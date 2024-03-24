F2 Avustralya: Hauger yarış dışı kalırken Hadjar yarışı kazandı

Cumartesi günkü açılış yarışında yarış sonrası cezası nedeniyle galibiyeti kaçıran Campos sürücüsü Hadjar, Pazar günü 33 turluk yarışta Paul Aron'un 4.4s önünde damalı bayrağı görerek kaybı telafi etti.

Hadjar, gridde sekizinci sıradan başladığı yarışın ilk üçte birlik bölümünde çok az ilerleme kaydetti ancak 11. turda pole pozisyonundaki Hauger'in yaptığı kaza onun lehine oldu ve pitteki birçok aracı geride bırakarak beklenmedik bir galibiyet elde etmesini sağladı.

Yarışın başlangıcında Hauger pole'den harika bir çıkış yaparak 1. viraja lider girerken, Andrea Kimi Antonelli ve Zane Maloney sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı aldılar.

Mercedes'in genç pilotu Antonelli 12. virajda Hauger'i cesurca geçerek liderliği ele geçirdi ancak MP Motorsport sürücüsü 2. turda 9. virajda pozisyonunu geri almayı başardı.

Yarış ilerledikçe, Kush Maini daha dayanıklı orta lastiklerle hızını göstermeye başladı ve Pepe Martin 5. turda virajda genişe çıkınca beşinci sıraya yükseldi ve bir sonraki turda hem Richard Verschoor'u hem de Maloney'i geride bıraktı.

Invicta sürücüsü ayrıca Antonelli'yi geçerek ikinciliğe yükseldi ve 9. turda 13. virajda Hauger'i geçerek sansasyonel bir şekilde liderliği ele geçirdi.

Bu, zorunlu pit stop turunu tetikledi ve Hauger 10. turun sonunda pite gelirken Maini, Hadjar ve Juan Manuel Correa'yı pistte kaldılar.

Ancak pitten çıkan Hauger, MP Motorsport tarafından işletilen Dallara'sının kontrolünü muhtemelen ön sol lastikteki bir sorun nedeniyle 6. virajda kaybetti, bir sonraki sol virajda bariyerlere çarptı ve hemen yarış dışı kaldı.

Bu durum, yarış kontrolünün VSC'yi göstermesine ve ardından aracının kurtarılmasına yardımcı olmak için tam bir güvenlik aracı görevlendirmesine yol açtı.

Bu yarışın belirleyici anı oldu çünkü uyarı anons edildiğinde Hadjar zaten pit yolundaydı. VSC hızlarında sürünen rakiplerine kıyasla daha az zaman kaybeden Hadjar, yedinci sıradaki Antonelli'nin önünde piste geri dönerek liderliği ele geçirdi.

Yeniden başladığında Hadjar sadece Antonelli'yi uzak tutmakla kalmadı, aynı zamanda henüz pite girmemiş birkaç aracı geçmeyi başardı ve baskın bir galibiyete imza atarak şampiyonluk adaylarından biri olduğunu gösterdi.

Aron 20. turda Antonelli'den ikinciliği kaparken, Maloney de yarışın ilerleyen bölümlerinde 9. virajda onu geçerek podyumun son basamağını kaptı.

Toyota'nın genç sürücüsü Ritomo Miyata, Trident'ten Richard Verschoor ve yarışa devam eden tek MP sürücüsü Franco Colapinto'nun önünde Albert Park'ta Rodin adına bir beşincilik daha elde etti.

Van Amersfoot'tan Rafael Villagomez sekizinci olurken, Victor Martins de ART adına dokuzuncu olmak için sıralamanın gerisinden müthiş bir toparlanma gerçekleştirdi.

Prema'dan Oliver Bearman, son turda 2. virajdan çıkarken 360 derecelik bir spin atmasına rağmen 10. olarak sezonun ilk puanını aldı.

Güvenlik aracı, stratejisini tehlikeye atana kadar yarışı lider götüren Maini, 31. turda nihayet pit stop yaptıktan sonra Jak Crawford ve Amaury Cordeel'in arkasında 13. sıraya düştü.

Yarış sonuçları: