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FIA F2 / Abu Dhabi Haberler

F2 Abu Dhabi: Zhou, Silverstone'dan sonra ilk kez kazandı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen ikinci sprint yarışında zafer UNI-Virtuosi sürücüsü Guanyu Zhou'nun oldu.

F2 Abu Dhabi: Zhou, Silverstone'dan sonra ilk kez kazandı

Sezonun son sprint yarışına Marcus Armstrong ilk sıradan başlarken yanında, Ralph Boschung vardı.  İkili yerlerini korudular Guanyu Zhou'da üçüncü sıradaki yerini korudu.

Arkasındaki grupta ise oldukça keyifli mücadeleler vardı. Yarışın üçüncü turunda Zhou, yakından takip ettiği Boschung'u geçti ve ikinci sırayı aldı. Robert Shwartzman aynı saniyelerde dördüncülüğü Dan Ticktum'dan aldı.

Ertesi tur ise Olli Caldwell ve Alessio Deledda arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından Deledda yolda kaldı ve yarışa veda etti. Bu yüzden de piste güvenlik aracı girdi.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı. Fakat Oscar Piastri, Juri Vips ve Roy Nissany arasında yaşanan üçlü mücadelede, üç isim temas yaşadı.

Bunun üzerine hem Vips hem de 2021 F2 şampiyonu Piastri yarışa veda etti.

Yarış tekrar başladığında büyük bir drama yaşandı. Armstrong, lider giderken yavaşlamaya başladı ve bunun üzerine aracını kenara çekti. Bu olayın ardından liderlik Zhou'ya geçti. 

Yarışın kalan kısmında Zhou herhangi bir hata yapmadı ve Shwartzman'ın önünde galibiyete ulaşan isim oldu. Böylelikle Silverstone'dan sonra ilk kez kazandı.

Son bölümde tempo kaybetmeye başlayan Shwartzman, damalı bayrağı 3.4 saniye geride ikinci sıra görürken, Boschung üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

Son anlarda Felipe Drugovich'in baskısı altına giren Dan Ticktum, Brezilyalı sürücünün önünde dördüncü oldu.

Liam Lawson altıncı olurken, Jehan Daruvala yedinci, Jack Doohan sekizinci ve Theo Pourchaire dokuzuncu oldu.

İlk onu Bent Viscaal tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 43'27.096  
2 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 43'30.509 3.413
3 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 43'36.868 9.772
4 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 43'41.392 14.296
5 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 43'41.597 14.501
6 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 43'44.184 17.088
7 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 43'46.935 19.839
8 Australia Jack Doohan Netherlands MP Motorsport 43'48.182 21.086
9 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 43'49.038 21.942
10 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 43'49.818 22.722
11 Netherlands Richard Verschoor Czech Republic Charouz Racing System 43'52.977 25.881
12 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 43'57.995 30.899
13 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 43'58.559 31.463
14 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 43'58.963 31.867
15 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 43'59.332 32.236
16 Japan Marino Sato Italy Trident 44'04.118 37.022
17 Israel Roy Nissany France DAMS 44'33.850 1'06.754
18 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 43'32.048 1 Lap
  New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 13 laps  
  Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 17 laps  
  Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 17 laps  
  Italy Alessio Deledda HWA Racelab 21 laps  
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