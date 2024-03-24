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FIA F2 Albert Park
Yarış raporu

F2 Avustralya: Hauger yarış dışı kalırken Hadjar yarışı kazandı

Isack Hadjar, erken lider Dennis Hauger'in kaza yapmasıyla Melbourne'deki Formula 2 uzun mesafe yarışında zafer kazanmak için sanal bir güvenlik aracının zamanlamasından yararlandı.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Isack Hadjar, Campos Racing

Isack Hadjar, Campos Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Cumartesi günkü açılış yarışında yarış sonrası cezası nedeniyle galibiyeti kaçıran Campos sürücüsü Hadjar, Pazar günü 33 turluk yarışta Paul Aron'un 4.4s önünde damalı bayrağı görerek kaybı telafi etti.

Hadjar, gridde sekizinci sıradan başladığı yarışın ilk üçte birlik bölümünde çok az ilerleme kaydetti ancak 11. turda pole pozisyonundaki Hauger'in yaptığı kaza onun lehine oldu ve pitteki birçok aracı geride bırakarak beklenmedik bir galibiyet elde etmesini sağladı.

Yarışın başlangıcında Hauger pole'den harika bir çıkış yaparak 1. viraja lider girerken, Andrea Kimi Antonelli ve Zane Maloney sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı aldılar.

Mercedes'in genç pilotu Antonelli 12. virajda Hauger'i cesurca geçerek liderliği ele geçirdi ancak MP Motorsport sürücüsü 2. turda 9. virajda pozisyonunu geri almayı başardı.

Yarış ilerledikçe, Kush Maini daha dayanıklı orta lastiklerle hızını göstermeye başladı ve Pepe Martin 5. turda virajda genişe çıkınca beşinci sıraya yükseldi ve bir sonraki turda hem Richard Verschoor'u hem de Maloney'i geride bıraktı.

Invicta sürücüsü ayrıca Antonelli'yi geçerek ikinciliğe yükseldi ve 9. turda 13. virajda Hauger'i geçerek sansasyonel bir şekilde liderliği ele geçirdi.

Bu, zorunlu pit stop turunu tetikledi ve Hauger 10. turun sonunda pite gelirken Maini, Hadjar ve Juan Manuel Correa'yı pistte kaldılar.

Ancak pitten çıkan Hauger, MP Motorsport tarafından işletilen Dallara'sının kontrolünü muhtemelen ön sol lastikteki bir sorun nedeniyle 6. virajda kaybetti, bir sonraki sol virajda bariyerlere çarptı ve hemen yarış dışı kaldı.

Bu durum, yarış kontrolünün VSC'yi göstermesine ve ardından aracının kurtarılmasına yardımcı olmak için tam bir güvenlik aracı görevlendirmesine yol açtı.

Bu yarışın belirleyici anı oldu çünkü uyarı anons edildiğinde Hadjar zaten pit yolundaydı. VSC hızlarında sürünen rakiplerine kıyasla daha az zaman kaybeden Hadjar, yedinci sıradaki Antonelli'nin önünde piste geri dönerek liderliği ele geçirdi.

Yeniden başladığında Hadjar sadece Antonelli'yi uzak tutmakla kalmadı, aynı zamanda henüz pite girmemiş birkaç aracı geçmeyi başardı ve baskın bir galibiyete imza atarak şampiyonluk adaylarından biri olduğunu gösterdi.

Aron 20. turda Antonelli'den ikinciliği kaparken, Maloney de yarışın ilerleyen bölümlerinde 9. virajda onu geçerek podyumun son basamağını kaptı.

Toyota'nın genç sürücüsü Ritomo Miyata, Trident'ten Richard Verschoor ve yarışa devam eden tek MP sürücüsü Franco Colapinto'nun önünde Albert Park'ta Rodin adına bir beşincilik daha elde etti.

Van Amersfoot'tan Rafael Villagomez  sekizinci olurken, Victor Martins de ART adına dokuzuncu olmak için sıralamanın gerisinden müthiş bir toparlanma gerçekleştirdi.

Prema'dan Oliver Bearman, son turda 2. virajdan çıkarken 360 derecelik bir spin atmasına rağmen 10. olarak sezonun ilk puanını aldı.

Güvenlik aracı, stratejisini tehlikeye atana kadar yarışı lider götüren Maini, 31. turda nihayet pit stop yaptıktan sonra Jak Crawford ve Amaury Cordeel'in arkasında 13. sıraya düştü.

Yarış sonuçları:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 France I. Hadjar Campos Racing 20 33

-

       25    
2
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 33

+4.400

4.4

 4.400     18   1
3 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 33

+9.600

9.6

 5.200     15    
4 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 33

+12.900

12.9

 3.300     12    
5 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 33

+13.600

13.6

 0.700     10    
6 Netherlands R. Verschoor Trident 22 33

+18.000

18.0

 4.400     8    
7 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 33

+19.700

19.7

 1.700     6    
8 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 33

+23.600

23.6

 3.900     4    
9 France V. Martins ART Grand Prix 1 33

+25.000

25.0

 1.400     2    
10 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 33

+29.400

29.4

 4.400     1    
11 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 33

+31.100

31.1

 1.700          
12 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 33

+33.800

33.8

 2.700          
13 India K. Maini Invicta Racing 9 33

+34.000

34.0

 0.200          
14
P. Martí Campos Racing
 21 33

+34.500

34.5

 0.500          
15 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 33

+41.700

41.7

 7.200          
16 Czech Republic R. Staněk Trident 23 33

+58.100

58.1

 16.400          
17
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 33

+59.300

59.3

 1.200          
18 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 33

+1'09.100

1'09.1

 9.800          
dnf Norway D. Hauger MP Motorsport 11 9

 

         Yarış dışı 2
dnf
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 6

 

         Yarış dışı  
dnf
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 5

 

         Yarış dışı  
dnf United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 5

 

         Yarış dışı  
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