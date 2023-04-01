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F2 Avustralya: Sprint yarışını Hauger kazandı, Doohan evinde yarış dışı kaldı

Formula 2'de ıslak zemindeki sprint yarışını Dennis Hauger kazandı, kendi evinde yarışan Jack Doohan ise bir temas sonucu yarış dışı kaldı.

Altay Gök
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F2 Avustralya: Sprint yarışını Hauger kazandı, Doohan evinde yarış dışı kaldı
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Sprint yarışından kısa bir süre önce pisti vuran yağmur çoktan dinmiş olsa da pist halen ıslaktı; bu da sürücülere farklı bir meydan okuma sunmaktaydı.

Formasyon turu esnasında kızaklama yaşayan Ralph Boschung ve Enzo Fittipaldi 8. virajda spin atarak araçlarına hasar verdiler. İki isim de yarışa başlayamazken, start da araçların çekilmesi için beş dakika ertelendi.

Startta alışılmışın aksine temas veya kaza yaşanmadı, aksine herkes birbirine yeterli boşluğu bıraktığı için ciddi çekişme mevcuttu.

Ön tarafta Crawford'un ilk iki sektördeki baskısına rağmen Hauger yerini korumaktaydı, bu ikiliyi Kush Maini ve Arthur Leclerc takip etmekteydi.

Orta grupta yarın ana yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Ayumu Iwasa lastiklerine ciddi şekilde hasar verdikten sonra pite gelmek zorunda kalmış ve mücadeleden düşmüştü.

İkinci turda Leclerc hemen önündeki Maini'yi geçerek üçüncülüğe yükseldi, ancak 7. turda agresif bir deneme yapan Maini yerini geri almayı başardı.

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Yarışın ikinci yarısında yağmur başladı, bu fırsattan faydalanan Maloney Martins'i, Hadjar ve Vesti ise Bearman'ı geride bıraktılar.

14. turda Juan Manuel Correa'nın frenajı kaçırıp kendisine arkadan temas etmesi üstüne spin atan Jack Doohan, hasar sonucu yarışa veda etti. Aracı pist üstünde kalmıştı, bu da bir güvenlik aracı periyodu daha izleyeceğimiz anlamına geliyordu.  

Bu esnada yağmur şiddetini arttırmıştı, bu nedenle başta Pourchaire olmak üzere bazı sürücüler yağmur lastiklerine yöneldiler -ancak bunun pek de doğru seçim olmadığı ortaya çıktı.

Güvenlik aracı periyodu tam bitecekken epey gerilerde bulunan Brad Benavides son virajda kontrolü kaybetti ve ufak bir kaza yaparak yarışa veda etti, bu nedenle periyod bir tur daha uzadı.

Yeniden startta yağmur lastiklerinden yeterince yol tutuş alamayan Pourchaire pist dışına çıkarak sonunculuğa geriledi, ancak ön grupta herhangi bir değişiklik olmadı ve Hauger galibiyete ulaşan taraf oldu!

Crawford ikinci olarak F2 kariyerinin ilk podyumunu alırken, Maini de güçlü performansını sonunda podyumla taçlandırmayı başardı -o da ilk kez podyumdaydı!

Puan alan diğer isimlerse Leclerc, Maloney, Hadjar, Bearman ve Vesti şeklinde sıralandılar.

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F2 Avustralya: Yağmurlu seansta pole pozisyonu Iwasa'nın!
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