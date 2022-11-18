F2 Abu Dhabi: Sezonun son pole pozisyonu Iwasa'ya gitti, DAMS 1-2 oldu

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2022 Formula 2 sezonunun son sıralama turları bugün gerçekleştirildi ve 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans başladıktan kısa bir süre sonra Marino Sato aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere dokundu.

Temasın ardından seans kırmızı bayrakla durduruldu. Seansın yeniden başlamasının ardından peş peşe hızlı turlar geldi.

İlk turların ardından Jack Doohan 1:36.677 ile liderdi ancak son saniyelerde derecelerde önemli bir gelişim yaşandı.

Theo Pourchaire 1:36.372 ile ilk sırayı alırken, sonrasında Roy Nissany ve ardından da Ayumu Iwasa liderliği aldı.

Iwasa'nın turu 1:36.290'dı ve bitime bir dakika vardı. Ancak tam bu noktada Zane Maloney aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak kırmızı bayrağa neden oldu.

Seansın başlaması için yeterli vakit kalmamıştı ve böylelikle pole pozisyonu Iwasa'ya gitmiş oldu.

Nissany ikinci olurken, DAMS bu sonuçla sezonun son sıralama turlarında 1-2 oldu.

Pourchaire'nin üçüncü olduğu seansta Felipe Drugovich dördüncü, Jack Doohan beşinci ve Logan Sargeant altıncı oldu.

Dennis Hauger yedinci, Amaury Cordeel sekizinci, Liam Lawson dokuzuncu ve Richard Verschoor 10. oldu.

Seans sonucu: