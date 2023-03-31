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F2 Avustralya: Yağmurlu seansta pole pozisyonu Iwasa'nın!

Ayumu Iwasa, yağmurun ve iki kırmızı bayrağın damga vurduğu seansta güçlü bir performans sergiledi ve pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Megan White
Ekleyen:
F2 Avustralya: Yağmurlu seansta pole pozisyonu Iwasa'nın!
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Yağmurlu geçen seansın başından itibaren en ciddi pole pozisyonu adaylarından biri olarak bir adım öne çıkan Iwasa, birkaç kez liderliği kaptırsa da günün sonunda 1.45.118 gibi epey hızlı bir dereceyle F2 kariyerinin üçüncü pole pozisyonunu göğüslemeyi başardı.

İkinci sırada tam 0.614 saniye gerideki Theo Pourchaire, onun sadece 0.004 saniye gerisinde ise son üç dakikaya girilirken kaza yaparak kırmızı bayraklara sebep olan Victor Martins yer alıyor.

 

Seans özeti

Formula 1 ikinci antrenman seansının 15. dakikasından itibaren kendini gösteren yağmur, F2 sıralama turlarına geçildiğinde daha da hızlanmıştı.

Piste ilk çıkan isim kendi evinde yarışan Jack Doohan oldu. Henüz ilk dakikada kızaklama yaşayan Doohan, radyodan pistin çok kötü olduğunu söyledi. 

Doohan'ın bu mesajdan sonra bir tur atmaya dahi fırsatı olmadı, nitekim kısa süre içinde tam üç pilotun farklı olaylar yaşaması sonucu seans kırmızı bayrakla durduruldu.

İlk olarak Ollie Bearman ikinci sektör girişindeki düzlükte spin atarak hafifçe duvara temas etti ve ön kanadının kırılmasına sebep oldu. Bearman sonrasında aracını yeniden çalıştırdı ve yola devam etti.

Sıkıntı yaşayan diğer isimlerse 9. virajda spin atan Arthur Leclerc ve ön kanadına hasar veren çaylak Jak Crawford idi.

15 dakikalık bir duraklamanın ardından yağmur bir nebze azaldı ve zayıf görüş mesafesine rağmen seans yeniden başladı.

Ev sahibi Doohan 1.52.238 ile seansı açtı, kısa süre sonra Frederik Vesti dereceyi iki saniye geliştirerek liderliğin yeni sahibi oldu.  

Doohan bir sonraki turunda derecesini geliştirdi, ancak liderlik koltuğunu Isack Hadjar, ikinciliğiyse Victor Martins kapmıştı.

Seansın orta noktasına gelindiğinde Iwasa kendisini gösterdi ve 1.46.376 yaparak liderliği aldı.

Dereceler seans ilerledikçe gelişmeye devam etti, 1.46'nın altına inen ilk isimse 1.45.736 ile liderliği Iwasa'dan alan Martins oldu. 

Martins kısa süre sonra takım arkadaşı Pourchaire tarafından 0.004 saniye farkla geçildi, ancak Iwasa 1.45.118 yaparak ikisini de büyük farkla geride bıraktı.

Iwasa'nın turundan kısa süre sonra Martins aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve kırmızı bayraklara sebep oldu, bu sırada bitime sadece üç saniye kaldığı için seans komiserler kurulu kararıyla noktalandı.

Dördüncülük kısa F2 kariyerinin en iyi seansını geçiren Hadjar'a giderken, Zane Maloney beşinci, dağınık başladıktan sonra toparlayan Bearman altıncı sıradaydı. 

Arthur Leclerc yedinci sırayı alırken, sekizinci sıra Kush Maini'ye, dokuzuncu sıra ise Crawford'a gitti.

Dennis Hauger onuncu sırada yer aldı, bu da kendisinin sprint yarışına pole pozisyonundan başlayacağı anlamına geliyor. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 Japan Ayumu Iwasa
France DAMS 13 1'45.118 180.756
2 France Théo Pourchaire
France ART Grand Prix 12 1'45.732 0.614 0.614 179.707
3 France Victor Martins
France ART Grand Prix 12 1'45.736 0.618 0.004 179.700
4 France Isack Hadjar
Hitech Pulse-Eight 13 1'46.037 0.919 0.301 179.190
5 Barbados Zane Maloney
Rodin Carlin 13 1'46.045 0.927 0.008 179.176
6 United Kingdom Oliver Bearman
Italy Prema Powerteam 12 1'46.058 0.940 0.013 179.154
7 Monaco Arthur Leclerc
France DAMS 13 1'46.309 1.191 0.251 178.731
8 India Kush Maini
Spain Campos Racing 12 1'46.530 1.412 0.221 178.361
9 United States Jak Crawford
Hitech Pulse-Eight 12 1'46.687 1.569 0.157 178.098
10 Norway Dennis Hauger
Netherlands MP Motorsport 12 1'46.737 1.619 0.050 178.015
11 Switzerland Ralph Boschung
Spain Campos Racing 12 1'46.859 1.741 0.122 177.811
12 India Jehan Daruvala
Netherlands MP Motorsport 12 1'46.896 1.778 0.037 177.750
13 Denmark Frederik Vesti
Italy Prema Powerteam 12 1'46.899 1.781 0.003 177.745
14 Israel Roy Nissany
PHM Racing by Charouz 12 1'47.194 2.076 0.295 177.256
15 Australia Jack Doohan
Invicta Virtuosi Racing 13 1'47.266 2.148 0.072 177.137
16 Brazil Enzo Fittipaldi
Rodin Carlin 13 1'47.267 2.149 0.001 177.135
17 Czech Republic Roman Staněk
Italy Trident 13 1'47.470 2.352 0.203 176.800
18 Netherlands Richard Verschoor
Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'47.533 2.415 0.063 176.697
19 France Clement Novalak
Italy Trident 13 1'47.578 2.460 0.045 176.623
20 United States Juan Correa
Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'47.989 2.871 0.411 175.951
21 Belgium Amaury Cordeel
Invicta Virtuosi Racing 13 1'48.198 3.080 0.209 175.611
22 United States Brad Benavides
PHM Racing by Charouz 10 1'50.122 5.004 1.924 172.543
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Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 Japan Ayumu Iwasa
France DAMS 13 1'45.118 180.756
2 France Théo Pourchaire
France ART Grand Prix 12 1'45.732 0.614 0.614 179.707
3 France Victor Martins
France ART Grand Prix 12 1'45.736 0.618 0.004 179.700
4 France Isack Hadjar
Hitech Pulse-Eight 13 1'46.037 0.919 0.301 179.190
5 Barbados Zane Maloney
Rodin Carlin 13 1'46.045 0.927 0.008 179.176
6 United Kingdom Oliver Bearman
Italy Prema Powerteam 12 1'46.058 0.940 0.013 179.154
7 Monaco Arthur Leclerc
France DAMS 13 1'46.309 1.191 0.251 178.731
8 India Kush Maini
Spain Campos Racing 12 1'46.530 1.412 0.221 178.361
9 United States Jak Crawford
Hitech Pulse-Eight 12 1'46.687 1.569 0.157 178.098
10 Norway Dennis Hauger
Netherlands MP Motorsport 12 1'46.737 1.619 0.050 178.015
11 Switzerland Ralph Boschung
Spain Campos Racing 12 1'46.859 1.741 0.122 177.811
12 India Jehan Daruvala
Netherlands MP Motorsport 12 1'46.896 1.778 0.037 177.750
13 Denmark Frederik Vesti
Italy Prema Powerteam 12 1'46.899 1.781 0.003 177.745
14 Israel Roy Nissany
PHM Racing by Charouz 12 1'47.194 2.076 0.295 177.256
15 Australia Jack Doohan
Invicta Virtuosi Racing 13 1'47.266 2.148 0.072 177.137
16 Brazil Enzo Fittipaldi
Rodin Carlin 13 1'47.267 2.149 0.001 177.135
17 Czech Republic Roman Staněk
Italy Trident 13 1'47.470 2.352 0.203 176.800
18 Netherlands Richard Verschoor
Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'47.533 2.415 0.063 176.697
19 France Clement Novalak
Italy Trident 13 1'47.578 2.460 0.045 176.623
20 United States Juan Correa
Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'47.989 2.871 0.411 175.951
21 Belgium Amaury Cordeel
Invicta Virtuosi Racing 13 1'48.198 3.080 0.209 175.611
22 United States Brad Benavides
PHM Racing by Charouz 10 1'50.122 5.004 1.924 172.543
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