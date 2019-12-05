F2 Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Deletraz

Charouz Racing'le piste çıkan Deletraz, son bölümde 1:50.543'lük bir zaman turu yakaladı ve Armstrong'un ART Grand Prix takımının 1-2 olmasına izin vermedi.

Başlangıçta liderlik Mick Schumacher'in elindeydi ancak daha sonra liderliği ART Grand Prix sürücüleri Christian Lundgaard ile Marcus Armstrong aldı.

Son sözü Deletraz söyledi ve günü 1:50.543'lük turuyla ilk sırada noktaladı.

Armstrong 1:50.798'lik derecesiyle hem öğleden sonra seansını hem de günü ikinci sırada noktaladı.

Lundgaard üçüncü olurken, sabah bölümünün lideri Mick Schumacher 1:50.966 ile dördüncü sırada yer aldı.

Carlin sürücüsü Nikita Mazepin sabah bölümünde attığı 1:51.034'lük turuyla günü beşinci sırada tamamladı.

Guan Yu Zhou ise 1:51.178'le altıncı ve DAMS'la piste çıkan Sean Gelael 1:51.449'la yedinci oldu.

Artem Markelov, Arden'in yerini alan HWA ile 1:51.523 yapıp sekizinci olurken, Luca Gihotto 1:51.570'le dokuzuncu ve Callum Ilott 1:51.585'le onuncu oldu.

Pedro Piquet ve Dan Ticktum ikilisi ise 11. ve 12. sıralarda yer aldılar.

Öte yandan Öğleden sonra Mahaveer Ragunathan ve Felipe Drugovich iki kez kırmızı bayrağa sebep oldular.

Sabah bölümü sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Derece Tur 1 Mick Schumacher PREMA Racing 1:50.947 32 2 Louis Delétraz Charouz Racing System 1:50.958 18 3 Nikita Mazepin Carlin 1:51.034 22 4 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:51.178 26 5 Sean Gelael DAMS 1:51.449 31 6 Luca Ghiotto Trident 1:51.570 27 7 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:51.585 18 8 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:51.626 19 9 Dan Ticktum DAMS 1:51.692 28 10 Niko Kari Campos Racing 1:51.963 28 11 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:52.021 33 12 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:52.077 32 13 Yuki Tsunoda Carlin 1:52.155 27 14 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:52.281 30 15 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:52.448 32 16 Marino Sato Trident 1:52.516 28 17 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:52.653 22 18 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:52.721 23 19 Mahaveer Raghunathan MP Motorsport 1:53.505 22 20 Guilherme Samaia Campos Racing 1:53.540 19



Öğleden sonra sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Tur 1 Louis Delétraz Charouz Racing System 1:50.543 49 2 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:50.798 28 3 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:50.923 28 4 Mick Schumacher PREMA Racing 1:50.966 28 5 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:51.523 26 6 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:51.685 33 7 Dan Ticktum DAMS 1:51.724 35 8 Sean Gelael DAMS 1:51.840 39 9 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:51.977 28 10 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:52.091 35 11 Niko Kari Campos Racing 1:52.117 25 12 Mahaveer Raghunathan MP Motorsport 1:52.467 24 13 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:52.796 35 14 Roy Nissany Trident 1:52.881 25 15 Guilherme Samaia Campos Racing 1:54.082 15 16 Nikita Mazepin Carlin 1:55.393 33 17 Yuki Tsunoda Carlin 1:55.786 33 18 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:56.396 44 19 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:56.629 22 20 Luca Ghiotto Trident 1:56.789 23