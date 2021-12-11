F2 Abu Dhabi: İlk yarışı Daruvala kazandı, Piastri 2021 F2 şampiyonu oldu!

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen ilk yarışa Jehan Daruvala ilk sıradan başladı ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

Ancak üçüncü başlayan ve ikinciliğe çıkan Felipe Drugovich, Dan Ticktum'u geçerek ikinciliği aldı ve Daruvala'yı sıkıştırmaya başladı.

Şampiyona lideri Oscar Piastri ise güçlü bir start alarak ilk turda 10. sıradan altıncı sıraya kadar çıktı. İlk turun ardından sıralama Daruvala, Drugovich, Liam Lawson, Ticktum, Robert Shwartzman ve Piastri şeklindeydi.

Yarış ilerledikçe Shwartzman ve Piastri, önce Ticktum, sonra da Lawson'ı geçerek üçüncü ve dördüncü sıralara kadar çıktılar.

Ön tarafta ise Drugovich, Daruvala'yı sıkıştırdı ve rakibine atak denemesi yaptı. Ancak Daruvala yerini korumayı başardı.

Piastri de üçüncülük için takım arkadaşı Shwartzman'ı zorlamaya başladı. Son dört tura girerken Piastri, takım arkadaşını güzel bir atakla geçti ve üçüncülüğü aldı.

Avustralyalı sürücünün şampiyonluğunu ilan etmesi için finişe gelmesi yeterliydi.

Son bölümde Daruvala, Drugovich ile arasındaki farkı iyice açtı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.

Drugovich son turda Piastri'nin baskısı altına girmesine rağmen ikinci olurken, Piastri üçüncü sırada finiş gördü.

Böylelikle 2021 Formula 2 şampiyonu Prema sürücüsü Piastri oldu.

Geçen yıl FIA Formula 3'te şampiyon olmasının ardından Formula 2'ye adım atan Piastri, böylelikle serideki ilk yılında şampiyon oldu.

Prema da yılı çifte şampiyonlukla kapattı.

Shwartzman, son yarışta takım arkadaşının gerisinde kalmasının ardından dördüncü olurken, Lawson beşinci, Ticktum altıncı ve Theo Pourchaire yedinci oldu.

Guanyu Zhou, son yarışlarda olduğu gibi ön bölümde yer alamadı ve damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.

İlk onu Ralph Boschung ve Marcus Armstrong tamamladı.

Yarış sonucu: