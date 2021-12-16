F2 Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Daruvala
Jehan Daruvala, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen Formula 2 sezon sonu testinin ilk gününde en hızlı isim oldu.
Bu yıl Formula 2'de iki yarış galibiyeti elde eden Daruvala, sezon sonu F2 testine Prema Racing ile katıldı ve perşembe günü 1:35.435'lik zaman turuyla en hızlı isim oldu.
Bu tur, geçen hafta sonu Formula 2 sıralama turlarında Oscar Piastri'nin attığı pole turundan 0.358 saniye daha yavaştı. Ancak Daruvala en hızlı turunu orta hamurla atarken, Piastri yumuşak lastiği kullandı.
Takımlara üç günlük test boyunca kullanmaları için sekiz set orta hamur lastik verildi.
Felipe Drugovich, sabah bölümünde 1:35.577 yapmasının ardından Daruvala'nın en yakın takipçisi oldu. Bu sezon Virtuosi Racing ile yarışan Drugovich, test için MP Motorsport'a katıldı.
Jack Doohan, gün boyunca 1:35'li zaman turu atabilen dört isimden biriydi ve günü üçüncü sırada tamamladı.
Bu sezon FIA F3 şampiyonasında yarışan Doohan, gelecek sezon birlikte yarışacağı Virtuosi Racing'le hem sabah hem de öğleden sonra seanslarında en hızlı üçüncü zamanı yaptı. En hızlı turu ise 1:35.851'di.
ART Grand Prix'den Theo Pourchaire, Doohan'dan 0.130 saniye daha yavaş bir tur atmasının ardından dördüncü oldu. Şimdiye kadarki en genç F2 yarış galibi olan Pourchaire, sabah bölümünde yolda kalarak kırmızı bayrağa sebep oldu.
Liam Lawson, Carlin ile katıldığı seansta beşinci olurken, Campos Racing'den Ralph Boschung altıncı oldu.
İlk onu Hitech'ten Juri Vips, Carlin'in yeni sürücüsü Logan Sargeant, Roy Nissany (DAMS) ve Trident'ten Calan Williams tamamladı.
Gelecek yıl seriye dahil olacak Van Amersfoort Racing takımıyla sürüş yapan Clement Novalak (MP Motorsport), Amaury Cordeel, Frederik Vesti (DAMS) ve Pourchaire olmak üzere sabah bölümünde dört kırmızı bayrak vardı.
Öğleden sonra da kırmızı bayraklar devam etti. FIA Formula 3 şampiyonu Dennis Hauger ve Vips arasında temas yaşanmasının ardından kırmızı bayrak çıktı. Vips ve Cordeel, öğleden sonra iki ayrı kırmızı bayrağa daha sebep oldular.
Charouz Racing System ile F2 aracına dönen Juan Manuel Correa, ikinci seansta sekizinci olurken, günün en hızlı 14. zamanının sahibiydi.
F2 testi, cuma ve cumartesi günleri devam edecek. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, cumartesi günü Van Amersfoort ile piste çıkacak.
Sabah bölümü sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|1:35.577
|31
|2
|Jehan Daruvala
|PREMA Racing
|1:35.622
|26
|3
|Jack Doohan
|UNI-Virtuosi
|1:36.055
|41
|4
|Liam Lawson
|Carlin
|1:36.208
|29
|5
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:36.482
|47
|6
|Jüri Vips
|Hitech Grand Prix
|1:36.571
|19
|7
|Logan Sargeant
|Carlin
|1:36.599
|30
|8
|Roy Nissany
|DAMS
|1:36.643
|35
|9
|Jake Hughes
|Van Amersfoort Racing
|1:36.708
|23
|10
|Marino Sato
|UNI-Virtuosi
|1:36.718
|34
|11
|Marcus Armstrong
|Hitech Grand Prix
|1:36.733
|33
|12
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|1:37.018
|42
|13
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:37.023
|20
|14
|Olli Caldwell
|Campos Racing
|1:37.033
|27
|15
|Clément Novalak
|MP Motorsport
|1:37.069
|26
|16
|Calan Williams
|Trident
|1:37.070
|26
|17
|Teppei Natori
|Trident
|1:37.387
|27
|18
|Juan Manuel Correa
|Charouz Racing System
|1:37.472
|37
|19
|Guilherme Samaia
|Charouz Racing System
|1:37.566
|27
|20
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:37.677
|12
|21
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|1:38.887
|28
|22
|Frederik Vesti
|DAMS
|1:39.694
|13
Öğleden sonra sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Jehan Daruvala
|PREMA Racing
|1:35.435
|46
|2
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|1:35.793
|44
|3
|Jack Doohan
|Virtuosi
|1:35.851
|44
|4
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:35.981
|46
|5
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:36.340
|33
|6
|Calan Williams
|Trident
|1:36.705
|48
|7
|Roy Nissany
|DAMS
|1:36.859
|41
|8
|Juan Manuel Correa
|Charouz Racing System
|1:36.886
|34
|9
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:36.912
|45
|10
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:36.960
|44
|11
|Olli Caldwell
|Campos Racing
|1:37.031
|44
|12
|Guilherme Samaia
|Charouz Racing System
|1:37.073
|40
|13
|Jake Hughes
|Van Amersfoort Racing
|1:37.077
|52
|14
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|1:37.547
|38
|15
|Teppei Natori
|Trident
|1:37.660
|51
|16
|Jüri Vips
|Hitech Grand Prix
|1:38.464
|28
|17
|Logan Sargeant
|Carlin
|1:38.709
|63
|18
|Liam Lawson
|Carlin
|1:38.908
|64
|19
|Clément Novalak
|MP Motorsport
|1:39.096
|36
|20
|Marcus Armstrong
|Hitech Grand Prix
|1:39.344
|52
|21
|Marino Sato
|Virtuosi
|1:39.451
|53
|22
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|1:40.973
|13