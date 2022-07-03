F2 Silverstone: Sargeant F2'de yarış kazanan ilk Amerikalı oldu

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Williams sürücü programında yer alan Sargeant, ART pilotları Frederik Vesti ve Theo Pourchaire'den gelen baskıya cevap verdi ve geçen sene Soçi'de elde ettiği F3 galibiyetinden sonraki ilk zaferini kazanmış oldu.

Sargeant böylece F2'de yarış kazanan ilk Amerikalı pilot oldu.

Pourchaiere, Sargeant'ın 1.5 sn arkasında ikinci olurken Carlin'in diğer pilotu Liam Lawson podyumu tamamlayan isim oldu.

Felipe Drugovich ve Frederik Vesti, ilk turda ikişer sıra kaybettiler ve aynı turda Roy Nissany ve Dennis Hauger temas yaşadılar. DAMS pilotu, Wellington düzlüğünün sonunda pist dışına taştı ve dönüşte son F3 şampiyonu ile temas yaşadı.

Bu temasın ardından Hauger Brooklands'de pist dışına çıktı ve sosis bordürlerin üzerinden uçarak Nissany'nin aracının üzerine iniş yaptı. Bu olayın üzerine güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Bu isimler yarışa erken veda ederken Drugovich ve Vesti yarışı 4 ve 5. sıralarda tamamladılar.

Yarışa 19. sıradan başlayan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, güvenlik aracıdan sonra 14. sıraya kadar yükseldi ancak erken pit stop yapan Cem, ikinci set lastiklerinden maksimumu almakta zorlandı ve 18. sırada yarışı noktaladı.