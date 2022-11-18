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FIA F2 / Abu Dhabi Sıralama turları raporu

F2 Abu Dhabi: Sezonun son pole pozisyonu Iwasa'ya gitti, DAMS 1-2 oldu

Ayumu Iwasa, Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek Formula 2 yarışları öncesinde sezonun son pole pozisyonunu kazandı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
F2 Abu Dhabi: Sezonun son pole pozisyonu Iwasa'ya gitti, DAMS 1-2 oldu
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2022 Formula 2 sezonunun son sıralama turları bugün gerçekleştirildi ve 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans başladıktan kısa bir süre sonra Marino Sato aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere dokundu.

Temasın ardından seans kırmızı bayrakla durduruldu. Seansın yeniden başlamasının ardından peş peşe hızlı turlar geldi.

İlk turların ardından Jack Doohan 1:36.677 ile liderdi ancak son saniyelerde derecelerde önemli bir gelişim yaşandı.

Theo Pourchaire 1:36.372 ile ilk sırayı alırken, sonrasında Roy Nissany ve ardından da Ayumu Iwasa liderliği aldı.

Iwasa'nın turu 1:36.290'dı ve bitime bir dakika vardı. Ancak tam bu noktada Zane Maloney aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak kırmızı bayrağa neden oldu.

Seansın başlaması için yeterli vakit kalmamıştı ve böylelikle pole pozisyonu Iwasa'ya gitmiş oldu.

Nissany ikinci olurken, DAMS bu sonuçla sezonun son sıralama turlarında 1-2 oldu.

Pourchaire'nin üçüncü olduğu seansta Felipe Drugovich dördüncü, Jack Doohan beşinci ve Logan Sargeant altıncı oldu.

Dennis Hauger yedinci, Amaury Cordeel sekizinci, Liam Lawson dokuzuncu ve Richard Verschoor 10. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 1'36.290  
2 Israel Roy Nissany France DAMS 1'36.326 0.036
3 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'36.372 0.082
4 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'36.482 0.192
5 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 1'36.510 0.220
6 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 1'36.514 0.224
7 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 1'36.550 0.260
8 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 1'36.578 0.288
9 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 1'36.588 0.298
10 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 1'36.588 0.298
11 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 1'36.619 0.329
12 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 1'36.630 0.340
13 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 1'36.680 0.390
14 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 1'36.685 0.395
15 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 1'36.794 0.504
16 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 1'37.023 0.733
17 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 1'37.045 0.755
18 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 1'37.084 0.794
19 Barbados Zane Maloney Italy Trident 1'37.100 0.810
20 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 1'37.208 0.918
21 Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 1'37.828 1.538
22 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 1'59.749 23.459
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