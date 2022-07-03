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FIA F2 / Silverstone Yarış raporu

F2 Silverstone: Sargeant F2'de yarış kazanan ilk Amerikalı oldu

Carlin pilotu Logan Sargeant, Britanya'da pole pozisyonundan başladığı F2'nin ana yarışını kazanarak serideki ilk zaferini elde etti.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
F2 Silverstone: Sargeant F2'de yarış kazanan ilk Amerikalı oldu
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Williams sürücü programında yer alan Sargeant, ART pilotları Frederik Vesti ve Theo Pourchaire'den gelen baskıya cevap verdi ve geçen sene Soçi'de elde ettiği F3 galibiyetinden sonraki ilk zaferini kazanmış oldu.

Sargeant böylece F2'de yarış kazanan ilk Amerikalı pilot oldu.

Pourchaiere, Sargeant'ın 1.5 sn arkasında ikinci olurken Carlin'in diğer pilotu Liam Lawson podyumu tamamlayan isim oldu.

Felipe Drugovich ve Frederik Vesti, ilk turda ikişer sıra kaybettiler ve aynı turda Roy Nissany ve Dennis Hauger temas yaşadılar. DAMS pilotu, Wellington düzlüğünün sonunda pist dışına taştı ve dönüşte son F3 şampiyonu ile temas yaşadı.

Bu temasın ardından Hauger Brooklands'de pist dışına çıktı ve sosis bordürlerin üzerinden uçarak Nissany'nin aracının üzerine iniş yaptı. Bu olayın üzerine güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Bu isimler yarışa erken veda ederken Drugovich ve Vesti yarışı 4 ve 5. sıralarda tamamladılar.

Yarışa 19. sıradan başlayan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, güvenlik aracıdan sonra 14. sıraya kadar yükseldi ancak erken pit stop yapan Cem, ikinci set lastiklerinden maksimumu almakta zorlandı ve 18. sırada yarışı noktaladı.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 29 53'50.586     190.224 25
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 29 53'52.267 1.681 1.681 190.126 18
3 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 29 53'59.580 8.994 7.313 189.696 15
4 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 29 54'01.898 11.312 2.318 189.561 12
5 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 29 54'02.547 11.961 0.649 189.523 10
6 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 29 54'02.862 12.276 0.315 189.504 8
7 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 29 54'04.485 13.899 1.623 189.410 6
8 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 29 54'07.906 17.320 3.421 189.210 4
9 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 29 54'11.619 21.033 3.713 188.994 2
10 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 29 54'18.883 28.297 7.264 188.573 1
11 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 29 54'19.703 29.117 0.820 188.525  
12 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 29 54'21.172 30.586 1.469 188.440  
13 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 29 54'24.747 34.161 3.575 188.234  
14 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 29 54'25.590 35.004 0.843 188.185  
15 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 29 54'26.012 35.426 0.422 188.161  
16 Australia Calan Williams Italy Trident 29 54'26.977 36.391 0.965 188.106  
17 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 29 54'41.752 51.166 14.775 187.259  
18 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 29 54'51.664 1'01.078 9.912 186.695  
19 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 29 54'53.793 1'03.207 2.129 186.574  
  Israel Roy Nissany France DAMS 0 29 laps        
  Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 0 29 laps        
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