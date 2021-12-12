F2 Abu Dhabi: Piastri sezonu galibiyetle noktaladı

Pazar günü gerçekleştirilen yılın son F2 yarışına Prema sürücüsü Oscar Piastri ilk sıradan başlarken, startta yanında Jack Doohan vardı.

Piastri startla birlikte yerini korurken, Doohan ve Guanyu Zhou ikincilik, Robert Shwartzman ve Liam Lawson ise dördüncülük savaşına girildi.

Son sektörde Doohan ve Lawson aynı yerde, aynı anda spin attı. Doohan bariyerlere çarpıp yarış dışı kalırken, Lawson geriye düştü.

Piste güvenlik aracı girdi ve sıralama Piastri, Zhou ve Shwartzman şeklinde oldu.

Güvenlik aracının ardından yarış tekrar başladığında, Piastri yerini korudu ve ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Yarışın 10. turuna gelindiğinde pit stoplar başladı ve Piastri, Zhou ve Shwartzman peş peşe pit stoplar gerçekleştirdiler.

Ön tarafta yaklaşık 10 kişilik bir grup, uzun süre pistte kalmayı ve son bölüm için lastik avantajı elde etmeyi seçti. Bu grubun başında Theo Pourchaire vardı ve onu 1.5 saniye geriden Felipe Drugovich takip ediyordu.

Pourchaire 33 turluk yarışın 28. turunda pite gelirken, Drugovich ve üçüncü sıradaki Daruvala da ertesi tur pite geldi. Fakat Pourchaire'nin piti biraz yavaştı.

Pit stopların tamamlanmasının ardından Piastri, Zhou'nun üç saniye önünde liderdi. Pourchaire ise, dördüncü olarak döndüğü yarışın son bölümde Shwartzman'ı zorlamaya başladı. Ayrıca onu da Drugovich sıkıştırıyordu.

Drugovich güzel bir atakla önce Pourchaire'yi sonra da Shwartzman'ı geçerek üçüncü sıraya çıktı. Daha sonra Pourchaire de Shwartzman'ı geçti.

Üçüncülük için bu isimler savaşırken, Piastri ön tarafta hata yapmadı ve yılın son yarışından zaferle ayrıldı.

2021 F2 şampiyonu böylelikle yılı altı galibiyetle kapatmış oldu.

Zhou, kendisi adına zorlu geçen yarışlardan sonra Abu Dhabi'deki ikinci yarışı kazanmıştı ve pazar günkü son yarışta ikinci sırada finiş gördü. Böylelikle F2'deki son yılını şampiyona üçüncüsü olarak bitirdi.

Drugovich, üçüncü olarak hafta sonunu çifte podyumla kapatırken, Pourchaire dördüncü ve Shwartzman beşinci oldu. Böylelikle Prema sürücü şampiyona ikincisi oldu.

Daniel Ticktum altıncı olurken, Marcus Armstrong yedinci, Juri Vips sekizinci, Ralph Boschung dokuzuncu ve Richard Verschoor 10. oldu.

Yarış sonucu: