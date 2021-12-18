F2 Abu Dhabi testi: Son günde Doohan lider, Cem 22. oldu
Abu Dhabi'de gerçekleştirilen FIA Formula 2 sezon sonu testinin son gününde Jack Doohan en hızlı isim oldu. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise 22. sırada yer aldı.
Virtuosi Racing'in çaylak sürücüsü Jack Doohan, sezon sonu testinin son gününü MP Motorsport'tan Felipe Drugovich ve MP Motorsport'tan Ralph Boschung'un önünde zirvede tamamladı.
Doohan, üçüncü günün sabah bölümünde 1:36.110 yaparak en hızlı isim olurken, Drugovich ikinci ve Campos Racing'den Ralph Boschung üçüncü tamamladı.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, üç günlük testin son gününde piste çıktı ve Van Amersfoort ile 1:37.818 yapıp, testleri 1.7 saniye geride 22. sırada tamamladı. Yine de Cem, sorunsuz bir gün geçirdi ve performanstan ziyade araca alışmaya ve lastikleri tanımaya odaklandı. Buna rağmen de liderin sadece 1.7 saniye ardındaydı.
SABAH
Birinci ve ikinci günlere göre daha serin şartlarda gerçekleştirilen sabah bölümünde, Doohan ve Drugovich kısa süre içerisinde ilk iki sıraya yükseldiler.
Doohan'ın 1:36.110'luk zamanı, Drugovich'in turundan 0.029 saniye daha iyiydi. Boschung ise 0.1 saniyeden daha az bir farkla üçüncü oldu.
Carlin ikilisi Liam Lawson ve Logan Sargeant dördüncü ve beşinci olurken, ilk beş yaklaşık 0.2 saniye içinde dizildi.
Sabah bölümünde hiçbir kırmızı bayrak yoktu ve neredeyse herkes 50'den fazla tur attı.
Temsilcimiz Cem, bu bölümde ilk kez F2 aracının direksiyonuna geçti ve 1:38.887 yapıp 2.7 saniye geride sonuncu oldu.
Sabah bölümü sonucu
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Jack Doohan
|UNI-Virtuosi
|1:36.110
|59
|2
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|1:36.139
|49
|3
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:36.203
|41
|4
|Liam Lawson
|Carlin
|1:36.242
|55
|5
|Logan Sargeant
|Carlin
|1:36.270
|53
|6
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:36.415
|55
|7
|Roy Nissany
|DAMS
|1:36.492
|54
|8
|Marcus Armstrong
|Hitech Grand Prix
|1:36.550
|52
|9
|Jehan Daruvala
|PREMA Racing
|1:36.553
|45
|10
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:36.572
|44
|11
|Calan Williams
|Trident
|1:36.613
|50
|12
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:36.641
|58
|13
|Jüri Vips
|Hitech Grand Prix
|1:36.674
|47
|14
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|1:36.695
|55
|15
|Clément Novalak
|MP Motorsport
|1:36.716
|50
|16
|Marino Sato
|UNI-Virtuosi
|1:36.780
|54
|17
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|1:36.784
|49
|18
|Juan Manuel Correa
|Charouz Racing System
|1:36.845
|55
|19
|Olli Caldwell
|Campos Racing
|1:37.014
|34
|20
|Guilherme Samaia
|Charouz Racing System
|1:37.388
|57
|21
|Teppei Natori
|Trident
|1:37.644
|56
|22
|Cem Bölükbaşı
|Van Amersfoort Racing
|1:38.887
|38
ÖĞLEDEN SONRA
Temsilcimiz Cem, öğleden sonra bölümüne hızlı başladı ve 1:37.978 ile ilk sırayı aldı. Bu derece, sabahki turundan 1 saniye daha hızlıydı.
Ancak seans ilerledikçe dereceler gelişti ve Drugovich, 1:36.342 yaparak bu bölümü lider tamamlayan isim oldu.
Jehan Daruvala ikinci olurken, Dennis Hauger üçüncü oldu.
Cem, en hızlı derecesini 1:37.818'e çekmesinin ardından bu bölümü 10. sırada tamamladı ve umut verici bir performans sergilemiş oldu.
Cem, genel klasmanda 22. sırada yer alsa da, modern F2 araçlarıyla ilk testinde liderin sadece 1.7 saniye gerisinde kaldı.
Boschung ve Frederik Vesti, öğleden sonra iki ayrı kırmızı bayrağa neden oldular.
Öğleden sonra sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|1:36.342
|43
|2
|Jehan Daruvala
|PREMA Racing
|1:36.457
|39
|3
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:36.838
|41
|4
|Jüri Vips
|Hitech Grand Prix
|1:37.002
|56
|5
|Roy Nissany
|DAMS
|1:37.026
|46
|6
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|1:37.252
|44
|7
|Marcus Armstrong
|Hitech Grand Prix
|1:37.379
|50
|8
|Clément Novalak
|MP Motorsport
|1:37.526
|32
|9
|Juan Manuel Correa
|Charouz Racing System
|1:37.759
|50
|10
|Cem Bölükbaşı
|Van Amersfoort Racing
|1:37.818
|46
|11
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|1:37.836
|44
|12
|Calan Williams
|Trident
|1:37.946
|55
|13
|Teppei Natori
|Trident
|1:38.060
|53
|14
|Olli Caldwell
|Campos Racing
|1:38.139
|35
|15
|Jack Doohan
|UNI-Virtuosi
|1:38.798
|55
|16
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:39.051
|53
|17
|Logan Sargeant
|Carlin
|1:39.205
|41
|18
|Liam Lawson
|Carlin
|1:39.409
|25
|19
|Guilherme Samaia
|Charouz Racing System
|1:39.558
|45
|20
|Marino Sato
|UNI-Virtuosi
|1:39.692
|53
|21
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:39.735
|53
|22
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:40.233
|12