Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
FP3:
17 Saat
:
29 Dakika
:
05 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Sıralama turları raporu

F2 Abu Dhabi: Pole pozisyonu Camara'nın

paylaşım
yorumlar
F2 Abu Dhabi: Pole pozisyonu Camara'nın
Ekleyen:
, Editör
29 Kas 2019 16:02

Sergio Sette Camara, Abu Dhabi'deki Formula 2 sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turları başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar. Uzun pistte turlar sürekli olarak gelişti.

İlk 15 dakika geride kalırken Callum Ilott 1:50.128'le en hızlı isimdi. Son iki dakikada sürücüler son zaman turlarını atmaya başladılar ve Sergio Sette Camara 1:49.751'lik derecesiyle liderliği eline geçirmeyi başardı.

Bu turdan saniyeler sonra Sean Gelael son viraj öncesinde spin attı ve sarı bayraklar çıktı. Bundan ötürü pilotlar turlarını geliştiremediler.

Durum böle olunca Camara, Ilott'un 0.089 saniye önünde pole pozisyonunu kazınmış oldu. Ilott'un ikinci olduğu seansta Louis Deletraz üçüncü, Nobuharu Matsushita dördüncü ve Guan Yu Zhou beşinci oldu.

2019 F2 şampiyonu Nyck de Vries altıncı olurken, Nicholas Latifi yedinci, Jack Aitken sekizinci, Nikita Mazepin dokuzuncu ve Mick Schumacher onuncu oldu.

Sıralama turları sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Sergio SetteCamara France DAMS 10 1'49.751  
2 United Kingdom Callum Ilott Czech Republic Charouz Racing System 10 1'49.840 0.089
3 Switzerland Louis Deletraz United Kingdom Carlin 9 1'49.931 0.180
4 Japan Nobuharu Matsushita United Kingdom Carlin 10 1'50.157 0.406
5 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 9 1'50.190 0.439
6 Netherlands Nyck deVries France ART Grand Prix 8 1'50.288 0.537
7 Canada Nicholas Latifi France DAMS 9 1'50.303 0.552
8 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 8 1'50.520 0.769
9 Russian Federation Nikita Mazepin France ART Grand Prix 5 1'50.618 0.867
10 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 7 1'50.652 0.901
11 Italy Luca Ghiotto United Kingdom RUSSIAN TIME 10 1'50.858 1.107
12 France Giuliano Alesi Italy Trident 10 1'50.920 1.169
13 United Kingdom Jordan King Netherlands MP Motorsport 10 1'51.174 1.423
14 Russian Federation Artem Markelov United Kingdom Arden International 10 1'51.412 1.661
15 Russian Federation Matevos Isaakyan Czech Republic Charouz Racing System 10 1'51.522 1.771
16 Japan Marino Sato Spain Campos Racing 10 1'51.829 2.078
17 Indonesia Sean Gelael Italy Prema Powerteam 8 1'51.884 2.133
18 Denmark Christian Lundgaard Italy Trident 10 1'52.140 2.389
19 Colombia Tatiana Calderon United Kingdom Arden International 10 1'52.412 2.661
20 India Mahaveer Raghunathan Netherlands MP Motorsport 6 1'53.363 3.612
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
Abu Dhabi F2: Kırmızı bayraklı antrenman turlarının lideri Camara

Önceki haber

Abu Dhabi F2: Kırmızı bayraklı antrenman turlarının lideri Camara
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Editör Kemal Şengül

FIA F2 Sıradaki seans

Abu Dhabi

Abu Dhabi

28 Kas - 1 Ara

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Grosjean'la çarpışan Bottas lider!

1s
2
Formula 1

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Bottas lider, Vettel kaza yaptı!

3
Formula 1

McLaren, 2020'de "tamamen özel" bir renk düzenine sahip olacak!

4
Formula 1

Bottas kınama cezası aldı

47dk
5
Formula 1

Vettel vites kutusu değiştirdi

2s

Son Haberler

F2 Abu Dhabi: Pole pozisyonu Camara'nın
F2

F2 Abu Dhabi: Pole pozisyonu Camara'nın

Abu Dhabi F2: Kırmızı bayraklı antrenman turlarının lideri Camara
F2

Abu Dhabi F2: Kırmızı bayraklı antrenman turlarının lideri Camara

Shwartzman, F2'de Prema'da Schumacher'in takım arkadaşı olacak
F2

Shwartzman, F2'de Prema'da Schumacher'in takım arkadaşı olacak

Vergne, Abu Dhabi'de F2 hakem danışmanı olacak
F2

Vergne, Abu Dhabi'de F2 hakem danışmanı olacak

Ticktum: “F1’e gelemezsem motor sporlarını unutabilirim”
F1

Ticktum: “F1’e gelemezsem motor sporlarını unutabilirim”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.