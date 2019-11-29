F2 Abu Dhabi: Pole pozisyonu Camara'nın

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turları başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar. Uzun pistte turlar sürekli olarak gelişti.

İlk 15 dakika geride kalırken Callum Ilott 1:50.128'le en hızlı isimdi. Son iki dakikada sürücüler son zaman turlarını atmaya başladılar ve Sergio Sette Camara 1:49.751'lik derecesiyle liderliği eline geçirmeyi başardı.

Bu turdan saniyeler sonra Sean Gelael son viraj öncesinde spin attı ve sarı bayraklar çıktı. Bundan ötürü pilotlar turlarını geliştiremediler.

Durum böle olunca Camara, Ilott'un 0.089 saniye önünde pole pozisyonunu kazınmış oldu. Ilott'un ikinci olduğu seansta Louis Deletraz üçüncü, Nobuharu Matsushita dördüncü ve Guan Yu Zhou beşinci oldu.

2019 F2 şampiyonu Nyck de Vries altıncı olurken, Nicholas Latifi yedinci, Jack Aitken sekizinci, Nikita Mazepin dokuzuncu ve Mick Schumacher onuncu oldu.

Sıralama turları sonuçları: