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FIA F2 / Abu Dhabi Yarış raporu

F2 Abu Dhabi: Sprint yarışında zafer Lawson'ın oldu

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen Formula 2 sprint yarışında zafer Carlin sürücüsü Liam Lawson'ın oldu.

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F2 Abu Dhabi: Sprint yarışında zafer Lawson'ın oldu
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2022 Formula 2 sezonunun son sprint yarışı bugün Abu Dhabi'de gerçekleştirildi ve Richard Verschoor, temiz bir startın ardından ilk virajda yerini korumayı başardı.  Liam Lawson ikinci, Amaury Cordeel ise ilk üçü tamamlayan isimdi.

Henüz ilk virajlar geride kalırken Enzo Fittipaldi ve Jehan Daruvala arasında temas yaşandı. Temasın ardından iki pilot da sert şekilde bariyerlere çarptı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Bariyerlerin onarılmasının ardından yarış yeniden başladı ve Lawson, liderlik için Verschoor'u baskı altına almaya başladı. İkili arasındaki fark sürekli bir saniye içerisindeydi.

Yoğun baskı nihayet 10. turda sonuç verdi ve Lawson temiz bir atakla Verschoor'u geçti.

Birkaç tur ikili arasındaki fark bir saniyenin altında kaldı fakat Red Bull'un genç yeteneği sonrasında farkı yavaş yavaş açmaya başladı.

Son bölümde sekiz saniyelik bir fark açan Lawson, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki dördüncü galibiyetini elde etti.

Verschoor son bölümde finişe gelmeye odaklanıp, ikinci oldu ve bu yılki dördüncü podyumunu elde etti.

2022 F2 şampiyonu Felipe Drugovich, bitime kısa bir süre kala Cordeel'ı geçip, üçüncü olurken, Dennis Hauger son turdaki atağıyla dördüncü sırada finişe ulaştı.

Cordeel bu yılki en iyi yarışını çıkarıp beşinci olurken, F1 için süper lisans puanı almaya çalışan Logan Sargaeant altıncı oldu.

Jack Doohan uzun süre Sargeant'ı kovalamasına rağmen bir türlü geçiş şansı yakalayamadı ve yedinci oldu.

Roy Nissany'nin sekizinci olduğu yarışta ilk onu Theo Pourchaire ve Marcus Armstrong tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 23 -     10
2 20 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 23 7.9 7.900 7.900 8
3 11 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 23 8.8 8.800 0.900 6
4 1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 23 14.9 14.900 6.100 5
5 25 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 23 15.4 15.400 0.500 4
6 6 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 23 15.9 15.900 0.500 3
7 3 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 23 16.5 16.500 0.600 2
8 16 Israel Roy Nissany France DAMS 23 17.3 17.300 0.800 1
9 10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 23 17.5 17.500 0.200  
10 7 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 23 17.9 17.900 0.400  
11 9 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 23 19.2 19.200 1.300  
12 8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 23 22.0 22.000 2.800  
13 17 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 23 24.1 24.100 2.100  
14 12 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 23 27.0 27.000 2.900  
15 24 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 23 33.1 33.100 6.100  
16 21 Barbados Zane Maloney Italy Trident 23 33.8 33.800 0.700  
17 14 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 23 34.0 34.000 0.200  
18 15 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 23 36.4 36.400 2.400  
19 4 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 23 58.7 58.700 22.300  
20 23 Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 23 1'14.8 1'14.800 16.100  
21 2 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 22        
22 22 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 22        
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