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FIA F2 / Abu Dhabi Haberler

F2 Abu Dhabi: Piastri sezonu galibiyetle noktaladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 2 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi'deki final yarışını Oscar Piastri kazandı.

F2 Abu Dhabi: Piastri sezonu galibiyetle noktaladı

Pazar günü gerçekleştirilen yılın son F2  yarışına Prema sürücüsü Oscar Piastri ilk sıradan başlarken, startta yanında Jack Doohan vardı.

Piastri startla birlikte yerini korurken, Doohan ve Guanyu Zhou ikincilik, Robert Shwartzman ve Liam Lawson ise dördüncülük savaşına girildi.

Son sektörde Doohan ve Lawson aynı yerde, aynı anda spin attı. Doohan bariyerlere çarpıp yarış dışı kalırken, Lawson geriye düştü.

Piste güvenlik aracı girdi ve sıralama Piastri, Zhou ve Shwartzman şeklinde oldu.

Güvenlik aracının ardından yarış tekrar başladığında, Piastri yerini korudu ve ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Yarışın 10. turuna gelindiğinde pit stoplar başladı ve Piastri, Zhou ve Shwartzman peş peşe pit stoplar gerçekleştirdiler.

Ön tarafta yaklaşık 10 kişilik bir grup, uzun süre pistte kalmayı ve son bölüm için lastik avantajı elde etmeyi seçti. Bu grubun başında Theo Pourchaire vardı ve onu 1.5 saniye geriden Felipe Drugovich takip ediyordu.

Pourchaire 33 turluk yarışın 28. turunda pite gelirken, Drugovich ve üçüncü sıradaki Daruvala da ertesi tur pite geldi. Fakat Pourchaire'nin piti biraz yavaştı.

Pit stopların tamamlanmasının ardından Piastri, Zhou'nun üç saniye önünde liderdi. Pourchaire ise, dördüncü olarak döndüğü yarışın son bölümde Shwartzman'ı zorlamaya başladı. Ayrıca onu da Drugovich sıkıştırıyordu.

Drugovich güzel bir atakla önce Pourchaire'yi sonra da Shwartzman'ı geçerek üçüncü sıraya çıktı. Daha sonra Pourchaire de Shwartzman'ı geçti.

Üçüncülük için bu isimler savaşırken, Piastri ön tarafta hata yapmadı ve yılın son yarışından zaferle ayrıldı.

2021 F2 şampiyonu böylelikle yılı altı galibiyetle kapatmış oldu.

Zhou, kendisi adına zorlu geçen yarışlardan sonra Abu Dhabi'deki ikinci yarışı kazanmıştı ve pazar günkü son yarışta ikinci sırada finiş gördü. Böylelikle F2'deki son yılını şampiyona üçüncüsü olarak bitirdi.

Drugovich, üçüncü olarak hafta sonunu çifte podyumla kapatırken, Pourchaire dördüncü ve Shwartzman beşinci oldu. Böylelikle Prema sürücü şampiyona ikincisi oldu.

Daniel Ticktum altıncı olurken, Marcus Armstrong yedinci, Juri Vips sekizinci, Ralph Boschung dokuzuncu ve Richard Verschoor 10. oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 33 -  
2 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 33 3.200 3.200
3 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 33 8.200 8.200
4 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 33 9.900 9.900
5 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 33 13.300 13.300
6 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 33 19.100 19.100
7 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 33 19.700 19.700
8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 33 22.500 22.500
9 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 33 26.400 26.400
10 Netherlands Richard Verschoor Czech Republic Charouz Racing System 33 27.200 27.200
11 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 33 30.000 30.000
12 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 33 32.600 32.600
13 Israel Roy Nissany France DAMS 33 37.300 37.300
14 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 33 37.800 37.800
15 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 33 40.400 40.400
16 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 33 41.000 41.000
17 Japan Marino Sato Italy Trident 33 42.300 42.300
18 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 33 43.800 43.800
19 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 33 1'20.300 1'20.300
20 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 29 4 laps  
  United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 21 12 laps  
  Australia Jack Doohan Netherlands MP Motorsport 33    
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