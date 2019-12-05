F2 Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Deletraz
Louis Deletraz, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sezon sonu testinde, Ferrari Formula 1'in genç yeteneği Marcus Armstrong'un önünde en hızlı isim oldu.
Charouz Racing'le piste çıkan Deletraz, son bölümde 1:50.543'lük bir zaman turu yakaladı ve Armstrong'un ART Grand Prix takımının 1-2 olmasına izin vermedi.
Başlangıçta liderlik Mick Schumacher'in elindeydi ancak daha sonra liderliği ART Grand Prix sürücüleri Christian Lundgaard ile Marcus Armstrong aldı.
Son sözü Deletraz söyledi ve günü 1:50.543'lük turuyla ilk sırada noktaladı.
Armstrong 1:50.798'lik derecesiyle hem öğleden sonra seansını hem de günü ikinci sırada noktaladı.
Lundgaard üçüncü olurken, sabah bölümünün lideri Mick Schumacher 1:50.966 ile dördüncü sırada yer aldı.
Carlin sürücüsü Nikita Mazepin sabah bölümünde attığı 1:51.034'lük turuyla günü beşinci sırada tamamladı.
Guan Yu Zhou ise 1:51.178'le altıncı ve DAMS'la piste çıkan Sean Gelael 1:51.449'la yedinci oldu.
Artem Markelov, Arden'in yerini alan HWA ile 1:51.523 yapıp sekizinci olurken, Luca Gihotto 1:51.570'le dokuzuncu ve Callum Ilott 1:51.585'le onuncu oldu.
Pedro Piquet ve Dan Ticktum ikilisi ise 11. ve 12. sıralarda yer aldılar.
Öte yandan Öğleden sonra Mahaveer Ragunathan ve Felipe Drugovich iki kez kırmızı bayrağa sebep oldular.
Sabah bölümü sonuçları:
|Poz.
|
Sürücü
|
Takım
|
Derece
|
Tur
|
1
|
Mick Schumacher
|
PREMA Racing
|
1:50.947
|
32
|
2
|
Louis Delétraz
|
Charouz Racing System
|
1:50.958
|
18
|
3
|
Nikita Mazepin
|
Carlin
|
1:51.034
|
22
|
4
|
Guanyu Zhou
|
UNI-Virtuosi
|
1:51.178
|
26
|
5
|
Sean Gelael
|
DAMS
|
1:51.449
|
31
|
6
|
Luca Ghiotto
|
Trident
|
1:51.570
|
27
|
7
|
Callum Ilott
|
UNI-Virtuosi
|
1:51.585
|
18
|
8
|
Artem Markelov
|
BWT HWA RACELAB
|
1:51.626
|
19
|
9
|
Dan Ticktum
|
DAMS
|
1:51.692
|
28
|
10
|
Niko Kari
|
Campos Racing
|
1:51.963
|
28
|
11
|
Robert Shwartzman
|
PREMA Racing
|
1:52.021
|
33
|
12
|
Christian Lundgaard
|
ART Grand Prix
|
1:52.077
|
32
|
13
|
Yuki Tsunoda
|
Carlin
|
1:52.155
|
27
|
14
|
Felipe Drugovich
|
MP Motorsport
|
1:52.281
|
30
|
15
|
Pedro Piquet
|
Charouz Racing System
|
1:52.448
|
32
|
16
|
Marino Sato
|
Trident
|
1:52.516
|
28
|
17
|
Marcus Armstrong
|
ART Grand Prix
|
1:52.653
|
22
|
18
|
Giuliano Alesi
|
BWT HWA RACELAB
|
1:52.721
|
23
|
19
|
Mahaveer Raghunathan
|
MP Motorsport
|
1:53.505
|
22
|
20
|
Guilherme Samaia
|
Campos Racing
|
1:53.540
|
19
Öğleden sonra sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|
Takım
|
Derece
|
Tur
|
1
|
Louis Delétraz
|
Charouz Racing System
|
1:50.543
|
49
|
2
|
Marcus Armstrong
|
ART Grand Prix
|
1:50.798
|
28
|
3
|
Christian Lundgaard
|
ART Grand Prix
|
1:50.923
|
28
|
4
|
Mick Schumacher
|
PREMA Racing
|
1:50.966
|
28
|
5
|
Artem Markelov
|
BWT HWA RACELAB
|
1:51.523
|
26
|
6
|
Pedro Piquet
|
Charouz Racing System
|
1:51.685
|
33
|
7
|
Dan Ticktum
|
DAMS
|
1:51.724
|
35
|
8
|
Sean Gelael
|
DAMS
|
1:51.840
|
39
|
9
|
Robert Shwartzman
|
PREMA Racing
|
1:51.977
|
28
|
10
|
Giuliano Alesi
|
BWT HWA RACELAB
|
1:52.091
|
35
|
11
|
Niko Kari
|
Campos Racing
|
1:52.117
|
25
|
12
|
Mahaveer Raghunathan
|
MP Motorsport
|
1:52.467
|
24
|
13
|
Guanyu Zhou
|
UNI-Virtuosi
|
1:52.796
|
35
|
14
|
Roy Nissany
|
Trident
|
1:52.881
|
25
|
15
|
Guilherme Samaia
|
Campos Racing
|
1:54.082
|
15
|
16
|
Nikita Mazepin
|
Carlin
|
1:55.393
|
33
|
17
|
Yuki Tsunoda
|
Carlin
|
1:55.786
|
33
|
18
|
Callum Ilott
|
UNI-Virtuosi
|
1:56.396
|
44
|
19
|
Felipe Drugovich
|
MP Motorsport
|
1:56.629
|
22
|
20
|
Luca Ghiotto
|
Trident
|
1:56.789
|
23
Sean Gelael, Dams
Fotoğraf: FIA Formula 2
Louis Deletraz, Charouz Racing System
Fotoğraf: FIA Formula 2
Niko Kari, Campos Racing
Fotoğraf: FIA Formula 2
Christian Lundgaard, ART Grand Prix
Fotoğraf: FIA Formula 2
Robert Shwartzman, Prema Racing
Fotoğraf: FIA Formula 2
Yuki Tsunoda, Carlin
Fotoğraf: FIA Formula 2
Nikita Mazepin, Carlin
Fotoğraf: FIA Formula 2
Marino Sato, Trident
Fotoğraf: FIA Formula 2
Guilherme Samaia, Campos Racing
Fotoğraf: FIA Formula 2
Dan Ticktum, Dams
Fotoğraf: FIA Formula 2
Luca Ghiotto, Trident
Fotoğraf: FIA Formula 2
Dan Ticktum, Dams
Fotoğraf: FIA Formula 2
Giuliano Alesi, BWT HWA RACELAB
Fotoğraf: FIA Formula 2
Felipe Drugovich, MP Motorsport
Fotoğraf: FIA Formula 2
Christian Lundgaard, ART Grand Prix
Fotoğraf: FIA Formula 2
Dan Ticktum, Dams
Fotoğraf: FIA Formula 2
Robert Shwartzman, Prema Racing
Fotoğraf: FIA Formula 2
Yuki Tsunoda, Carlin
Fotoğraf: FIA Formula 2
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F2
|Etkinlik
|Abu Dhabi Aralık testi
|Alt-etkinlik
|Perşembe
|Pilotlar
|Louis Deletraz , Marcus Armstrong , Christian Lundgaard
|Takımlar
|Charouz Racing System
|Editör
|Valentin Khorounzhiy