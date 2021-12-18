Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Abu Dhabi F2 testi 2. gün: Drugovich ve MP Motorsport lider
FIA F2 / Abu Dhabi Aralık testi Haberler

F2 Abu Dhabi testi: Son günde Doohan lider, Cem 22. oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen FIA Formula 2 sezon sonu testinin son gününde Jack Doohan en hızlı isim oldu. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise 22. sırada yer aldı.

F2 Abu Dhabi testi: Son günde Doohan lider, Cem 22. oldu

Virtuosi Racing'in çaylak sürücüsü Jack Doohan, sezon sonu testinin son gününü MP Motorsport'tan Felipe Drugovich ve MP Motorsport'tan Ralph Boschung'un önünde zirvede tamamladı.

Doohan, üçüncü günün sabah bölümünde 1:36.110 yaparak en hızlı isim olurken, Drugovich ikinci ve Campos Racing'den Ralph Boschung üçüncü tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, üç günlük testin son gününde piste çıktı ve Van Amersfoort ile 1:37.818 yapıp, testleri 1.7 saniye geride 22. sırada tamamladı. Yine de Cem, sorunsuz bir gün geçirdi ve performanstan ziyade araca alışmaya ve lastikleri tanımaya odaklandı. Buna rağmen de liderin sadece 1.7 saniye ardındaydı.

SABAH

Birinci ve ikinci günlere göre daha serin şartlarda gerçekleştirilen sabah bölümünde, Doohan ve Drugovich kısa süre içerisinde ilk iki sıraya yükseldiler.

Doohan'ın 1:36.110'luk zamanı, Drugovich'in turundan 0.029 saniye daha iyiydi. Boschung ise 0.1 saniyeden daha az bir farkla üçüncü oldu.

Carlin ikilisi Liam Lawson ve Logan Sargeant dördüncü ve beşinci olurken, ilk beş yaklaşık 0.2 saniye içinde dizildi.

Sabah bölümünde hiçbir kırmızı bayrak yoktu ve neredeyse herkes 50'den fazla tur attı. 

Temsilcimiz Cem, bu bölümde ilk kez F2 aracının direksiyonuna geçti ve 1:38.887 yapıp 2.7 saniye geride sonuncu oldu.

Sabah bölümü sonucu

Poz. Sürücü Takım Derece Tur
1 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:36.110 59
2 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:36.139 49
3 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.203 41
4 Liam Lawson Carlin 1:36.242 55
5 Logan Sargeant Carlin 1:36.270 53
6 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:36.415 55
7 Roy Nissany DAMS 1:36.492 54
8 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:36.550 52
9 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:36.553 45
10 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.572 44
11 Calan Williams Trident 1:36.613 50
12 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:36.641 58
13 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:36.674 47
14 Ayumu Iwasa DAMS 1:36.695 55
15 Clément Novalak MP Motorsport 1:36.716 50
16 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:36.780 54
17 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:36.784 49
18 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:36.845 55
19 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.014 34
20 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:37.388 57
21 Teppei Natori Trident 1:37.644 56
22 Cem Bölükbaşı Van Amersfoort Racing 1:38.887 38

ÖĞLEDEN SONRA

Temsilcimiz Cem, öğleden sonra bölümüne hızlı başladı ve 1:37.978 ile ilk sırayı aldı. Bu derece, sabahki turundan 1 saniye daha hızlıydı.

Ancak seans ilerledikçe dereceler gelişti ve Drugovich, 1:36.342 yaparak bu bölümü lider tamamlayan isim oldu.

Jehan Daruvala ikinci olurken, Dennis Hauger üçüncü oldu.

Cem, en hızlı derecesini 1:37.818'e çekmesinin ardından bu bölümü 10. sırada tamamladı ve umut verici bir performans sergilemiş oldu.

Cem, genel klasmanda 22. sırada yer alsa da, modern F2 araçlarıyla ilk testinde liderin sadece 1.7 saniye gerisinde kaldı.

Boschung ve Frederik Vesti, öğleden sonra iki ayrı kırmızı bayrağa neden oldular. 

Öğleden sonra sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Tur
1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:36.342 43
2 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:36.457 39
3 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.838 41
4 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:37.002 56
5 Roy Nissany DAMS 1:37.026 46
6 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:37.252 44
7 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:37.379 50
8 Clément Novalak MP Motorsport 1:37.526 32
9 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:37.759 50
10 Cem Bölükbaşı Van Amersfoort Racing 1:37.818 46
11 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.836 44
12 Calan Williams Trident 1:37.946 55
13 Teppei Natori Trident 1:38.060 53
14 Olli Caldwell Campos Racing 1:38.139 35
15 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:38.798 55
16 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:39.051 53
17 Logan Sargeant Carlin 1:39.205 41
18 Liam Lawson Carlin 1:39.409 25
19 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:39.558 45
20 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:39.692 53
21 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:39.735 53
22 Ralph Boschung Campos Racing 1:40.233 12
paylaşım
yorumlar
Abu Dhabi F2 testi 2. gün: Drugovich ve MP Motorsport lider
Önceki haber

Abu Dhabi F2 testi 2. gün: Drugovich ve MP Motorsport lider
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Berger, Verstappen'in daha fazla şampiyonluk kazanmasını bekliyor
Formula 1

Berger, Verstappen'in daha fazla şampiyonluk kazanmasını bekliyor

Button: "Max bana Lewis'in gençliğini hatırltıyor"
Formula 1

Button: "Max bana Lewis'in gençliğini hatırltıyor"

Rosberg: "Wolff, Russell'ı seçerek çok riskli bir karar verdi"
Formula 1

Rosberg: "Wolff, Russell'ı seçerek çok riskli bir karar verdi"

Son Haberler

F2 Abu Dhabi testi: Son günde Doohan lider, Cem 22. oldu
FIA F2 FIA F2

F2 Abu Dhabi testi: Son günde Doohan lider, Cem 22. oldu

Abu Dhabi F2 testi 2. gün: Drugovich ve MP Motorsport lider
FIA F2 FIA F2

Abu Dhabi F2 testi 2. gün: Drugovich ve MP Motorsport lider

F2 Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Daruvala
FIA F2 FIA F2

F2 Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Daruvala

Resmi: Cem, Abu Dhabi F2 testinde Van Amersfoort ile piste çıkacak
FIA F2 FIA F2

Resmi: Cem, Abu Dhabi F2 testinde Van Amersfoort ile piste çıkacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.