F2 Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Daruvala

Bu yıl Formula 2'de iki yarış galibiyeti elde eden Daruvala, sezon sonu F2 testine Prema Racing ile katıldı ve perşembe günü 1:35.435'lik zaman turuyla en hızlı isim oldu.

Bu tur, geçen hafta sonu Formula 2 sıralama turlarında Oscar Piastri'nin attığı pole turundan 0.358 saniye daha yavaştı. Ancak Daruvala en hızlı turunu orta hamurla atarken, Piastri yumuşak lastiği kullandı.

Takımlara üç günlük test boyunca kullanmaları için sekiz set orta hamur lastik verildi.

Felipe Drugovich, sabah bölümünde 1:35.577 yapmasının ardından Daruvala'nın en yakın takipçisi oldu. Bu sezon Virtuosi Racing ile yarışan Drugovich, test için MP Motorsport'a katıldı.

Jack Doohan, gün boyunca 1:35'li zaman turu atabilen dört isimden biriydi ve günü üçüncü sırada tamamladı.

Bu sezon FIA F3 şampiyonasında yarışan Doohan, gelecek sezon birlikte yarışacağı Virtuosi Racing'le hem sabah hem de öğleden sonra seanslarında en hızlı üçüncü zamanı yaptı. En hızlı turu ise 1:35.851'di.

ART Grand Prix'den Theo Pourchaire, Doohan'dan 0.130 saniye daha yavaş bir tur atmasının ardından dördüncü oldu. Şimdiye kadarki en genç F2 yarış galibi olan Pourchaire, sabah bölümünde yolda kalarak kırmızı bayrağa sebep oldu.

Liam Lawson, Carlin ile katıldığı seansta beşinci olurken, Campos Racing'den Ralph Boschung altıncı oldu.

İlk onu Hitech'ten Juri Vips, Carlin'in yeni sürücüsü Logan Sargeant, Roy Nissany (DAMS) ve Trident'ten Calan Williams tamamladı.

Gelecek yıl seriye dahil olacak Van Amersfoort Racing takımıyla sürüş yapan Clement Novalak (MP Motorsport), Amaury Cordeel, Frederik Vesti (DAMS) ve Pourchaire olmak üzere sabah bölümünde dört kırmızı bayrak vardı.

Öğleden sonra da kırmızı bayraklar devam etti. FIA Formula 3 şampiyonu Dennis Hauger ve Vips arasında temas yaşanmasının ardından kırmızı bayrak çıktı. Vips ve Cordeel, öğleden sonra iki ayrı kırmızı bayrağa daha sebep oldular.

Charouz Racing System ile F2 aracına dönen Juan Manuel Correa, ikinci seansta sekizinci olurken, günün en hızlı 14. zamanının sahibiydi.

F2 testi, cuma ve cumartesi günleri devam edecek. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, cumartesi günü Van Amersfoort ile piste çıkacak.

Sabah bölümü sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Tur 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:35.577 31 2 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:35.622 26 3 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:36.055 41 4 Liam Lawson Carlin 1:36.208 29 5 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.482 47 6 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:36.571 19 7 Logan Sargeant Carlin 1:36.599 30 8 Roy Nissany DAMS 1:36.643 35 9 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:36.708 23 10 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:36.718 34 11 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:36.733 33 12 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.018 42 13 Dennis Hauger PREMA Racing 1:37.023 20 14 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.033 27 15 Clément Novalak MP Motorsport 1:37.069 26 16 Calan Williams Trident 1:37.070 26 17 Teppei Natori Trident 1:37.387 27 18 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:37.472 37 19 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:37.566 27 20 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:37.677 12 21 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:38.887 28 22 Frederik Vesti DAMS 1:39.694 13

Öğleden sonra sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Tur 1 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:35.435 46 2 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:35.793 44 3 Jack Doohan Virtuosi 1:35.851 44 4 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:35.981 46 5 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.340 33 6 Calan Williams Trident 1:36.705 48 7 Roy Nissany DAMS 1:36.859 41 8 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:36.886 34 9 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:36.912 45 10 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.960 44 11 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.031 44 12 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:37.073 40 13 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:37.077 52 14 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.547 38 15 Teppei Natori Trident 1:37.660 51 16 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:38.464 28 17 Logan Sargeant Carlin 1:38.709 63 18 Liam Lawson Carlin 1:38.908 64 19 Clément Novalak MP Motorsport 1:39.096 36 20 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:39.344 52 21 Marino Sato Virtuosi 1:39.451 53 22 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:40.973 13