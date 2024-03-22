F2 Avustralya Sıralama: Hauger ilk F2 pole pozisyonunu aldı

Norveçli sürücü son turunda PREMA Racing'den Andrea Kimi Antonelli'yi geçerek 1:28.694'lük derecesiyle ilk Formula 2 pole pozisyonunu elde etti.

Richard Verschoor, Trident için geç bir gelişme kaydederek üçüncü oldu.

Daha herhangi bir tur atılmadan ART Grand Prix'den Victor Martins'in viraj çıkışında spin atmasının ardından 7. virajda durmasıyla kırmızı bayraklar sallanmaya başladı. Martins bariyerlerden kaçmayı başarsa da seans onun için sona erdi.

Seans 24 dakika kala yeniden başladı ve Kush Maini 1:30.359 ile ilk turu attı.

Hitech Pulse-Eight'ten Paul Aron daha sonra 1:29.984 ile liderliği devralırken, Hauger ikinci olarak bu liderin 0.031 saniye gerisinde yer aldı.

Maini, Antonelli'nin PREMA #4 aracıyla onu zirveden indirmesinden önce ilk sırayı tekrar ele geçirdi. Ardından Gabriel Bortoleto, Norveçlinin son turunun ardından Hauger'in sadece 0.003 saniye önünde Aron avantajını geri kazanana kadar zirvedeydi.

Isack Hadjar'ın kişisel en iyi zamanı Campos Racing sürücüsünü üçüncü sıraya taşıdı ve ilk üç arasında sadece 0.085 saniye olmasını sağladı.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

14 dakika kala, araçlar seansın son turlarına doğru yeni süper yumuşak lastikler için pite döndü.

Piste geri dönen Maloney, seansın ikinci kırmızı bayrağından hemen önce 1:29.374'lük derecesiyle ilk sırayı aldı. Jak Crawford DAMS Lucas Oil aracını kaybetti ve 12. virajda bariyerlere çarptı. Kendisi araçtan çıkmayı başardı ve durumu iyiydi, ancak kazanın zamanlaması birçok sürücü için olumsuz bir durum yarattı.

Sıralama turları saat 4:14'te tekrar başladı ve ilk dört, 0.1 saniye içerisinde yer aldı.

Bortoleto bir ilerleme kaydetmeye hazırlanıyordu ancak 12. virajda pistten çıktı. Takım arkadaşı Maini hemen arkasındaydı ve takipçisi Invicta'dan kaçınmayı başararak geçici pole pozisyonunu aldı.

Antonelli daha sonra 1:29.038'lik bir derece kaydetti ancak Hauger 1:28.694'lük derecesiyle pole pozisyonunu ele geçirdi.

Verschoor, Trident'ini tüm bu son dramada üçüncü sıraya taşırken, Maini ve Maloney ilk beşi tamamladı.

Aron, Josep María Martí ve Hadjar'dan oluşan Camposikilisinin önünde altıncı olurken, Bortoleto ve Roman Stanek ilk 10'u tamamladı.

Formula 2 Sprint Yarışı için ışıkların cumartesi günü yerel saatle 14:15'te sönmesi planlanıyor.