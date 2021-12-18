F2 Abu Dhabi testi: Son günde Doohan lider, Cem 22. oldu

Virtuosi Racing'in çaylak sürücüsü Jack Doohan, sezon sonu testinin son gününü MP Motorsport'tan Felipe Drugovich ve MP Motorsport'tan Ralph Boschung'un önünde zirvede tamamladı.

Doohan, üçüncü günün sabah bölümünde 1:36.110 yaparak en hızlı isim olurken, Drugovich ikinci ve Campos Racing'den Ralph Boschung üçüncü tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, üç günlük testin son gününde piste çıktı ve Van Amersfoort ile 1:37.818 yapıp, testleri 1.7 saniye geride 22. sırada tamamladı. Yine de Cem, sorunsuz bir gün geçirdi ve performanstan ziyade araca alışmaya ve lastikleri tanımaya odaklandı. Buna rağmen de liderin sadece 1.7 saniye ardındaydı.

SABAH

Birinci ve ikinci günlere göre daha serin şartlarda gerçekleştirilen sabah bölümünde, Doohan ve Drugovich kısa süre içerisinde ilk iki sıraya yükseldiler.

Doohan'ın 1:36.110'luk zamanı, Drugovich'in turundan 0.029 saniye daha iyiydi. Boschung ise 0.1 saniyeden daha az bir farkla üçüncü oldu.

Carlin ikilisi Liam Lawson ve Logan Sargeant dördüncü ve beşinci olurken, ilk beş yaklaşık 0.2 saniye içinde dizildi.

Sabah bölümünde hiçbir kırmızı bayrak yoktu ve neredeyse herkes 50'den fazla tur attı.

Temsilcimiz Cem, bu bölümde ilk kez F2 aracının direksiyonuna geçti ve 1:38.887 yapıp 2.7 saniye geride sonuncu oldu.

Sabah bölümü sonucu Poz. Sürücü Takım Derece Tur 1 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:36.110 59 2 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:36.139 49 3 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.203 41 4 Liam Lawson Carlin 1:36.242 55 5 Logan Sargeant Carlin 1:36.270 53 6 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:36.415 55 7 Roy Nissany DAMS 1:36.492 54 8 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:36.550 52 9 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:36.553 45 10 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.572 44 11 Calan Williams Trident 1:36.613 50 12 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:36.641 58 13 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:36.674 47 14 Ayumu Iwasa DAMS 1:36.695 55 15 Clément Novalak MP Motorsport 1:36.716 50 16 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:36.780 54 17 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:36.784 49 18 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:36.845 55 19 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.014 34 20 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:37.388 57 21 Teppei Natori Trident 1:37.644 56 22 Cem Bölükbaşı Van Amersfoort Racing 1:38.887 38

ÖĞLEDEN SONRA

Temsilcimiz Cem, öğleden sonra bölümüne hızlı başladı ve 1:37.978 ile ilk sırayı aldı. Bu derece, sabahki turundan 1 saniye daha hızlıydı.

Ancak seans ilerledikçe dereceler gelişti ve Drugovich, 1:36.342 yaparak bu bölümü lider tamamlayan isim oldu.

Jehan Daruvala ikinci olurken, Dennis Hauger üçüncü oldu.

Cem, en hızlı derecesini 1:37.818'e çekmesinin ardından bu bölümü 10. sırada tamamladı ve umut verici bir performans sergilemiş oldu.

Cem, genel klasmanda 22. sırada yer alsa da, modern F2 araçlarıyla ilk testinde liderin sadece 1.7 saniye gerisinde kaldı.

Boschung ve Frederik Vesti, öğleden sonra iki ayrı kırmızı bayrağa neden oldular.