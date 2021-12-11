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FIA F2 / Abu Dhabi Haberler

F2 Abu Dhabi: İlk yarışı Daruvala kazandı, Piastri 2021 F2 şampiyonu oldu!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Abu Dhabi'deki ilk F2 yarışında zafer Jehan Daruvala'nın olurken, Oscar Piastri 2021 Formula 2 şampiyonu oldu.

F2 Abu Dhabi: İlk yarışı Daruvala kazandı, Piastri 2021 F2 şampiyonu oldu!

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen ilk yarışa Jehan Daruvala ilk sıradan başladı ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

Ancak üçüncü başlayan ve ikinciliğe çıkan Felipe Drugovich, Dan Ticktum'u geçerek ikinciliği aldı ve Daruvala'yı sıkıştırmaya başladı.

Şampiyona lideri Oscar Piastri ise güçlü bir start alarak ilk turda 10. sıradan altıncı sıraya kadar çıktı. İlk turun ardından sıralama Daruvala, Drugovich, Liam Lawson, Ticktum, Robert Shwartzman ve Piastri şeklindeydi.

Yarış ilerledikçe Shwartzman ve Piastri, önce Ticktum, sonra da Lawson'ı geçerek üçüncü ve dördüncü sıralara kadar çıktılar.

Ön tarafta ise Drugovich, Daruvala'yı sıkıştırdı ve rakibine atak denemesi yaptı. Ancak Daruvala yerini korumayı başardı.

Piastri de üçüncülük için takım arkadaşı Shwartzman'ı zorlamaya başladı. Son dört tura girerken Piastri, takım arkadaşını güzel bir atakla geçti ve üçüncülüğü aldı.

Avustralyalı sürücünün şampiyonluğunu ilan etmesi için finişe gelmesi yeterliydi.

Son bölümde Daruvala, Drugovich ile arasındaki farkı iyice açtı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.

Drugovich son turda Piastri'nin baskısı altına girmesine rağmen ikinci olurken, Piastri üçüncü sırada finiş gördü.

Böylelikle 2021 Formula 2 şampiyonu Prema sürücüsü Piastri oldu.

Geçen yıl FIA Formula 3'te şampiyon olmasının ardından Formula 2'ye adım atan Piastri, böylelikle serideki ilk yılında şampiyon oldu.

Prema da yılı çifte şampiyonlukla kapattı.

Shwartzman, son yarışta takım arkadaşının gerisinde kalmasının ardından dördüncü olurken, Lawson beşinci, Ticktum altıncı ve Theo Pourchaire yedinci oldu.

Guanyu Zhou, son yarışlarda olduğu gibi ön bölümde yer alamadı ve damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.

İlk onu Ralph Boschung ve Marcus Armstrong tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 23 -    
2 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 23 2.000 2.000 2.000
3 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 23 2.900 2.900 0.900
4 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 23 3.500 3.500 0.600
5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 23 11.200 11.200 7.700
6 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 23 12.900 12.900 1.700
7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 23 14.100 14.100 1.200
8 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 23 15.500 15.500 1.400
9 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 23 17.000 17.000 1.500
10 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 23 17.500 17.500 0.500
11 Australia Jack Doohan Netherlands MP Motorsport 23 18.500 18.500 1.000
12 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 23 19.200 19.200 0.700
13 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 23 22.200 22.200 3.000
14 Israel Roy Nissany France DAMS 23 29.900 29.900 7.700
15 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 23 32.000 32.000 2.100
16 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 23 32.600 32.600 0.600
17 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 23 37.000 37.000 4.400
18 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 23 48.900 48.900 11.900
19 Japan Marino Sato Italy Trident 23 54.300 54.300 5.400
20 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 23 1'43.500 1'43.500 49.200
  United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 19 4 laps    
  Netherlands Richard Verschoor Czech Republic Charouz Racing System 11 12 laps    
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