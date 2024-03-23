F2 Avustralya: Hadjar ceza aldı, sprint yarışının galibi Stanek oldu

Hadjar, Albert Park'taki baskın sürüşüyle sprint yarışını önde tamamlarken, iki güvenlik aracı kalkışını da ustalıkla geçerek altı saniyenin üzerinde bir farkla kazanmıştı.

Ancak bu sonuç, Pepe Marti ve Gabriel Bortoleto'nun sadece birkaç metre gittikten sonra yarıştan çekilmelerine neden olan start kazasının hakemler tarafından soruşturulacak olması nedeniyle önemli bir inceleme altındaydı.

Sağından hızlı başlayan Marti'yi fark edemeyen Hadjar, onun üzerine doğru girerek Campos sürücüsü ile ikinci sıradaki Bortoleto arasında temasa neden oldu ve ikili duvara sert bir şekilde temas etti.

Marti için bu, Suudi Arabistan yarışındaki çarpışmanın ardından arka arkaya ikinci ilk tur kazası ve yarış dışı kalma oldu. Yapılan incelemenin sonucunda Hadjar'a 10 sn zaman cezası ve 2 ceza puanı verildi.

Pole pozisyonundaki Roman Staněk'i 1. virajda geride bırakan Hadjar, temizleme operasyonundaki beş turluk güvenlik aracı periyodu boyunca sahaya liderlik etti.

İlk sıralarda yer alan diğer isimler arasında şampiyona lideri Zane Maloney, iki yarıştan çekilme sonucunda altıncılıktan dördüncülüğe yükselirken, sıralama turlarında kırmızı bayrağa neden olan ve zaman tutturamayan Victor Martins de 21 sıradan 13. sıraya yükseldi.

Maloney için bu ilerleme, yeniden startta 6. virajda önden kayma ve pist dışına çıkması nedeniyle 10. sıraya gerilemekle bitmiş oldu.

Hadjar'ın yarışa altı saniyelik bir liderlik ettiği süreçte ikincilik mücadelesi 10. turda üç sürücünün 12. virajda kendilerini çakılların içinde bulmasıyla kaynama noktasına ulaştı. İlk olarak Andrea Kimi Antonelli, Prema aracının arkasını kaybetti ve ardından Richard Verschoor spin atarak Paul Aron'a temas etti. Sadece Hitech sürücüsü Aron devam edebildi ve güvenlik aracı tekrar piste girdi.

Dört turluk bir duraklamanın ardından yarış yeniden başladı ve Aron kendini 1. virajdaki çakıllarda bulurken Hadjar yine uzaklara uçtu ve DAMS çifti Jak Crawford ve Juan Manuel Correra rahat edemeyecek kadar yakınlaştı - Crawford "Juan yanıma daldı" dedi.

Joshua Durksen'in Oliver Bearman'la çarpıştıktan sonra çakıllara savrulmasıyla üçüncü bir güvenlik aracı periyodu kıl payı atlatıldı - damalı bayraktan sonra soruşturulacak olan bu olay Bearman'ın sezonun ilk puanını riske attı.

Hadjar rahat bir galibiyet elde etse de 10 sn cezasıyla 6. sıraya geriledi. Hadjar'ın cezasının ardından Avustralya'daki sprint zaferi Kush Maini ve son olarak Dennis Hauger'in baskısına direnerek 2. olan Stanek'e geçmiş oldu.

Cezanın ardından Hauger 2. sıraya yükselirken Maini podyumu tamamlayan isim oldu. Birer sıra yükselen diğer isimler Colapinto ve Miyata oldular.

Sıralama turlarında yaptığı hatanın üzüntüsünü yaşayan ART sürücüsü Martins, yarışı yedinci sırada bitirdi ancak Pazar günkü ana yarışa bir kez daha geriden başlayacak.

FIA F2 Avustralya - Sprint yarışı sonuçları: