustralya: Yağmurlu seansta pole pozisyonu Iwasa'nın!

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Yağmurlu geçen seansın başından itibaren en ciddi pole pozisyonu adaylarından biri olarak bir adım öne çıkan Iwasa, birkaç kez liderliği kaptırsa da günün sonunda 1.45.118 gibi epey hızlı bir dereceyle F2 kariyerinin üçüncü pole pozisyonunu göğüslemeyi başardı.

İkinci sırada tam 0.614 saniye gerideki Theo Pourchaire, onun sadece 0.004 saniye gerisinde ise son üç dakikaya girilirken kaza yaparak kırmızı bayraklara sebep olan Victor Martins yer alıyor.

Seans özeti

Formula 1 ikinci antrenman seansının 15. dakikasından itibaren kendini gösteren yağmur, F2 sıralama turlarına geçildiğinde daha da hızlanmıştı.

Piste ilk çıkan isim kendi evinde yarışan Jack Doohan oldu. Henüz ilk dakikada kızaklama yaşayan Doohan, radyodan pistin çok kötü olduğunu söyledi.

Doohan'ın bu mesajdan sonra bir tur atmaya dahi fırsatı olmadı, nitekim kısa süre içinde tam üç pilotun farklı olaylar yaşaması sonucu seans kırmızı bayrakla durduruldu.

İlk olarak Ollie Bearman ikinci sektör girişindeki düzlükte spin atarak hafifçe duvara temas etti ve ön kanadının kırılmasına sebep oldu. Bearman sonrasında aracını yeniden çalıştırdı ve yola devam etti.

Sıkıntı yaşayan diğer isimlerse 9. virajda spin atan Arthur Leclerc ve ön kanadına hasar veren çaylak Jak Crawford idi.

15 dakikalık bir duraklamanın ardından yağmur bir nebze azaldı ve zayıf görüş mesafesine rağmen seans yeniden başladı.

Ev sahibi Doohan 1.52.238 ile seansı açtı, kısa süre sonra Frederik Vesti dereceyi iki saniye geliştirerek liderliğin yeni sahibi oldu.

Doohan bir sonraki turunda derecesini geliştirdi, ancak liderlik koltuğunu Isack Hadjar, ikinciliğiyse Victor Martins kapmıştı.

Seansın orta noktasına gelindiğinde Iwasa kendisini gösterdi ve 1.46.376 yaparak liderliği aldı.

Dereceler seans ilerledikçe gelişmeye devam etti, 1.46'nın altına inen ilk isimse 1.45.736 ile liderliği Iwasa'dan alan Martins oldu.

Martins kısa süre sonra takım arkadaşı Pourchaire tarafından 0.004 saniye farkla geçildi, ancak Iwasa 1.45.118 yaparak ikisini de büyük farkla geride bıraktı.

Iwasa'nın turundan kısa süre sonra Martins aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve kırmızı bayraklara sebep oldu, bu sırada bitime sadece üç saniye kaldığı için seans komiserler kurulu kararıyla noktalandı.

Dördüncülük kısa F2 kariyerinin en iyi seansını geçiren Hadjar'a giderken, Zane Maloney beşinci, dağınık başladıktan sonra toparlayan Bearman altıncı sıradaydı.

Arthur Leclerc yedinci sırayı alırken, sekizinci sıra Kush Maini'ye, dokuzuncu sıra ise Crawford'a gitti.

Dennis Hauger onuncu sırada yer aldı, bu da kendisinin sprint yarışına pole pozisyonundan başlayacağı anlamına geliyor.