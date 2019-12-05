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FIA F2 / Abu Dhabi Aralık testi / Test raporu

F2 Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Deletraz

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F2 Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Deletraz
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Ara 2019 13:45

Louis Deletraz, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sezon sonu testinde, Ferrari Formula 1'in genç yeteneği Marcus Armstrong'un önünde en hızlı isim oldu.

Charouz Racing'le piste çıkan Deletraz, son bölümde 1:50.543'lük bir zaman turu yakaladı ve Armstrong'un ART Grand Prix takımının 1-2 olmasına izin vermedi.

Başlangıçta liderlik Mick Schumacher'in elindeydi ancak daha sonra liderliği ART Grand Prix sürücüleri Christian Lundgaard ile Marcus Armstrong aldı.

Son sözü Deletraz söyledi ve günü 1:50.543'lük turuyla ilk sırada noktaladı.

Armstrong 1:50.798'lik derecesiyle hem öğleden sonra seansını hem de günü ikinci sırada noktaladı.

Lundgaard üçüncü olurken, sabah bölümünün lideri Mick Schumacher 1:50.966 ile dördüncü sırada yer aldı.

Carlin sürücüsü Nikita Mazepin sabah bölümünde attığı 1:51.034'lük turuyla günü beşinci sırada tamamladı.

Guan Yu Zhou ise 1:51.178'le altıncı ve DAMS'la piste çıkan Sean Gelael 1:51.449'la yedinci oldu.

Artem Markelov, Arden'in yerini alan HWA ile 1:51.523 yapıp sekizinci olurken, Luca Gihotto 1:51.570'le dokuzuncu ve Callum Ilott 1:51.585'le onuncu oldu.

Pedro Piquet ve Dan Ticktum ikilisi ise 11. ve 12. sıralarda yer aldılar.

Öte yandan Öğleden sonra Mahaveer Ragunathan ve Felipe Drugovich iki kez kırmızı bayrağa sebep oldular.

Sabah bölümü sonuçları:

Poz.

Sürücü

Takım

Derece

Tur

1

Mick Schumacher

PREMA Racing

1:50.947

32

2

Louis Delétraz

Charouz Racing System

1:50.958

18

3

Nikita Mazepin

Carlin

1:51.034

22

4

Guanyu Zhou

UNI-Virtuosi

1:51.178

26

5

Sean Gelael

DAMS

1:51.449

31

6

Luca Ghiotto

Trident

1:51.570

27

7

Callum Ilott

UNI-Virtuosi

1:51.585

18

8

Artem Markelov

BWT HWA RACELAB

1:51.626

19

9

Dan Ticktum

DAMS

1:51.692

28

10

Niko Kari

Campos Racing

1:51.963

28

11

Robert Shwartzman

PREMA Racing

1:52.021

33

12

Christian Lundgaard

ART Grand Prix

1:52.077

32

13

Yuki Tsunoda

Carlin

1:52.155

27

14

Felipe Drugovich

MP Motorsport

1:52.281

30

15

Pedro Piquet

Charouz Racing System

1:52.448

32

16

Marino Sato

Trident

1:52.516

28

17

Marcus Armstrong

ART Grand Prix

1:52.653

22

18

Giuliano Alesi

BWT HWA RACELAB

1:52.721

23

19

Mahaveer Raghunathan

MP Motorsport

1:53.505

22

20

Guilherme Samaia

Campos Racing

1:53.540

19


Öğleden sonra sonucu:

Poz. Sürücü

Takım

Derece

Tur

1

Louis Delétraz

Charouz Racing System

1:50.543

49

2

Marcus Armstrong

ART Grand Prix

1:50.798

28

3

Christian Lundgaard

ART Grand Prix

1:50.923

28

4

Mick Schumacher

PREMA Racing

1:50.966

28

5

Artem Markelov

BWT HWA RACELAB

1:51.523

26

6

Pedro Piquet

Charouz Racing System

1:51.685

33

7

Dan Ticktum

DAMS

1:51.724

35

8

Sean Gelael

DAMS

1:51.840

39

9

Robert Shwartzman

PREMA Racing

1:51.977

28

10

Giuliano Alesi

BWT HWA RACELAB

1:52.091

35

11

Niko Kari

Campos Racing

1:52.117

25

12

Mahaveer Raghunathan

MP Motorsport

1:52.467

24

13

Guanyu Zhou

UNI-Virtuosi

1:52.796

35

14

Roy Nissany

Trident

1:52.881

25

15

Guilherme Samaia

Campos Racing

1:54.082

15

16

Nikita Mazepin

Carlin

1:55.393

33

17

Yuki Tsunoda

Carlin

1:55.786

33

18

Callum Ilott

UNI-Virtuosi

1:56.396

44

19

Felipe Drugovich

MP Motorsport

1:56.629

22

20

Luca Ghiotto

Trident

1:56.789

23

 

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Sean Gelael, Dams

Sean Gelael, Dams
1/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Louis Deletraz, Charouz Racing System

Louis Deletraz, Charouz Racing System
2/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Niko Kari, Campos Racing

Niko Kari, Campos Racing
3/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Christian Lundgaard, ART Grand Prix

Christian Lundgaard, ART Grand Prix
4/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Robert Shwartzman, Prema Racing

Robert Shwartzman, Prema Racing
5/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Yuki Tsunoda, Carlin

Yuki Tsunoda, Carlin
6/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Nikita Mazepin, Carlin

Nikita Mazepin, Carlin
7/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Marino Sato, Trident

Marino Sato, Trident
8/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Guilherme Samaia, Campos Racing

Guilherme Samaia, Campos Racing
9/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Dan Ticktum, Dams

Dan Ticktum, Dams
10/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Luca Ghiotto, Trident

Luca Ghiotto, Trident
11/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Dan Ticktum, Dams

Dan Ticktum, Dams
12/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Giuliano Alesi, BWT HWA RACELAB

Giuliano Alesi, BWT HWA RACELAB
13/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Felipe Drugovich, MP Motorsport

Felipe Drugovich, MP Motorsport
14/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Christian Lundgaard, ART Grand Prix

Christian Lundgaard, ART Grand Prix
15/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Dan Ticktum, Dams

Dan Ticktum, Dams
16/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Robert Shwartzman, Prema Racing

Robert Shwartzman, Prema Racing
17/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

Yuki Tsunoda, Carlin

Yuki Tsunoda, Carlin
18/18

Fotoğraf: FIA Formula 2

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Abu Dhabi Aralık testi
Alt-etkinlik Perşembe
Pilotlar Louis Deletraz , Marcus Armstrong , Christian Lundgaard
Takımlar Charouz Racing System
Editör Valentin Khorounzhiy

FIA F2 Sıradaki seans

Abu Dhabi

Abu Dhabi

28 Kas - 1 Ara

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