F2 Silverstone: Sargeant F2'de yarış kazanan ilk Amerikalı oldu
Carlin pilotu Logan Sargeant, Britanya'da pole pozisyonundan başladığı F2'nin ana yarışını kazanarak serideki ilk zaferini elde etti.
Williams sürücü programında yer alan Sargeant, ART pilotları Frederik Vesti ve Theo Pourchaire'den gelen baskıya cevap verdi ve geçen sene Soçi'de elde ettiği F3 galibiyetinden sonraki ilk zaferini kazanmış oldu.
Sargeant böylece F2'de yarış kazanan ilk Amerikalı pilot oldu.
Pourchaiere, Sargeant'ın 1.5 sn arkasında ikinci olurken Carlin'in diğer pilotu Liam Lawson podyumu tamamlayan isim oldu.
Felipe Drugovich ve Frederik Vesti, ilk turda ikişer sıra kaybettiler ve aynı turda Roy Nissany ve Dennis Hauger temas yaşadılar. DAMS pilotu, Wellington düzlüğünün sonunda pist dışına taştı ve dönüşte son F3 şampiyonu ile temas yaşadı.
Bu temasın ardından Hauger Brooklands'de pist dışına çıktı ve sosis bordürlerin üzerinden uçarak Nissany'nin aracının üzerine iniş yaptı. Bu olayın üzerine güvenlik aracı yarışa dahil oldu.
Bu isimler yarışa erken veda ederken Drugovich ve Vesti yarışı 4 ve 5. sıralarda tamamladılar.
Yarışa 19. sıradan başlayan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, güvenlik aracıdan sonra 14. sıraya kadar yükseldi ancak erken pit stop yapan Cem, ikinci set lastiklerinden maksimumu almakta zorlandı ve 18. sırada yarışı noktaladı.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|Puan
|1
|Logan Sargeant
|Carlin
|29
|53'50.586
|190.224
|25
|2
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|29
|53'52.267
|1.681
|1.681
|190.126
|18
|3
|Liam Lawson
|Carlin
|29
|53'59.580
|8.994
|7.313
|189.696
|15
|4
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|29
|54'01.898
|11.312
|2.318
|189.561
|12
|5
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|29
|54'02.547
|11.961
|0.649
|189.523
|10
|6
|Jüri Vips
|Hitech Racing
|29
|54'02.862
|12.276
|0.315
|189.504
|8
|7
|Jehan Daruvala
|Prema Powerteam
|29
|54'04.485
|13.899
|1.623
|189.410
|6
|8
|Marcus Armstrong
|Hitech Racing
|29
|54'07.906
|17.320
|3.421
|189.210
|4
|9
|Jack Doohan
|UNI Virtuosi
|29
|54'11.619
|21.033
|3.713
|188.994
|2
|10
|Jake Hughes
|Van Amersfoort Racing
|29
|54'18.883
|28.297
|7.264
|188.573
|1
|11
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|29
|54'19.703
|29.117
|0.820
|188.525
|12
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|29
|54'21.172
|30.586
|1.469
|188.440
|13
|Clement Novalak
|MP Motorsport
|29
|54'24.747
|34.161
|3.575
|188.234
|14
|Richard Verschoor
|Trident
|29
|54'25.590
|35.004
|0.843
|188.185
|15
|Marino Sato
|UNI Virtuosi
|29
|54'26.012
|35.426
|0.422
|188.161
|16
|Calan Williams
|Trident
|29
|54'26.977
|36.391
|0.965
|188.106
|17
|Olli Caldwell
|Campos Racing
|29
|54'41.752
|51.166
|14.775
|187.259
|18
|Cem Bölükbaşı
|Charouz Racing System
|29
|54'51.664
|1'01.078
|9.912
|186.695
|19
|David Beckmann
|Van Amersfoort Racing
|29
|54'53.793
|1'03.207
|2.129
|186.574
|Roy Nissany
|DAMS
|0
|29 laps
|Dennis Hauger
|Prema Powerteam
|0
|29 laps
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